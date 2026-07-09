El Niño que viene será uno de los mayores registrados en la historia moderna: la cruda advertencia de expertos peruanos

El fenómeno de El Niño ha experimentado un notable fortalecimiento durante el último mes, y los pronósticos advierten que alcanzará una magnitud que lo posicionará entre los más grandes de la historia moderna.
Así lo confirman las recientes actualizaciones del Centro de Predicción del Clima (CPC) de Estados Unidos, difundidas también por expertos como Patricio Valderrama-Murillo, doctor en Ciencias de la Tierra, y Abraham Levy, conocido como “el hombre del tiempo”.
La temperatura de la superficie del mar en el centro del Pacífico ecuatorial, zona clave para el monitoreo de El Niño, se encuentra actualmente 1.2 °C por encima del promedio, según datos del CPC.
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Patricio Valderrama-Murillo publicó imágenes en su cuenta X, que muestran la anomalía térmica en el océano Pacífico Central y las costas de América del Sur, describiéndolo como un “evento excepcional” y señalando que nunca se había registrado una temperatura tan alta en la región.
En su mensaje del 7 de julio de 2026, Valderrama-Murillo advirtió que el episodio de El Niño proyectado “será uno de los mayores registrados desde que existen mediciones modernas”.
De continuar el actual desarrollo del fenómeno, Valderrama-Murillo anticipa que las lluvias muy intensas llegarán a la costa norte del Perú en diciembre de 2026.
Esta proyección se basa en la evolución de la anomalía térmica y en la relación histórica entre el calentamiento del Pacífico y el incremento de precipitaciones extremas en la región. Las imágenes difundidas muestran cómo el calentamiento superficial se extiende a lo largo del Pacífico, impactando de manera directa en la costa sudamericana.
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Probabilidad y persistencia
La NOAA ha elevado a 81 % la probabilidad de que El Niño alcance una categoría “muy fuerte” durante el periodo de octubre a diciembre de 2026. Según la definición técnica, un episodio muy fuerte corresponde a un aumento de 2.0 °C o más en el índice de temperatura de la región Niño 3.4.
Abraham Levy destaca que este fenómeno se está posicionando entre los más grandes desde 1950. Además, la probabilidad de que El Niño persista hasta comienzos del otoño austral de 2027 es del 97 %, lo que sugiere un impacto prolongado y potencialmente severo para varias regiones.
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El Niño no solo tiene repercusiones locales. Sus efectos suelen manifestarse en múltiples regiones del planeta, con condiciones más secas en Australia, inviernos más lluviosos en África Oriental y el sur de Estados Unidos, y un incremento general de las temperaturas globales. El episodio anterior, combinado con el cambio climático, contribuyó a que 2023 fuera el segundo año más cálido registrado y que 2024 marcara un nuevo máximo histórico.
A pesar de la magnitud prevista, los expertos advierten que los eventos de El Niño más intensos no siempre generan los impactos típicos en todas las regiones. Según Levy, pueden modificar significativamente las probabilidades de los resultados esperados, por lo que las autoridades y las comunidades deben mantenerse atentas a las actualizaciones de los pronósticos.
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La comunidad científica monitorea el fenómeno con atención, debido a la intensidad inusual que presenta este ciclo. El seguimiento de la NOAA y las advertencias difundidas por especialistas evidencian la urgencia de prepararse frente a un escenario de lluvias intensas y posibles alteraciones climáticas entre finales de 2026 y el primer trimestre de 2027.
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