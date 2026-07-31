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Jaime Bayly responde por primera vez sobre la supuesta infidelidad de su esposa Silvia Núñez: “Muchas cosas me las invento”

Tras meses de especulaciones, Jaime Bayly aclaró que no todo lo que escribe corresponde a hechos reales y explicó cómo mezcla la ficción con experiencias personales

Tras meses de especulaciones, Jaime Bayly aclaró que no todo lo que escribe corresponde a hechos reales y explicó cómo mezcla la ficción con experiencias personales. También habló del profundo dolor que aún siente por la muerte de Diego Bertie. Captura: Amor y Fuego.
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El escritor y periodista Jaime Bayly volvió a estar en el centro de la atención mediática tras pronunciarse por primera vez sobre una de las columnas que más comentarios generó entre sus lectores. Hace algunos meses, el autor publicó un texto en el que narraba una presunta infidelidad de su esposa, Silvia Núñez, con un profesor de karate, una historia que despertó todo tipo de reacciones y llevó a muchos a preguntarse si realmente relataba un episodio de su vida personal o si se trataba únicamente de un ejercicio literario.

Las interrogantes finalmente fueron planteadas por el programa ‘Amor y Fuego’, que abordó al escritor durante su participación en la Feria Internacional del Libro. Lejos de esquivar las preguntas, Bayly decidió explicar cómo construye sus historias y dejó abierta la posibilidad de que algunos de los episodios que narra sean fruto de la imaginación, aunque con elementos que pueden parecer completamente reales.

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“Muchas cosas me las invento”: Jaime Bayly aclara polémica historia sobre Silvia Núñez. Captura: Amor y Fuego.
“Muchas cosas me las invento”: Jaime Bayly aclara polémica historia sobre Silvia Núñez. Captura: Amor y Fuego.

Jaime Bayly aclara si la supuesta infidelidad de Silvia Núñez ocurrió realmente

La polémica surgió luego de que Jaime Bayly escribiera una columna en la que relataba que Silvia Núñez, su esposa, habría mantenido un romance con su profesor de karate. La historia fue interpretada por muchos lectores como una confesión personal, lo que generó especulaciones sobre la situación sentimental del periodista.

Al ser consultado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, Bayly sorprendió con una respuesta que evidenció cómo concibe la escritura y la delgada línea que, a su juicio, existe entre la realidad y la ficción.

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“Muchas cosas me las invento”: Jaime Bayly aclara polémica historia sobre Silvia Núñez. Captura: Amor y Fuego.
“Muchas cosas me las invento”: Jaime Bayly aclara polémica historia sobre Silvia Núñez. Captura: Amor y Fuego.

“No todo lo que escribo ha ocurrido realmente ¿no?. Muchas cosas me las invento. Pero la gracia es que parezcan reales”, afirmó. Con estas palabras, el escritor dejó en claro que su intención como autor es construir relatos que resulten verosímiles para el lector, aunque no necesariamente correspondan a hechos ocurridos en su vida.

Bayly explicó que una de las características de su estilo literario consiste precisamente en mezclar experiencias, emociones e imaginación para lograr que quien lo lee dude constantemente sobre qué es verdad y qué pertenece al terreno de la ficción.

“Muchas cosas me las invento”: Jaime Bayly aclara polémica historia sobre Silvia Núñez. Captura: Amor y Fuego.
“Muchas cosas me las invento”: Jaime Bayly aclara polémica historia sobre Silvia Núñez. Captura: Amor y Fuego.

El escritor no confirmó ni desmintió la historia sobre su esposa

Aunque muchos esperaban una respuesta definitiva sobre el contenido de aquella columna, Jaime Bayly prefirió mantener el misterio y no confirmar si el episodio realmente ocurrió.

Por el contrario, insistió en que esa incertidumbre forma parte del atractivo de su trabajo como escritor y de la relación que establece con sus lectores.

“Si yo, por ejemplo, le atribuyo unos amores traviesos con un profesor de karate, puede que sea real como que no. Puede que sea una manifestación de celos por mi parte”, agregó.

“Muchas cosas me las invento”: Jaime Bayly aclara polémica historia sobre Silvia Núñez. Captura: Amor y Fuego.
“Muchas cosas me las invento”: Jaime Bayly aclara polémica historia sobre Silvia Núñez. Captura: Amor y Fuego.

A lo largo de su trayectoria, el periodista ha recurrido en numerosas ocasiones a experiencias personales como punto de partida para desarrollar novelas, columnas y ensayos, razón por la que muchos lectores suelen asociar sus relatos con episodios reales de su vida. Sin embargo, esta vez reiteró que la ficción también ocupa un lugar importante dentro de su proceso creativo.

“Muchas cosas me las invento”: Jaime Bayly aclara polémica historia sobre Silvia Núñez. Captura: Amor y Fuego.
“Muchas cosas me las invento”: Jaime Bayly aclara polémica historia sobre Silvia Núñez. Captura: Amor y Fuego.

Sus declaraciones rápidamente generaron comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron que el escritor mantiene intacta su capacidad para provocar debate, mientras que otros sostuvieron que la ambigüedad forma parte de su sello narrativo.

“Muchas cosas me las invento”: Jaime Bayly aclara polémica historia sobre Silvia Núñez. Captura: Amor y Fuego.
“Muchas cosas me las invento”: Jaime Bayly aclara polémica historia sobre Silvia Núñez. Captura: Amor y Fuego.

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