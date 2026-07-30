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Alerta roja en Lima: Senanmhi lanza advertencia a 20 regiones por altas temperaturas por Fenómeno El Niño

Los vientos provenientes del sur transportarán masas de aire frío que favorecerán el descenso de temperaturas y la formación de cobertura nubosa en el litoral

Senamhi emite alerta roja en Lima y 20 regiones por altas temperaturas por Fenómeno El Niño. América TV
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El comportamiento del clima en Lima y otras zonas de la costa peruana tendrá cambios durante los primeros días de agosto. Según explicó el especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), David Garay, el incremento de nubosidad, la presencia de vientos provenientes del sur y la posibilidad de lloviznas marcarán el panorama meteorológico entre el 31 de julio y el 2 de agosto.

El experto señaló que las recientes jornadas con altas temperaturas y cielo despejado responden a varios factores atmosféricos, entre ellos la influencia del fenómeno El Niño Costero, que continúa presente en el territorio nacional y podría extender sus efectos hasta el próximo verano, de acuerdo con el último comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

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Garay explicó que la poca presencia de nubes permitió una mayor exposición al brillo solar, situación que favoreció el aumento de los valores térmicos durante el día. Además, indicó que la radiación solar llegó con mayor intensidad debido a la ausencia de una cobertura nubosa que reduzca el impacto de los rayos sobre la superficie terrestre y la piel de las personas.

Sin embargo, las condiciones atmosféricas cambiarán en los siguientes días debido al fortalecimiento de los vientos costeros. Estas corrientes de aire, procedentes del sur del continente, transportarán masas frías que favorecerán una disminución de las temperaturas y la formación de mayor nubosidad en la franja litoral.

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Las recientes jornadas con altas temperaturas y cielo despejado estuvieron asociadas a la menor presencia de nubes, lo que permitió mayor exposición solar y aumento de la radiación - Créditos: Andina.
Las recientes jornadas con altas temperaturas y cielo despejado estuvieron asociadas a la menor presencia de nubes, lo que permitió mayor exposición solar y aumento de la radiación - Créditos: Andina.

“Son vientos que vienen del sur del continente, son masas de aire bastante frías. Por lo tanto, transportan esa temperatura, lo cual facilita que cuando hay un descenso de temperaturas los niveles de condensación se alteren y sea más fácil la formación de nubosidad”, explicó el especialista durante una entrevista televisiva.

De acuerdo con el representante del Senamhi, este escenario generará un cambio respecto a los días previos, con mayor presencia de cielo cubierto en varios sectores de la costa. Asimismo, no descartó la aparición de lloviznas durante la noche y las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas cercanas al litoral.

El meteorólogo precisó que estas condiciones se mantendrán principalmente desde el jueves 31 de julio hasta el sábado 2 de agosto. Durante ese periodo, los ciudadanos podrían percibir una sensación térmica distinta debido al ingreso de aire frío y a la reducción de los momentos de mayor radiación solar.

El fenómeno El Niño Costero continúa influyendo en el comportamiento del clima nacional y podría extender sus efectos hasta el próximo verano, según el Enfen - Créditos: Andina/Ricardo Cuba.
El fenómeno El Niño Costero continúa influyendo en el comportamiento del clima nacional y podría extender sus efectos hasta el próximo verano, según el Enfen - Créditos: Andina/Ricardo Cuba.

Aunque el país atraviesa un periodo con temperaturas por encima de lo habitual en algunas zonas, Garay recordó que el clima responde a diversos factores que pueden modificar las condiciones de un día a otro. Por ello, recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales emitidos por el Senamhi ante posibles variaciones en el estado del tiempo.

El especialista también destacó que la costa peruana presenta una dinámica particular durante esta época del año, donde la interacción entre los vientos, la humedad y la temperatura del océano influye directamente en la aparición de neblina, nubosidad y lloviznas.

De esta manera, Lima y otras ciudades del litoral pasarán de un escenario con mayor brillo solar a uno con predominio de nubes y temperaturas más moderadas durante los primeros días de agosto.

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