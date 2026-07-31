¿Cuándo arranca el Masters 1000 de Montreal? El primer gran desafío de Ignacio Buse en su gira rumbo al US Open 2026

Ignacio Buse está listo para iniciar su gira norteamericana rumbo al US Open 2026. Crédito: REUTERS

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Ignacio Buse inicia una nueva etapa en la temporada con uno de los retos más importantes de su carrera. El tenista peruano será protagonista del Masters 1000 de Montreal 2026, torneo que marcará el comienzo de su gira norteamericana sobre pista dura y su preparación final rumbo al US Open, último Grand Slam del año.

El cuadro principal del certamen canadiense comenzará este domingo 2 de agosto y contará con un formato ampliado de 96 jugadores. Gracias a su gran ubicación en el ranking ATP y a su condición de cabeza de serie, ‘Nacho’ no disputará la primera ronda y hará su estreno directamente en la segunda fase del torneo.

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¿Cuándo debutará Ignacio Buse en Montreal?

La primera raqueta del Perú hará su estreno en Montreal entre el martes 4 y miércoles 5 de agosto. Buse ingresó al cuadro principal como una de las cabezas de serie del torneo, ubicado en el puesto 30 de la siembra, una condición que le permitirá quedar libre de la primera ronda y debutar directamente en la segunda fase, con la ventaja de llegar con mayor descanso y preparación a su primer desafío en Canadá.

Esta será una oportunidad histórica para el tenista nacional, ya que competirá por primera vez como cabeza de serie en un Masters 1000. La clasificación entre los favoritos llegó luego de una temporada de crecimiento sostenido y tras las bajas confirmadas de varias figuras del circuito, que permitieron que avanzara en la lista de preclasificados.

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Ser parte de los 32 cabezas de serie no solo representa un reconocimiento a su presente deportivo, sino que también le brinda una ventaja competitiva al evitar un duelo de primera ronda y tener un camino inicial, en teoría, más favorable.

El tenista peruano se lució durante su debut ante el checo checo Vit Kopriva. (Video: ATP Tour)

La ruta de Ignacio Buse antes del US Open

El Masters 1000 de Montreal será apenas el primer capítulo de una exigente gira norteamericana para el ‘Colorado’. Tras su participación en Canadá, Ignacio Buse continuará su calendario en Estados Unidos con otros dos torneos sobre pista dura antes del último Grand Slam de la temporada.

Su siguiente parada será el Masters 1000 de Cincinnati, programado del 13 al 23 de agosto, donde volverá a enfrentarse a los mejores jugadores del circuito en uno de los torneos más importantes de la previa al US Open.

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Luego, cerrará su preparación en el ATP 250 de Winston-Salem, que se disputará del 23 al 29 de agosto. Este certamen será la última oportunidad para que la raqueta peruana sume partidos, ajuste detalles y llegue con ritmo competitivo al gran desafío en Nueva York.

El calendario de Ignacio Buse en Norteamérica antes del US Open 2026. Crédito: Tenis Al Máximo

El gran objetivo: hacer historia en el US Open

Toda la planificación de Buse apunta al US Open 2026, que se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos. El peruano buscará llegar en las mejores condiciones al último Grand Slam del calendario y continuar consolidándose entre los mejores tenistas del mundo.

Luego de una temporada que lo llevó a dar importantes pasos en el circuito ATP, ‘Nacho’ afrontará una gira exigente ante rivales de primer nivel, pero también con la confianza de haber demostrado que puede competir en los escenarios más importantes.

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El Masters 1000 de Montreal será, entonces, el primer gran examen de una etapa clave para el tenis peruano. Con una nueva oportunidad de medirse ante la élite del circuito, Ignacio Buse buscará seguir escribiendo una historia que ya se convirtió en una de las más importantes del deporte nacional en los últimos años.