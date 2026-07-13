Lima y Callao vivieron el pasado sábado la mayor anomalía climática de invierno de los últimos 29 años

Una ola de calor en Lima y Callao llevó la temperatura máxima a 25,6℃, el valor invernal más alto en casi tres décadas, según el SENAMHI y Abraham Levy. (Composición: Infobae Perú)

Una inusual ola de calor azotó este sábado a Lima y Callao, alcanzando los 25,6 ℃, la temperatura máxima más alta registrada en casi tres décadas para un mes invernal, según informó Abraham Levy basado en datos oficiales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El invierno en Perú suele caracterizarse por cielos grises y temperaturas frescas, pero este año la realidad ha sido distinta. Lima y Callao experimentaron un episodio climático sin precedentes recientes, con temperaturas máximas que superaron en 6,15℃ el promedio habitual de la estación.

Abraham Levy, conocido como el ‘hombre del tiempo’, detalló que la cifra del sábado representa la mayor anomalía de temperatura máxima desde 1997. “+25,6 ℃ hoy en Lima-Callao, la mayor anomalía de temperatura máxima (+6,15℃) desde 1997”, publicó en su cuenta de X, acompañando la información con un gráfico comparativo de la evolución térmica en el aeropuerto de la capital.

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Residentes caminan bajo el intenso sol y los rayos directos en una calle céntrica de Lima, evidenciando el agotamiento provocado por las altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico oficial

El Senamhi había anticipado esta situación mediante una alerta meteorológica que extendió hasta el jueves 9 de julio, advirtiendo que el calor persistiría en gran parte del país.

Según la institución, la ausencia de nubosidad durante las horas centrales del día y otros factores atmosféricos impiden el enfriamiento habitual del invierno, lo que mantiene los termómetros elevados tanto en la costa como en la sierra peruana.

El pronóstico destacó la presencia de jornadas marcadas por un sol intenso y niveles elevados de radiación, fenómenos que requieren cuidados especiales para la salud de la población. Entre las recomendaciones, se incluyeron cambios en las rutinas diarias y protección ante la radiación solar, especialmente en departamentos como Lima, Áncash, Arequipa, Ica, y el Callao.

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Contexto histórico

El fenómeno actual revive recuerdos del conocido evento de 1997, año en el que la capital peruana registró récords históricos debido al fenómeno de El Niño Costero. Según Levy, en 1997 Lima y Callao acumularon 85 días con temperaturas por encima de los 30℃, mientras que en 2025 y 2026 estos valores fueron nulos hasta la fecha.

El meteorólogo remarcó que, aunque el invierno meteorológico va del 1 de junio al 31 de agosto, las temperaturas actuales se mantienen elevadas frente a sus valores normales. Esto ocurre en un periodo que suele ser el más frío del año, lo que ha generado una percepción generalizada de “pausa” del invierno. Según el análisis de Levy, si la tendencia continúa hasta mediados de agosto, la costa peruana podría mantener temperaturas por encima de lo habitual hasta la primavera.

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A la población

El Senamhi, adscrito al Ministerio del Ambiente, opera más de 900 estaciones meteorológicas en todo el país. Su labor es fundamental para generar alertas y proveer información actualizada sobre condiciones meteorológicas extremas. El organismo ha reiterado la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y adaptar las actividades cotidianas a este clima inusual.

Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

El pronóstico también advirtió sobre ráfagas de viento vespertinas que pueden alcanzar los 35 kilómetros por hora, lo que contribuye a mantener la sensación térmica elevada en el ambiente. Las autoridades insisten en la necesidad de protegerse frente a los niveles de radiación y ajustar los hábitos para reducir riesgos a la salud.

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El Niño Costero

El actual episodio de El Niño Costero ha sido señalado como el detonante principal de las diferencias térmicas observadas respecto a los valores normales. Según Levy, este fenómeno climático continuará influyendo sobre las temperaturas hasta el verano siguiente, y se prevé que su impacto será especialmente fuerte en los próximos meses.

El registro de este fin de semana coloca a Lima y Callao en el centro de la atención nacional, al marcar la mayor anomalía térmica invernal de los últimos 29 años, un dato que resalta la capacidad de los sistemas de monitoreo climático y la importancia de la información oficial para la toma de decisiones cotidianas.

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