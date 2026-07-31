Leslie Echevarría aclara por qué asistió con Mark Vito a Palacio de Gobierno y la Parada Militar

Leslie Echevarría respondió a quienes cuestionaron su presencia en la cena de gala en Palacio de Gobierno y la Gran Parada y Desfile Cívico Militar junto a Mark Vito, asegurando que también recibió una invitación y que acompañó a su pareja por respeto a un momento importante para su familia. TikTok Luclips.

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La presencia de Mark Vito Villanella y su pareja, Leslie Echevarría, en las actividades oficiales por el inicio del mandato de Keiko Fujimori como presidenta de la República no pasó desapercibida. Ambos asistieron a la cena de gala realizada en Palacio de Gobierno y posteriormente a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, donde ocuparon un espacio destinado a familiares e invitados especiales.

Sin embargo, las imágenes de la pareja en ambos eventos generaron una ola de comentarios en redes sociales, especialmente dirigidos hacia la empresaria y docente, quien decidió pronunciarse para aclarar las razones de su asistencia.

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¿Por qué Mark Vito y su novia estuvieron en la Parada Militar? Ella responde a las críticas. Captura: @leslieechavarriatello.

Leslie Echevarría responde a críticas por asistir con Mark Vito a Palacio de Gobierno y la Parada Militar

Durante una transmisión en vivo realizada junto a Mark Vito, Leslie Echevarría abordó directamente los cuestionamientos que surgieron tras su presencia en las ceremonias protocolares. La empresaria explicó que no acudió únicamente como acompañante del exesposo de Keiko Fujimori, sino que también recibió una invitación para participar en ambas actividades oficiales.

Lejos de evitar el tema, aseguró que comprendía la importancia del momento para su pareja y que, por esa razón, decidió acompañarlo. Asimismo, sostuvo que, independientemente de la decisión que hubiera tomado, las críticas habrían aparecido de todas maneras.

¿Por qué Mark Vito y su novia estuvieron en la Parada Militar? Ella responde a las críticas. Captura: @leslieechavarriatello.

“Siento que era un momento importante que representa mucho para ti, es algo que yo respeto, por eso acompañé a Mark, hay mucha gente que dice ‘por qué fue Leslie’, porque a mí también me invitaron. Igual, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ido? Igual iban a decir cosas. Yo agradezco mucho la invitación, de corazón, porque para mí, desde el respeto, es un momento familiar”, expresó.

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¿Por qué Mark Vito y su novia estuvieron en la Parada Militar? Ella responde a las críticas. Captura: @leslieechavarriatello.

Leslie Echevarría revela cómo es su relación con Keiko Fujimori

Además de responder a las críticas, Leslie Echevarría habló sobre el vínculo que mantiene con Keiko Fujimori, dejando entrever que existe una relación cordial basada en el respeto mutuo. Según explicó, comprende la importancia de preservar una convivencia saludable debido a que la mandataria y Mark Vito comparten la crianza de sus dos hijas.

La empresaria sostuvo que acompañó al creador de contenido porque considera que se trataba de un momento significativo para la madre de sus hijas y que ese respeto ha permitido mantener una buena dinámica familiar.

¿Por qué Mark Vito y su novia estuvieron en la Parada Militar? Ella responde a las críticas. Captura: @leslieechavarriatello.

No es la primera vez que la pareja de Mark Vito se refiere públicamente a este tema. Días antes de la juramentación presidencial ya había explicado que la separación entre el empresario y Keiko Fujimori nunca fue un obstáculo para conservar una buena relación familiar.

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“Nosotros entendemos que las redes pueden generar conflictos, rivalidades, pero la verdad es que Mark tiene una excelente relación con la mamá de sus hijas y, de hecho, yo también tengo una relación muy bonita con sus hijas”, afirmó.

Respecto al trato que mantiene directamente con la hoy presidenta, agregó que la relación siempre ha sido respetuosa. “Es muy cordial conmigo, entonces siempre le vamos a desear lo mejor”, señaló.

¿Por qué Mark Vito y su novia estuvieron en la Parada Militar? Ella responde a las críticas. Captura: @leslieechavarriatello.

El mensaje de Mark Vito tras asistir a la Gran Parada Militar

Después de participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, Mark Vito compartió una publicación en su cuenta de Instagram, donde apareció junto a Leslie Echevarría desde el estrado de invitados.

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En lugar de referirse a la polémica, el empresario optó por enviar un mensaje enfocado en las Fiestas Patrias, resaltando la importancia de la unidad y el orgullo nacional.

“Hay días que nos recuerdan que siempre vale la pena celebrar aquello que nos une. Agradecido por estas Fiestas Patrias y por los momentos compartidos en este hermoso país que amo con todo mi corazón”, escribió.

¿Por qué Mark Vito y su novia estuvieron en la Parada Militar? Ella responde a las críticas. Captura: @leslieechavarriatello.

“Que el orgullo por nuestro país nos inspire siempre a mirar hacia adelante con esperanza y siempre unidos. ¡Felices Fiestas Patrias!”, publicó.

La publicación recibió miles de reacciones y comentarios, algunos felicitándolo por el mensaje de unidad y otros retomando la controversia por su presencia en los actos protocolares.

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¿Por qué Mark Vito y su novia estuvieron en la Parada Militar? Ella responde a las críticas. Captura: @leslieechavarriatello.

¿Por qué Mark Vito fue invitado a las ceremonias oficiales?

La participación de Mark Vito en las actividades oficiales tiene una explicación protocolar. El empresario fue invitado por su condición de exesposo de Keiko Fujimori y padre de sus dos hijas, Kyara y Kaori Villanella.

Durante la cena de gala en Palacio de Gobierno y la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, ocupó un lugar reservado para familiares e invitados especiales, como parte de las actividades organizadas por el inicio del nuevo gobierno.

¿Por qué Mark Vito y su novia estuvieron en la Parada Militar? Ella responde a las críticas. Captura: @leslieechavarriatello.

Su presencia, sin embargo, cobró mayor relevancia debido a que acudió acompañado de Leslie Echevarría, con quien mantiene una relación sentimental desde 2025. La aparición de ambos en eventos de carácter oficial despertó curiosidad y abrió nuevamente el debate sobre la convivencia entre exparejas y sus nuevas relaciones.

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Antes de la juramentación presidencial, Mark Vito ya había manifestado públicamente sus buenos deseos para la gestión de Keiko Fujimori, dejando en claro que prioriza el bienestar del país por encima de cualquier diferencia personal.

“Ella sabe que le deseo todo el éxito del mundo y su éxito es el éxito de todo el país, entonces que sigan los éxitos”, expresó días antes del cambio de mando.

¿Por qué Mark Vito y su novia estuvieron en la Parada Militar? Ella responde a las críticas. Captura: @leslieechavarriatello.