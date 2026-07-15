Alerta en la costa peruana: Fuertes ráfagas de viento y otros fenómenos azotarán estas regiones

Vientos fuertes en Lima y la costa - Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), emitió una alerta por el incremento de la velocidad del viento en la costa peruana entre el jueves 16 y el miércoles 22 de julio. El aviso meteorológico N.° 278 anticipa que los vientos alcanzarán velocidades próximas a 32 km/h en la costa norte y central, y hasta 40 km/h en Ica.

Según el Senamhi, este fenómeno podría ocasionar el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal, especialmente en zonas cercanas al litoral. “Se prevé cobertura nubosa con niebla y neblina, en sectores próximos al litoral hacia la madrugada y en las primeras horas de la mañana”, detalló la institución.

PUBLICIDAD

El monitoreo del Senamhi continuará de manera permanente, con el objetivo de proporcionar información científica y confiable para la gestión del riesgo, la planificación y la toma de decisiones de las autoridades y la ciudadanía.

“El Niño Costero continúa obliterando el invierno”, advirtió el meteorólogo y climatólogo Abraham Levy, quien explicó que el fenómeno ha alterado la dinámica habitual del clima en la región.

Fuertes vientos. (Foto: Andina)

Temperaturas históricas

El invierno de 2026 se convirtió en el más cálido registrado en décadas para Lima y la costa central, según datos del Senamhi.

El 13 de julio, la estación del Callao marcó 27,3 °C, la temperatura más alta medida en esa fecha, mientras que La Molina alcanzó 28,5 °C y Jesús María llegó a 28 °C. La ola de calor diurno acumula 41 días, y las temperaturas nocturnas se mantuvieron elevadas durante 70 noches consecutivas.

PUBLICIDAD

El ingeniero José Mesía del Senamhi explicó: “Ahorita tenemos el Niño Costero, que es justamente lo que está generando todas estas condiciones, porque tenemos anomalías del agua de mar entre 5 o 6 grados por encima de lo normal”.

Añadió que la estación de Campo de Marte —donde la temperatura máxima normal para esta época ronda los 19 °C— registró 25 °C al mediodía y llegó a 28 °C el día anterior. “Las temperaturas están siendo por encima de lo normal, inclusive en 8 o 9 grados por encima de lo normal”, describió el especialista.

El mecanismo involucra el debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur, sistema de vientos que actúa como escudo natural frente a los eventos cálidos.

Cuando ese sistema pierde fuerza, las aguas calientes que suelen concentrarse cerca de Australia viajan hacia el este mediante ondas Kelvin y se acumulan frente al litoral peruano. A esto se suma el arrastre de aguas cálidas desde el Golfo de Guayaquil.

PUBLICIDAD

La directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, Grinia Ávalos, señaló: “Hasta 200 metros por debajo de la superficie hay núcleos cálidos de hasta 8 o 9 grados de calentamiento. Por lo tanto, por mucho que soplen los vientos, difícilmente puede cambiar”.

Las condiciones actuales también están relacionadas con la persistencia de aguas cálidas frente al litoral, que intensifican el contraste térmico en la costa central, especialmente en Lima.

“Esta porción frente a Lima es más fría. Cuando entra esa anomalía, ese bolsón de aguas cálidas se nota más ese incremento de las temperaturas”, explicó Ávalos.

PUBLICIDAD