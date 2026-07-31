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Dónde ver Perú vs República Dominicana HOY: canal tv online del duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

El elenco nacional, encabezado por Marcello Bencardino, afronta su último desafío antes del Mundial de la categoría. Su primer reto será contra las caribeñas, que suelen ser un hueso duro de roer. Conoce el itinerario del juego

Perú se alista para participar en la Copa Federación, antesala al Mundial U17. - Crédito: Tribuna del Vóley
Perú se alista para participar en la Copa Federación, antesala al Mundial U17. - Crédito: Tribuna del Vóley
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Para llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial Sub-17, la selección peruana se alista para participar en la Copa Federación, donde espera sacar resultados importantes que dejen conclusiones determinantes en el comando técnico liderado por Marcello Bencardino.

El desafío, plasmado en un cuadrangular que tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós, tendrá arduos obstáculos, siendo el primero República Dominicana, elenco que suele ser animador en cualquier categoría. De lo que suceda en el juego se conocerá el auténtico nivel de la ‘bicolor’.

Dónde ver Perú vs República Dominicana por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

El encuentro entre Perú y República Dominicana por la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 será televisado en señal abierta mediante Latina Televisión (canales 2 y 702 HD). Los aficionados podrán seguir la transmisión gratis tanto en la web oficial como en la aplicación móvil del canal.

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De igual manera, la website Infobae Perú realizará una cobertura integral a través de un detallado minuto a minuto, que contendrá las mejores acciones a través de clips. ¡No te lo pierdas!

Perú asumirá un nuevo reto antes de iniciar su camino en el Mundial Sub 17. Por ello, se medirá ante exigentes rivales en Lima en la previa de su viaje a Chile. Crédito: Instagram Latina Deportes.

Horario del Perú vs República Dominicana por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

El partido entre Perú y República Dominicana se jugará este viernes 31 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós. El inicio está fijado para las 17:45 horas locales al igual que en Colombia y Ecuador. Para quienes sigan el encuentro desde Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el evento comenzará a las 18:45 horas.

En Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el horario será a las 19:45, mientras que en México arrancará a las 16:45 horas. En España, los aficionados deberán esperar hasta las 00:45 horas para ver el inicio del juego que marcará el estreno del combinado patrio.

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Así llega Perú al estreno de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana, bajo la dirección del brasileño Marcello Bencardino, buscará aprovechar su localía y el apoyo del público como motor anímico. El plantel ha trabajado con un enfoque en la solidez grupal y el perfeccionamiento técnico, considerados esenciales para afrontar la cita mundialista.

Marcela Manrique, capitana del sexteto, junto a Mireya Maldonado y Fernanda Pinto, serán claves dentro de la rotación. Por su parte, la defensa y recepción estarán bajo la guía de Kaori Mendoza y Vannia Adrianzen, quienes aportarán equilibrio. Otras jugadoras también intentarán destacar durante el cuadrangular.

Perú enfrenta a República Dominicana en su primer partido de la Copa Federación Sub 17 de Vóley.
Perú enfrenta a República Dominicana en su primer partido de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. Crédito: NORCECA

Así llega República Dominicana al estreno de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

República Dominicana se presenta como un adversario de alto nivel debido a su fortaleza atlética y una propuesta de juego marcada por la intensidad. La selección caribeña figura entre las más sólidas de su zona y su presencia en el cuadrangular representa un desafío considerable para el estreno del combinado peruano.

El torneo también cuenta con la participación de España y Corea del Sur, equipos de reconocida trayectoria en la categoría. Este enfrentamiento permitirá a ambas escuadras ajustar los últimos detalles, afinando estrategias antes de afrontar la competencia más relevante de la temporada.

Lista de convocadas de Perú para la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

  • Armadoras: Camila Monge y Alexa Vega-Centeno.
  • Puntas receptoras: Ariana Vásquez, Livia Michelle Fano, Brenda Quiroz y Antuanett Guerrero.
  • Opuestas: Camila Pineda y Tatiana Galdós.
  • Centrales: Daphne Herrada, Shaddia Campos, Briyith Sandoval y Paola Patiño.
  • Líberos: Jacqueline Roman y Vanessa Adrianzen.

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