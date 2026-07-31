TC anula todo el proceso penal contra Ollanta Humala y abre paso a su liberación

El Tribunal Constitucional declaró nulo todo el proceso penal contra Ollanta Humala por los aportes a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

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El Tribunal Constitucional (TC) declaró nulo todo el proceso penal seguido contra Ollanta Humala por los aportes recibidos para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. La decisión elimina las investigaciones, las resoluciones judiciales posteriores y la sentencia que condenó al expresidente a 15 años de prisión por lavado de activos agravado.

El fallo fue adoptado por cinco votos contra dos, está fechado el 15 de julio y fue publicado este jueves 30 de julio. La mayoría de los magistrados concluyó que el proceso vulneró los principios de legalidad y tipicidad penal, al perseguir a Humala por una conducta que, según el colegiado, no estaba expresamente contemplada como delito cuando ocurrieron los hechos.

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Aunque el TC no emplea en su parte resolutiva la frase “libertad inmediata”, la consecuencia práctica es la excarcelación del exmandatario: la condena que sustenta su reclusión quedó anulada. El tribunal dispuso que el órgano judicial correspondiente defina su situación jurídica el mismo día en que reciba la notificación. Hasta que se ejecute ese trámite, Humala permanece recluido en el penal de Barbadillo.

¿Por qué el TC anuló el proceso contra Ollanta Humala?

El Ministerio Público acusó al exmandatario de convertir dinero de presunto origen ilícito mediante su utilización en las campañas electorales de 2006 y 2011. Según la acusación, los fondos habrían provenido del Gobierno venezolano de Hugo Chávez y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

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Sin embargo, el TC consideró que, más allá del nombre empleado por la Fiscalía —conversión o transferencia—, la conducta descrita consistía esencialmente en recibir y utilizar aportes de presunta procedencia ilícita para financiar campañas electorales.

Para la mayoría del tribunal, ese comportamiento corresponde a la denominada receptación patrimonial, una modalidad que recién fue incorporada a la legislación peruana mediante el Decreto Legislativo 1249, vigente desde noviembre de 2016. Por ello, no podía aplicarse a hechos ocurridos cinco o diez años antes.

El expresidente de Perú Ollanta Humala (c) es retirado por integrantes de la Policía Nacional de Perú tras oír su sentencia, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

El colegiado sostuvo que los operadores de justicia “forzaron” la inclusión de la conducta en la Ley 27765, que regulaba el lavado de activos durante las campañas investigadas. Aplicar posteriormente una figura penal que no existía en ese momento, concluyó, vulneró la prohibición de utilizar retroactivamente la ley penal.

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La sentencia de 15 años también queda anulada

El TC ordenó dejar sin efecto desde las investigaciones preliminares hasta todas las decisiones que derivaron de ellas. Esto incluye las resoluciones que rechazaron la excepción presentada por la defensa de Humala y la sentencia condenatoria.

Además, dispuso que la Fiscalía emita la resolución necesaria para archivar definitivamente lo actuado contra el expresidente. El fallo se refiere exclusivamente a Humala, beneficiario del hábeas corpus, y no declara automáticamente la nulidad de las condenas impuestas a Nadine Heredia ni a los demás procesados.

La decisión tampoco constituye una absolución basada en una nueva valoración de testigos, documentos o pruebas. La mayoría del TC afirmó que su análisis estuvo limitado a determinar si la conducta atribuida podía ser perseguida penalmente bajo la legislación vigente cuando ocurrieron los hechos.

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Expresidente fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos. | Justicia TV

Dos magistrados votaron en contra

Las magistradas Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez emitieron votos singulares. Ambos consideraron que la demanda debía ser declarada improcedente y que el TC no debía intervenir mientras la sentencia de primera instancia seguía en apelación.

Pacheco sostuvo que el hábeas corpus cuestionaba resoluciones que rechazaron una excepción procesal, pero que estas no fueron las que ordenaron directamente el encarcelamiento. Monteagudo señaló que la justicia penal todavía podía pronunciarse sobre los argumentos relacionados con la legalidad de la imputación.

Con la decisión mayoritaria ya publicada, el siguiente paso será la notificación al Poder Judicial y la emisión de la orden que permita la salida de Humala de Barbadillo. La condena que lo mantenía en prisión, por ahora, ha dejado de existir jurídicamente.

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Las magistradas Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez, del Tribunal Constitucional del Perú, expresaron sus votos singulares sobre el hábeas corpus presentado por la defensa de Ollanta Humala. (Infobae / Fotocomposición)

¿Cuándo saldrá libre Ollanta Humala?

El abogado Wilfredo Pedraza expresó su satisfacción por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que declaró fundada la demanda de habeas corpus a favor de Ollanta Humala y anuló todo el proceso penal por lavado de activos. Pedraza señaló a RPP que, tras la decisión, corresponde gestionar de inmediato la libertad del expresidente, quien lleva detenido quince meses por una sentencia que, según su defensa, nunca debió dictarse.

Respecto a los plazos, Pedraza indicó que la liberación debería ocurrir con rapidez. Explicó que presentarán un escrito ante el tribunal que conoce el caso en apelación para solicitar la ejecución de la sentencia, esperando que la sala penal resuelva el mismo día y que el INPE cumpla con las gestiones necesarias. Pedraza confía en que al final de la jornada ya se haya dispuesto la libertad de Humala, dado que la sentencia del TC es definitiva y no apelable.

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“Lo que vendrá inmediatamente será la gestión de la libertad del expresidente Humala, que ha estado indebidamente, arbitrariamente, detenido hace quince meses”, afirmó Pedraza.

El expresidente Ollanta Humala permanece internado en el penal de Barbadillo. | Andina

¿Qué pasará con Nadine Heredia?

Sobre el caso de Nadine Heredia, Pedraza precisó que el trámite será igual al de los demás investigados, aunque por ahora el habeas corpus solo beneficia a Humala. Considera que, con el tiempo, otros mecanismos legales podrían extender los efectos de la sentencia del TC a Heredia y a los demás procesados, ya que la decisión reitera que recibir dinero para campaña política no constituye lavado de activos.

Pedraza explicó que los jueces que conocen el caso en apelación podrían, con criterio, hacer extensivos los efectos de la sentencia del TC a los demás investigados. Señaló que, según la jurisprudencia reciente, no tiene sentido continuar con las indagaciones, pues el máximo tribunal ya ha definido este tipo de situaciones.

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“El trámite de Nadine y de los demás investigados será exactamente el mismo. Será cuestión de tiempo que se activen otros mecanismos para que se extienda a las demás personas”, sostuvo Pedraza.

Ollanta Humala y Nadine Heredia. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)