Perú

Lima rompe récord: 72 noches seguidas de calor extremo por Fenómeno El Niño y sin señales de cambio

Las temperaturas nocturnas superan los valores históricos en Lima y Callao por efecto del fenómeno El Niño Costero. Especialistas advierten que esta ola de calor podría extenderse hasta 2027

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Noche limeña. (Foto: Senamhi)
Noche limeña. (Foto: Senamhi)

Lima y Callao suman 72 noches consecutivas con calor extremo, una situación inédita para el invierno y atribuida al fenómeno El Niño Costero, según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En pleno mes de julio, la capital registra temperaturas nocturnas entre 20 °C y 21,6 °C, valores que superan hasta en seis grados los promedios habituales para la temporada, que suelen rondar los 16 °C. La estación ubicada en el Aeropuerto Jorge Chávez, en el primer puerto, ha reportado desde el 28 de junio únicamente noches catalogadas como “extremadamente cálidas”.

La ingeniera Lourdes Menis, especialista en predicción climática del Senamhi, afirmó que “todo Lima y Callao vienen registrando temperaturas nocturnas por encima de su rango normal, con anomalías de entre 5 y 6 grados, incluso con noches muy cálidas o extremadamente cálidas”. Este episodio, que comenzó el 6 de mayo, ya igualó un récord que no se veía desde 1997.

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El fenómeno también afecta otras zonas de la costa peruana, donde la temperatura superficial del mar se encuentra entre 2 y 5 grados por encima de lo considerado normal, según la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

“En todo el litoral tenemos temperaturas entre 2 y 5 grados Celsius por encima de lo normal”, explicó el vocero de ENFEN, Luis Vásquez Espinoza. En Tumbes, el mar ha llegado a los 28 °C, tres grados más de lo habitual para el invierno.

Noche limeña. (Foto: Senamhi)
Noche limeña. (Foto: Senamhi)

Impacto prolongado

El Senamhi advierte que esta ola de calor nocturna podría prolongarse hasta el inicio del otoño de 2027, debido a la persistencia del El Niño Costero.

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Según la directora de Meteorología del Senamhi, Grinia Ávalos, “estamos en la antesala de lo que podría ser uno de los niños más fuertes de todos los tiempos”. La especialista también alertó sobre el incremento de la radiación ultravioleta entre las 10:00 y las 15:00, por lo que recomendó el uso de bloqueador solar, ropa de protección, mantenerse hidratado y evitar actividades al aire libre en esas horas.

Las zonas cercanas al mar, como el Callao, conservan temperaturas elevadas durante la noche porque el océano almacena calor durante el día y lo libera lentamente al caer la noche. En contraste, distritos alejados del litoral, como La Molina, alcanzan máximas diurnas más altas al no contar con el efecto regulador del océano.

En tanto, la vida diaria en Lima y Callao se ha adaptado a este invierno atípico: familias acuden a la Costa Verde, muchos ajustan sus rutinas y las autoridades insisten en consultar reportes oficiales para mantenerse informados sobre la evolución del clima.

Durante el día, especialistas reiteran la importancia de seguir las recomendaciones para proteger la salud: usar bloqueador solar, sombreros de ala ancha, lentes con protección UV, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m. y mantenerse hidratado.

Especialistas del ENFEN y el Senamhi continúan monitoreando el desarrollo del fenómeno y prevén la emisión de nuevos comunicados técnicos si la intensidad del El Niño Costero aumenta en las próximas semanas.

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