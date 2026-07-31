Mónica Cabrejos conmueve al recordar la muerte de su madre: “Tenía ocho soles como único capital y me quedé con uno”

La psicóloga y comunicadora Mónica Cabrejos abrió su corazón ante Magaly Medina y recordó la muerte de su madre cuando tenía 18 años. La figura televisiva reveló que no tenía dinero para afrontar el entierro y que, tras pagar un taxi al hospital, se quedó con apenas un sol. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Mónica Cabrejos abrió su corazón en Magaly TV La Firme este 30 de julio y compartió uno de los episodios más dolorosos de su vida durante una extensa conversación con Magaly Medina. La comunicadora, psicóloga y exvedette recordó la muerte de su madre cuando apenas tenía 18 años, las dificultades económicas que enfrentó para despedirla y la sensación de haber quedado completamente sola en el mundo.

La figura televisiva también relató cómo fueron sus primeros años en la pantalla chica, cuando trabajó sin recibir un sueldo y aceptaba prendas de vestir como parte de pago. Posteriormente, contó que su ingreso a ‘JB Noticias’ representó una oportunidad decisiva para mejorar su situación económica y comenzar una nueva etapa luego de la pérdida de su progenitora.

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La conversación estuvo marcada por momentos de nostalgia, humor y profundas reflexiones sobre la pobreza, el esfuerzo y la importancia de reconocer las pequeñas oportunidades que pueden cambiar la vida de una persona.

Mónica Cabrejos se define como una sobreviviente y revela la dura historia detrás de su éxito. Captura: Magaly TV La Firme.

Mónica Cabrejos recuerda que quedó sola tras la muerte de su madre

Al hablar de sus inicios como vedette, Mónica Cabrejos explicó que esa etapa le permitió conseguir mayores oportunidades laborales y contratos. Sin embargo, reconoció que, detrás de la imagen pública que construyó en la televisión, existía una joven que atravesaba un profundo dolor.

“Porque de salir ahí te salían contratos”, comentó inicialmente. Ante ello, Magaly Medina agregó: “Te salían un montón de contratos, exacto”.

Cabrejos continuó explicando que, para entonces, ya se encontraba sola y había empezado a vivir con una mayor libertad después de la muerte de su madre.

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“Te salían varios contratos y ya ahí, o sea, yo, yo reconozco que ahí ya yo estaba sola en la vida. O sea, mi mamá murió cuando yo tenía dieciocho y ya yo ahí tenía veinte años y ya me había yo alocado”, expresó entre risas.

Mónica Cabrejos se define como una sobreviviente y revela la dura historia detrás de su éxito. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, aclaró que cuando decía que se había “alocado”, se refería a la molestia y frustración que sentía frente a todo lo que le había ocurrido. “Y digo que me había alocado porque yo estaba muy molesta con la vida, ¿no?”, señaló.

Cuando Magaly Medina le preguntó si realmente se sentía así, la comunicadora respondió: “Sí, claro. Mi mamá murió de una forma dura para mí, sobre todo, ¿no? Yo estaba sola. Tenía dieciocho años, Magali. Ganaba ciento diez dólares al mes. Mi mamá murió con cáncer. Yo no tenía con qué enterrarla”.

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La conductora reaccionó con sorpresa y expresó: “Me muero”. Cabrejos respondió: “Sí, terrible. Estuve sola, solo con el que era mi enamorado”.

Mónica Cabrejos se define como una sobreviviente y revela la dura historia detrás de su éxito. Captura: Magaly TV La Firme.

La dolorosa despedida de la madre de Mónica Cabrejos

Durante la entrevista, Magaly Medina quiso saber qué había ocurrido con el resto de la familia de la comunicadora y le preguntó: “¿Y tus hermanas y tu papá?”.

Mónica explicó que su única hermana se encontraba fuera del país y que su padre ya no estaba presente en su vida. “Mi única hermana está en Venezuela y no pudo venir. Y mi papá ya se había ido”, relató.

La psicóloga recordó que el día del entierro fue incapaz de bajar del vehículo para acompañar a su madre hasta el lugar donde sería sepultada. La tristeza era tan intensa que sintió que no podría continuar si se enfrentaba directamente a ese momento.

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“El día que enterraron a mi mamá, yo ahora lo puedo hablar, porque hace años yo no lo podía pronunciar, yo no tuve el valor de bajar. Yo me quedé en el carro y el que era mi enamorado ayudó a enterrarla, porque yo no tenía el valor de bajar, porque yo sabía que si yo bajaba, yo me quebraba y literal no sabía si iba a poder seguir avanzando en la vida, ¿no? Yo tenía dieciocho años. Imagínate”, contó.

Mónica Cabrejos se define como una sobreviviente y revela la dura historia detrás de su éxito. Captura: Magaly TV La Firme.

Mónica Cabrejos revela que trabajó gratis en Canal 7

Antes de ingresar a ‘JB Noticias’, Mónica Cabrejos ya había tenido una experiencia en televisión. Según relató, trabajó durante un año en Canal 7 como modelo, pero no recibía un sueldo.

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“Ya estaba yo... Yo había hecho un año gratis en Canal siete pagando mi derecho de piso dizque como modelo en un programa de los sábados. Pero yo me había dado cuenta que, o sea, no me pagaban, ¿no? Me daban un pantalón de canje”, recordó.

La respuesta generó indignación en Magaly, quien comentó: “Qué miserables”. Mónica respondió entre risas: “Sí”, aunque reconoció que, en ese momento, recibir una prenda de vestir era importante debido a su situación económica.

“Pero para mí un jean era algo que yo...”, dijo antes de ser interrumpida por la conductora. “No podías comprar con tus propios recursos”, señaló Magaly.

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Cabrejos confirmó: “No, entonces sí. Cada quince días me daban un jean, para mí era...”. La conductora añadió: “Ya tú te sentías superbien pagada”. “Me sentía feliz, ¿no? Porque yo iba a trabajar todos los días y no tenía ropa, entonces bien”, explicó.

Mónica Cabrejos se define como una sobreviviente y revela la dura historia detrás de su éxito. Captura: Magaly TV La Firme.

El ingreso de Mónica Cabrejos a ‘JB Noticias’ y la muerte de su madre

El fotógrafo comenzó a ayudarla y le proporcionó direcciones para asistir a diferentes castings.

“Entonces, él como en septiembre me dice eso y me manda las direcciones, me llama a mi trabajo y me dice: ‘Anda al casting de Tulio Loza, anda al casting de JB’. Y yo llego al casting de JB y ahí me quedo”, relató. La primera persona que la recibió fue Christian Benavides, a quien recordó con afecto. “El primero que me recibe es Christian Benavides”, señaló.

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Magaly agregó: “Que en paz descanse”. Mónica respondió: “Que en paz descanse mi hermanito del alma, mi Christian Benavides. Y me quedé. Y me quedé. Estuve haciendo pilotos y bueno, ahí en ese tiempo mi mamá murió”.

La comunicadora explicó que su madre falleció el 16 de diciembre, cuando ella apenas había participado en algunos programas. Magaly le preguntó: “¿No llegó a verte en la tele?”.

Mónica respondió entre risas: “Mejor, porque no le gustaba, te cuento”. La conductora quiso saber más y preguntó: “¿Sí?”.

“No le gustaba, porque yo me iba a escondidas”, explicó.La periodista confirmó que ‘JB Noticias’ fue su primer empleo formal y remunerado en televisión. “Sí, pagada. Sí, en JB. Yo llegué como extra”, dijo.

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Mónica Cabrejos se define como una sobreviviente y revela la dura historia detrás de su éxito. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo comía una vez al día”: Mónica Cabrejos recuerda la pobreza que vivió

El ingreso a ‘JB Noticias’ representó un cambio importante para Mónica Cabrejos. Luego de la muerte de su madre, decidió dejar el trabajo que tenía y dedicarse por completo a la televisión. “Mi mamá murió en diciembre y en enero yo digo: ‘¿Sabes qué? Como yo había tenido tanta responsabilidad toda mi vida, dije: ‘Me voy a dedicar a esto. Ya no tengo que ir todos los días a ese trabajo’”, relató.

Cabrejos explicó que llegó a un acuerdo con su antiguo jefe y logró pagar todas las deudas que tenía. “Yo le pago al señor Loaiza, que si me está viendo, tiene que saber que yo toda mi vida le estoy agradecida por todo lo que me ayudó, desinteresadamente. Arreglamos la liquidación, todo, me fui tas con tas”, señaló.

Magaly comentó: “Ya, no te dio un sol”. Mónica confirmó: “O sea, le pagué todo”.

La conductora añadió: “No te dio ni un sol de más”. La nueva etapa en televisión también le permitió cubrir necesidades básicas que antes no podía satisfacer. “Y me empecé a dedicar ya a JB. Entonces, yo decía: ‘Junto un poco de plata...”, recordó. Magaly intervino: “Tú decías: ‘Ya soy millonaria’”. Mónica respondió: “Exacto, porque además yo comía todos los días, Magali. Cuando mi mamá estaba enferma, yo comía una vez al día”.

La conductora señaló: “Y ahora sí podías tomar desayuno, almuerzo y comer”. “Sí. Claro, a veces comía ya chancay. Pero yo, o sea, para mí era importante. O sea, para mí era, literal, yo me sentía muy exitosa por comer las tres veces al día. O sea, y esto no es broma”, confesó.

Mónica Cabrejos se define como una sobreviviente y revela la dura historia detrás de su éxito. Captura: Magaly TV La Firme.

Mónica Cabrejos revela que tenía ocho soles cuando murió su madre

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista ocurrió cuando Mónica contó cuánto dinero tenía el día que recibió la noticia de la muerte de su madre. “Magali, el día que mi mamá muere y a mí me avisan, yo tenía ocho soles como único capital. Y del centro de Lima al hospital de Neoplásicas, el taxi me costó siete. Yo me quedé con un sol en el bolsillo. O sea, yo no tenía más”, relató.

La comunicadora volvió a agradecer el apoyo que recibió de algunas personas durante esa etapa. “Por eso te digo que mi jefe me ayudó. O sea, yo tuve mucha suerte y Dios siempre ha estado conmigo”, expresó. Magaly comentó: “De cruzarte con gente...”.

Mónica completó: “Con gente buena”. La conductora añadió: “Buena que te apoyó”. “Que me ayudó desinteresadamente, porque yo ahora volteo y miro y digo: ‘Dios mío, tú siempre has estado conmigo’. Porque imagínate una chica de dieciocho años sola en la vida, o sea, sola, sin nadie que la aconseje, que la cuide, que le diga: ‘No vayas por ahí’”, manifestó.

Cabrejos recordó que, al enterarse de la muerte de su madre, sintió que todo se volvía oscuro. “O sea, yo tenía un sol en el bolsillo, Magali. O sea, cuando me dijeron que mi mamá había muerto, te juro que sentí que todo se puso negro. Así sentía que me iba a desmayar porque no sabía... y tú sabes cómo son los hospitales, ¿no?”, señaló.

Magaly respondió: “Son terribles”. Mónica sostuvo: “La gente son bien insensibles, ¿no?”. La conductora reflexionó: “La gente se vuelve fría, creo, de tanto tratar con la muerte”. “Se desensibilizan, sí”, respondió Cabrejos.

Mónica Cabrejos se define como una sobreviviente y revela la dura historia detrás de su éxito. Captura: Magaly TV La Firme.

“Soy una sobreviviente”: Magaly Medina destaca la fortaleza de Mónica Cabrejos

Tras escuchar la historia, Magaly Medina destacó la capacidad de Mónica para salir adelante. “Qué bárbaro. Eres una sobreviviente, realmente”, expresó. Cabrejos respondió: “Sí, yo soy una sobreviviente”.

La conductora sostuvo que, con el paso del tiempo, la comunicadora había logrado recordar su pasado desde el agradecimiento. “Pero uno tiene que darle gracias a todo eso que pasó. Porque ahora lo puedes contar con nostalgia, con sonrisa, con agradecimiento”, señaló.

Mónica Cabrejos se define como una sobreviviente y revela la dura historia detrás de su éxito. Captura: Magaly TV La Firme.

Mónica respondió: “Sí”. Magaly continuó: “Porque sobreviviste, la luchaste, guerreadeste y acá estás. Y además, no solo con tu plata en la televisión, con lo que ganaste, estudiaste una carrera y ahora eres una psicóloga”.

La conductora añadió en tono de broma: “Psicóloga bandida, pero psicóloga al fin y al cabo”.

Mónica Cabrejos se define como una sobreviviente y revela la dura historia detrás de su éxito. Captura: Magaly TV La Firme.