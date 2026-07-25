El Niño Costero dispara temperaturas récord: hasta 7 °C más altas de lo habitual en la costa peruana

Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

El fenómeno El Niño Costero provocó temperaturas hasta 7 °C superiores a las habituales en la costa peruana durante la segunda decadiaria de julio de 2026, según el más reciente informe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Los registros, recopilados entre el 11 y el 20 de julio, muestran valores que superan incluso los observados en los eventos de El Niño 1997 y 2023, marcando una nueva referencia para el monitoreo climático en la región.

El informe “Monitoreo de las temperaturas del aire en la costa peruana n.° 26 Senamhi/DMA/SPC-2026” documenta que las anomalías extremas se extendieron por la costa norte, costa central y costa sur.

PUBLICIDAD

En la costa central, la estación de Campo de Marte (Lima) alcanzó 28,2 °C el 13 de julio, lo que representa una anomalía de +9,9 °C y un récord histórico para el mes. “El 13 de julio se registró un nuevo récord para julio en Campo de Marte, superando los 26 °C observados en 1997”, detalló el Senamhi.

(Andina)

Costa norte y central: registros que rompen esquemas

En la costa norte, la estación de Jayanca-La Viña (Lambayeque) reportó 34,4 °C el 15 de julio, una anomalía positiva de +7,3 °C que sobrepasó los valores históricos de la zona.

Otras localidades como Trujillo (La Libertad) y La Esperanza (Piura) también presentaron incrementos relevantes, con máximas de 27,2 °C y 31,5 °C respectivamente, ambos con anomalías mayores a +6 °C.

PUBLICIDAD

Las temperaturas mínimas también mostraron saltos significativos. En Talla-Guadalupe (La Libertad), la noche del 13 de julio se alcanzaron 22,2 °C, cifra que representa una anomalía de +8 °C respecto a los promedios habituales.

“Durante este periodo, tanto el día como la noche registraron condiciones cálidas excepcionales a lo largo de la costa”, informó el Senamhi en su reporte decadiario.

En la costa central, Cañete (Lima) marcó 27,7 °C el 14 de julio (+8,5 °C), mientras que Huarmey (Áncash) llegó a 28,2 °C (+8 °C) el 14 de julio. El Senamhi subrayó que “la anomalía promedio de la temperatura máxima en la costa central fue de +6,6 °C, ampliamente superior a las registradas en 1997 (+4,6 °C) y 2023 (+4,1 °C)”.

PUBLICIDAD

Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse hasta el 12 de marzo.

Costa sur y evolución del fenómeno

En la costa sur, los valores también superaron los promedios, aunque con menor intensidad. Punta Atico (Arequipa) registró 21,2 °C (+3,2 °C) y La Yarada (Tacna) 22,6 °C (+2,8 °C) el 18 de julio. Las temperaturas mínimas en esta región oscilaron entre +2,8 °C y +3,9 °C por encima de lo normal.

El Senamhi explicó que estas condiciones estuvieron asociadas al debilitamiento y desplazamiento hacia el sur del Anticiclón del Pacífico Sur, lo que redujo la intensidad de los vientos costeros y favoreció el incremento de la temperatura superficial del mar. En la región Niño 1+2, la temperatura del mar se mantuvo más de 4 °C por encima de lo normal, con algunas zonas superando los 5 °C.

PUBLICIDAD

Comparando con eventos anteriores, el Senamhi concluyó que “la segunda decadiaria de julio de 2026 registró las anomalías más elevadas de temperatura del aire en décadas en la costa norte y central”.