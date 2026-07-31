Ministro del Interior César Astudillo detalla las medidas que tomará para enfrentar la criminalidad

El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, presenta nuevas estrategias contra la criminalidad mientras un recuadro ilustra una detención policial en la vía pública. (X/@Mininter)

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El ministro del Interior, César Astudillo, anunció las primeras acciones que impulsará al frente del sector con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad. Durante su presentación ante el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP), funcionarios y personal del Ministerio del Interior, el titular de la cartera señaló que promoverá la conformación de equipos especializados para reforzar las operaciones contra la delincuencia y el crimen organizado.

Según informó Andina Noticias, Astudillo sostuvo que esta tarea requerirá un trabajo conjunto con la Policía Nacional y adelantó que sostendrá reuniones con generales y coroneles para organizar nuevos equipos de trabajo. Entre ellos mencionó agrupamientos tácticos, fuerzas de tarea y equipos de diseño, que contribuirán a dar un nuevo impulso a las estrategias de seguridad ciudadana.

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El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, se presenta junto al alto mando de la Policía Nacional durante un evento para fortalecer la lucha contra la criminalidad. (X/@Mininter)

Mininter anuncia equipos especializados y gestión transparente

Durante su intervención, el ministro afirmó que uno de sus principales compromisos será garantizar el uso transparente de los recursos públicos destinados al sector Interior. En ese sentido, aseguró que velará por el cuidado de “cada sol” que ingrese al ministerio, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana y evitar cuestionamientos sobre el manejo del presupuesto.

De acuerdo con Andina Noticias, Astudillo señaló que la mayoría de efectivos policiales no está involucrada en actos de corrupción, pero remarcó que una gestión eficiente y transparente permitirá demostrar el compromiso institucional con la integridad. Asimismo, reiteró que la lucha contra la delincuencia requiere no solo planificación operativa, sino también una adecuada administración de los recursos disponibles.

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Más equipamiento y confianza en la PNP

El titular del Interior explicó que los recursos del sector estarán orientados a mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos policiales. Entre las prioridades mencionó el fortalecimiento de las comisarías, así como la adquisición de uniformes, calzado, cascos, chalecos antibalas, armamento, vehículos, tecnología y sistemas de comunicación que permitan una respuesta más rápida frente a la criminalidad.

Astudillo también destacó que la Policía Nacional cuenta con personal capacitado, escuelas de formación, una estructura jerárquica consolidada y un régimen disciplinario que respaldan su labor. En esa línea, afirmó que la experiencia acumulada por la institución representa una fortaleza para enfrentar a las organizaciones criminales y obtener mejores resultados en materia de seguridad.

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Una línea de efectivos de la Policía Nacional del Perú se mantiene en formación en un evento relacionado con la seguridad ciudadana. (Agencia Andina)

Comandante general expresa respaldo a la nueva gestión

El ministro reiteró que trabajará de manera coordinada con el comandante general de la PNP para fortalecer las capacidades operativas de la institución y responder a las demandas de seguridad de la ciudadanía. “Vamos a comprometernos y vamos a tener los resultados que merece y quiere nuestro pueblo”, manifestó durante su presentación.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, expresó su respaldo a la gestión de César Astudillo y reafirmó el compromiso de todo el personal policial de continuar sirviendo al país con vocación, disciplina y entrega. Según Andina Noticias, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de trabajar de manera articulada para reforzar la lucha contra la criminalidad y mejorar la capacidad de respuesta de la institución policial.

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El ministro del Interior, César Astudillo, estrecha la mano del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, durante una reunión. (X/@Mininter)