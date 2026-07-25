El Niño Costero dispara temperaturas récord: hasta 7 °C más altas de lo habitual en la costa peruana

El fenómeno El Niño Costero provocó temperaturas hasta 7 °C superiores a las habituales en la costa peruana durante la segunda decadiaria de julio de 2026, según el más reciente informe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Los registros, recopilados entre el 11 y el 20 de julio, muestran valores que superan incluso los observados en los eventos de El Niño 1997 y 2023, marcando una nueva referencia para el monitoreo climático en la región.
El informe “Monitoreo de las temperaturas del aire en la costa peruana n.° 26 Senamhi/DMA/SPC-2026” documenta que las anomalías extremas se extendieron por la costa norte, costa central y costa sur.
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En la costa central, la estación de Campo de Marte (Lima) alcanzó 28,2 °C el 13 de julio, lo que representa una anomalía de +9,9 °C y un récord histórico para el mes. “El 13 de julio se registró un nuevo récord para julio en Campo de Marte, superando los 26 °C observados en 1997”, detalló el Senamhi.
Costa norte y central: registros que rompen esquemas
En la costa norte, la estación de Jayanca-La Viña (Lambayeque) reportó 34,4 °C el 15 de julio, una anomalía positiva de +7,3 °C que sobrepasó los valores históricos de la zona.
Otras localidades como Trujillo (La Libertad) y La Esperanza (Piura) también presentaron incrementos relevantes, con máximas de 27,2 °C y 31,5 °C respectivamente, ambos con anomalías mayores a +6 °C.
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Las temperaturas mínimas también mostraron saltos significativos. En Talla-Guadalupe (La Libertad), la noche del 13 de julio se alcanzaron 22,2 °C, cifra que representa una anomalía de +8 °C respecto a los promedios habituales.
“Durante este periodo, tanto el día como la noche registraron condiciones cálidas excepcionales a lo largo de la costa”, informó el Senamhi en su reporte decadiario.
En la costa central, Cañete (Lima) marcó 27,7 °C el 14 de julio (+8,5 °C), mientras que Huarmey (Áncash) llegó a 28,2 °C (+8 °C) el 14 de julio. El Senamhi subrayó que “la anomalía promedio de la temperatura máxima en la costa central fue de +6,6 °C, ampliamente superior a las registradas en 1997 (+4,6 °C) y 2023 (+4,1 °C)”.
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Costa sur y evolución del fenómeno
En la costa sur, los valores también superaron los promedios, aunque con menor intensidad. Punta Atico (Arequipa) registró 21,2 °C (+3,2 °C) y La Yarada (Tacna) 22,6 °C (+2,8 °C) el 18 de julio. Las temperaturas mínimas en esta región oscilaron entre +2,8 °C y +3,9 °C por encima de lo normal.
El Senamhi explicó que estas condiciones estuvieron asociadas al debilitamiento y desplazamiento hacia el sur del Anticiclón del Pacífico Sur, lo que redujo la intensidad de los vientos costeros y favoreció el incremento de la temperatura superficial del mar. En la región Niño 1+2, la temperatura del mar se mantuvo más de 4 °C por encima de lo normal, con algunas zonas superando los 5 °C.
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Comparando con eventos anteriores, el Senamhi concluyó que “la segunda decadiaria de julio de 2026 registró las anomalías más elevadas de temperatura del aire en décadas en la costa norte y central”.
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