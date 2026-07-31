A qué hora juega Perú vs República Dominicana HOY: partido por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs República Dominicana por Copa Federación Sub 17 de Vóley. - créditos: FPV

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Las selecciones de Perú y República Dominicana se enfrentarán hoy, viernes 31 de julio, en el Coliseo Eduardo Dibós en un duelo válido por la fecha 1 de la Copa Federación de Vóley Sub 17. Este torneo representa la última instancia de preparación antes del Mundial de la categoría que se disputará en Chile.

Ambas escuadras llegan con expectativas altas. La ‘bicolor’ buscará aprovechar su localía y la presencia del público como impulso anímico. El plantel nacional, dirigido por el brasileño Marcello Bencardino, está conformado por jugadoras que han venido trabajando bajo un esquema táctico enfocado en la solidez grupal y el ajuste de detalles técnicos, aspectos que el comando técnico considera esenciales de cara a la cita mundialista.

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Nombres como Marcela Manrique (capitana), Mireya Maldonado y Fernanda Pinto serán piezas claves en la rotación, mientras que la defensa y recepción lideradas por Kaori Mendoza y Vannia Adrianzen apuntan a ofrecer equilibrio. Así hay otras voleibolistas que buscarán sobresalir en el cuadrangular.

Perú medirá fuerzas con España, Corea del Sur y República Dominicana en su último gran examen antes del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.

Por su parte, República Dominicana es reconocida por su potencia física y su estilo de juego agresivo, elementos que lo convierten en un rival exigente para el debut. Las ‘caribeñas’ llegan al cuadrangular como una de las selecciones fuertes de la región y su enfrentamiento con la escuadra peruana permitirá medir el verdadero nivel de preparación de ambos equipos.

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Cabe mencionar, que este cuadrangular también tiene a otros rivales de consideración como España y Corea del Sur, selecciones de trayectoria en el vóley juvenil. La cita entre peruanas y dominicanas servirá, en definitiva, para que ambos equipos ajusten detalles finales y lleguen en su mejor versión a la competencia más trascendente de la temporada.

A qué hora juega Perú vs República Dominicana por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

El encuentro entre Perú y República Dominicana se disputará el viernes 31 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós. El inicio está programado para las 17:45 en los horarios de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el partido dará comienzo a las 18:45 horas.

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Para Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el horario de inicio será a las 19:45 horas, mientras que en México está previsto para las 16:45 horas. En España, el encuentro comenzará a las 00:45 horas de la medianoche.

Canal TV del Perú vs República Dominicana por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

El Perú vs República Dominicana, correspondiente a la primera jornada de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026, se transmitirá en señal abierta a través de Latina Televisión, disponible en los canales 2 y 702 HD. La cobertura podrá seguirse también de manera gratuita en la página web oficial y en la aplicación móvil de la televisora.

La Federación Peruana de Vóley ofrecerá una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Facebook. De la misma manera, Infobae Perú realizará un seguimiento completo del encuentro, con información desde la previa hasta el final del partido a través de su portal web.

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Perú asumirá un nuevo reto antes de iniciar su camino en el Mundial Sub 17. Por ello, se medirá ante exigentes rivales en Lima en la previa de su viaje a Chile. Crédito: Instagram Latina Deportes.

Lista de convocadas de Perú para la Copa Federación de Vóley 2026

El técnico brasileño Marcello Bencardino dio a conocer una lista de 14 jugadoras que afrontarán el Mundial de Vóley Sub 17 que se disputará en Chile, pero que también estarán en este cuadrangular.

La lista de convocadas:

Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzen

Centrales: Dara Herrada, Avril Moran, Kiara Lazo y Zoe Koechlin

Armadoras: Marcela Manrique (capitana) y Mireya Maldonado

Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría y Nahir Cueva

Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe