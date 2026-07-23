Senamhi: Lloviznas dispersas y cambios bruscos de clima en la costa peruana durante los próximos días

Ciudadanos transitan por las calles mojadas de Lima, abrigados ante el frío y la lluvia, mientras algunos consultan los pronósticos del Senamhi en sus dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que entre el 22 y el 24 de julio se registrarán lloviznas dispersas a lo largo de la costa peruana, afectando desde La Libertad hasta Arequipa.

El aviso meteorológico destaca que, en Lima Metropolitana, los acumulados más altos se presentarán en la zona sur, alcanzando valores cercanos a los 2.0 mm, mientras que en el resto de la ciudad estos valores no superarían los 0.5 mm.

Especialistas del Senamhi explicaron que este evento responde a la intensificación de los vientos del sur frente al litoral, generando un aumento de humedad y mayor cobertura nubosa.

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La presencia de niebla o neblina será frecuente durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas próximas al mar, señalaron desde la entidad. Aunque no se descartan intervalos de brillo solar en las tardes, los cambios en la nubosidad y la humedad condicionarán el ambiente en las principales ciudades costeras.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales para tomar previsiones frente a estos cambios. “El monitoreo de las condiciones del tiempo es permanente y se actualizará ante cualquier variación significativa”, puntualizó la institución.

En Arequipa, transeúntes con paraguas y abrigos transitan por las calles mojadas de la ciudad, reflejando el clima lluvioso y nublado que afecta la región. (Andina)

Posibles lluvias más intensas e impacto en la costa norte

Más allá del pronóstico inmediato, expertos del Senamhi advirtieron sobre el posible desarrollo de un Fenómeno El Niño Costero de magnitud extraordinaria hacia finales de 2026.

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De acuerdo con el meteorólogo Nelson Quispe, el calentamiento continuo del mar y la saturación anticipada de los suelos podrían propiciar lluvias más intensas y persistentes en la costa norte del país.

“Existe una probabilidad considerable de que el fenómeno evolucione hacia una magnitud extraordinaria entre octubre y diciembre, periodo en el que suelen registrarse los picos máximos”, explicó Quispe a Andina.

El especialista detalló que las precipitaciones anticipadas favorecerían una saturación temprana de los suelos, incrementando el riesgo de inundaciones y el caudal de los ríos.

Los mayores acumulados suelen presentarse entre marzo y abril, cuando la interacción entre el Niño Costero y el Niño global potencia las lluvias. “Las lluvias se concentrarían principalmente en la costa norte y de manera ocasional podrían extenderse a la costa central”, agregó el meteorólogo.

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Quispe recordó que el calentamiento del mar también elevará las temperaturas en lo que resta del invierno. En Lima, podrían alcanzarse máximas cercanas a los 29 °C, mientras que en Piura los valores oscilarían entre 31 °C y 32 °C, con posibles picos superiores a 34 °C. Las anomalías térmicas en la costa central llegan a superar los 4 grados por encima de lo habitual.

Recomendaciones ante riesgos y variaciones climáticas

El Senamhi subrayó que los habitantes de la franja costera deberán estar atentos no solo a las lloviznas y niebla, sino también al posible aumento de la radiación ultravioleta.

“El predominio de cielos despejados favorecerá un incremento de la radiación, con índices superiores a 8, considerados entre fuertes y extremos”, advirtió Quispe. Ante esta situación, la entidad recomendó protegerse adecuadamente durante las horas de mayor exposición al sol.

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Además, el especialista destacó que, si las condiciones del océano persisten, no se descarta la formación de sistemas similares al ciclón Yaku, registrado en 2023. “Sus efectos dependerán de la trayectoria y del nivel de calentamiento del mar. Si se desplaza hacia el continente, podría incrementar significativamente el impacto sobre la costa peruana”, sostuvo Quispe.