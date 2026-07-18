Perú

ENFEN alerta de un fenómeno de El Niño de “magnitud extraordinaria” hacia finales de 2026 en Perú

Durante el trimestre julio-septiembre, se esperan valores térmicos por encima del promedio en toda la costa, además de precipitaciones entre normales y superiores en sectores de la costa norte

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El organismo señaló que el escenario más probable es que El Niño Costero llegue a una magnitud fuerte, aunque existe la posibilidad de que alcance un nivel extraordinario hacia finales de 2026 - Créditos: Andina.
El organismo señaló que el escenario más probable es que El Niño Costero llegue a una magnitud fuerte, aunque existe la posibilidad de que alcance un nivel extraordinario hacia finales de 2026 - Créditos: Andina.

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” ante la probabilidad de que este evento climático continúe hasta abril de 2027, según el último escenario de pronóstico. El organismo indicó que existe una mayor posibilidad de que alcance una magnitud fuerte, aunque no descartó que pueda llegar a un nivel extraordinario hacia finales de 2026.

Para la región Niño 1+2, ubicada frente a las costas de Perú y Ecuador, ENFEN estima que las condiciones cálidas persistirán durante los próximos meses. “Por lo pronto, es probable la continuación de El Niño Costero hasta abril de 2027”, señaló la comisión en su reporte, en el que precisó que la evolución del fenómeno dependerá del comportamiento de las temperaturas del océano Pacífico.

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El organismo explicó que, aunque el escenario más probable apunta a una intensidad fuerte, existe la posibilidad de que el evento alcance una categoría extraordinaria en el último tramo del año. Esta situación mantiene bajo vigilancia a las entidades encargadas de la prevención y respuesta ante posibles impactos climáticos.

El ENFEN explicó que el desarrollo del fenómeno dependerá del comportamiento de las temperaturas del océano Pacífico, especialmente en la región Niño 1+2 - Créditos: Andina.
El ENFEN explicó que el desarrollo del fenómeno dependerá del comportamiento de las temperaturas del océano Pacífico, especialmente en la región Niño 1+2 - Créditos: Andina.

En tanto, para la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico ecuatorial central, ENFEN proyectó que El Niño también podría extenderse hasta abril de 2027. Según sus estimaciones, el fenómeno alcanzaría una magnitud muy fuerte durante noviembre y diciembre de 2026, mientras que para el verano comprendido entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 se espera, con mayor probabilidad, una intensidad fuerte.

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Respecto al comportamiento del clima durante el trimestre julio-septiembre, la comisión señaló que las temperaturas del aire permanecerían muy por encima de sus valores habituales en toda la costa peruana. Además, la costa norte presentaría lluvias entre normales y superiores a lo esperado, aunque con episodios localizados en determinados puntos.

En el ámbito hidrológico, ENFEN informó que los ríos de la vertiente del Pacífico mantendrían caudales dentro de sus rangos normales. El organismo indicó que este comportamiento continuará siendo evaluado conforme avance el desarrollo de las condiciones asociadas al fenómeno.

Sobre los recursos pesqueros, la entidad advirtió que, si continúan las anomalías cálidas en el mar peruano, la anchoveta permanecería replegada hacia el litoral y a una profundidad mayor de lo habitual durante las próximas semanas. Esta variación ocasionaría un mayor gasto de sus reservas energéticas.

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Asimismo, se prevé que continúe el ingreso de especies vinculadas a aguas ecuatoriales, como pez sierra, ayamarca y samasa, además de especies relacionadas con aguas oceánicas, entre ellas barrilete, atún aleta amarilla, melva, picudos y tiburones.

Ante este panorama, ENFEN recomendó a los responsables de la gestión pública considerar los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes. El objetivo es fortalecer las medidas destinadas a reducir los riesgos de desastres y preparar una adecuada respuesta frente a posibles emergencias durante la temporada de lluvias.

“Se exhorta a las autoridades y población en general a mantenerse informados por las entidades competentes oficiales del ENFEN y organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, indicó la comisión.

El organismo recordó que la continuidad de El Niño Costero y el desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central podrían influir durante la temporada de lluvias prevista entre setiembre de 2026 y abril de 2027. Por ello, reiteró la importancia de seguir los reportes oficiales y adoptar medidas preventivas frente a los posibles escenarios climáticos.

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