Mónica Cabrejos revela que Manolo Rojas le compró el vestuario con el que debutó como vedette: “No tenía ni para las pantis”

Mónica Cabrejos recordó que, durante sus primeros años en la televisión, encontró en Felpudini, Manolo Rojas y otros integrantes de JB Noticias el apoyo que necesitaba para salir adelante tras la muerte de su madre. La comunicadora aseguró que ellos se convirtieron en su familia cuando más lo necesitaba. ATV/ Magaly TV La Firme .

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Después de recordar la dura etapa que vivió tras la muerte de su madre y las dificultades económicas que enfrentó siendo apenas una adolescente, Mónica Cabrejos habló en Magaly TV La Firme de las personas que aparecieron en su camino cuando más necesitaba apoyo. La psicóloga, escritora y exvedette aseguró que, durante sus primeros años en la televisión, encontró en los integrantes de JB Noticias una familia que la acompañó en medio de la adversidad.

Durante la conversación con Magaly Medina, la comunicadora recordó con especial cariño a Felpudini, Manolo Rojas, Efraín Aguilar y otros reconocidos artistas de la comicidad peruana, quienes no solo la ayudaron a crecer profesionalmente, sino que también estuvieron presentes cuando atravesaba momentos personales muy complicados. Asimismo, relató cómo debutó como vedette gracias al apoyo de uno de sus compañeros y explicó que la actitud fue el principal motor que la llevó a mantenerse vigente en el mundo del espectáculo.

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“No tenía ni pantis”: Mónica Cabrejos revela cómo debutó como vedette gracias a Manolo Rojas. Captura: Magaly TV La Firme.

Mónica Cabrejos recuerda que los integrantes de JB se convirtieron en su familia

Mientras observaban imágenes de sus primeros años en televisión, Magaly Medina destacó que Mónica Cabrejos compartió escenario con importantes figuras de la comicidad peruana y recordó que también coincidió con reconocidas vedettes como Sara Manrique.

Entre risas, Mónica aprovechó para bromear sobre su apariencia de aquella época y reconoció que, debido a sus limitaciones económicas, ni siquiera podía invertir en arreglarse.

“No me peinaba, como puedes ver. Solo reacondicionadora, a lo loco. Yo rebelde. Y ahora digo: ‘¿Cómo pude?’”, comentó divertida. Incluso pidió entre bromas que no hicieran comentarios sobre su nariz, a lo que Magaly respondió: “Todavía no había plata para pagar la operación”.

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“No tenía ni pantis”: Mónica Cabrejos revela cómo debutó como vedette gracias a Manolo Rojas. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, rápidamente la conversación tomó un tono más emotivo cuando la exvedette recordó el ambiente que encontró al llegar a los programas de humor.

“Yo llegué al ambiente de la comedia y, te digo la verdad, eran como mi familia, porque me sostuvieron mucho tiempo. Anímicamente fueron un apoyo enorme”, afirmó.

La comunicadora explicó que el cariño que siente por aquellos artistas no se debe únicamente a lo profesional, sino a la calidad humana que demostraron cuando ella apenas empezaba.

“El gran Felpudini, por ejemplo, cuando mi mamá estaba mal, me decía: ‘Mira, tengo un amigo que tiene sangre negativa, vamos a ver cómo hacemos’. Ese tipo de cosas que ni siquiera mi familia había hecho. Me aconsejaban, estaban pendientes de mí”, recordó.

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“No tenía ni pantis”: Mónica Cabrejos revela cómo debutó como vedette gracias a Manolo Rojas. Captura: Magaly TV La Firme.

También evocó con emoción a Efraín Aguilar, quien pasaba por la pensión donde vivía para llevarla al trabajo. “Yo vivía en una pensión y Efraín pasaba por mi cuarto y me gritaba: ‘¡Loca, vamos para llegar temprano!’. Hasta ahora me dice loca. Ellos fueron un espacio de contención y apoyo para mí”, contó.

Magaly resumió ese sentimiento al señalar que aquellos compañeros terminaron convirtiéndose en su familia. “Una familia para ti”, comentó la conductora. “Sí, un espacio de contención y de apoyo”, respondió Mónica.

“No tenía ni pantis”: Mónica Cabrejos revela cómo debutó como vedette gracias a Manolo Rojas. Captura: Magaly TV La Firme.

“Después sí encontré personas que se aprovecharon”

La conductora destacó que haber coincidido con personas solidarias fue fundamental para que pudiera salir adelante.

“Qué bueno que lo encontraste en tus compañeros de trabajo. Imagínate que hubieras tenido otro tipo de compañeros que se aprovecharan de la situación”, reflexionó.

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La respuesta de Mónica sorprendió. “Después los he tenido”, confesó.

Magaly insistió: “¿Ah, sí?” “Sí, claro. Pero en ese momento de mi vida, cuando era muy joven, ellos me sostuvieron, me aconsejaron y me ayudaron muchísimo”, respondió.

“No tenía ni pantis”: Mónica Cabrejos revela cómo debutó como vedette gracias a Manolo Rojas. Captura: Magaly TV La Firme.

Manolo Rojas le regaló el vestuario con el que debutó como vedette

Otro de los nombres que recordó con especial emoción fue el de Manolo Rojas, fallecido humorista peruano.La comunicadora reveló que fue él quien compró el primer vestuario profesional que utilizó cuando decidió incursionar en el vedetismo.

“El gran Manolo Rojas, que en paz descanse, me compró mi primer vestuario real”, contó. Sorprendida, Magaly preguntó si eso era cierto. “Sí. Mi amigo ‘el apoyón’, Manolo”, respondió entre risas.

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“No tenía ni pantis”: Mónica Cabrejos revela cómo debutó como vedette gracias a Manolo Rojas. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora quiso saber el origen del peculiar apodo. “Porque siempre apoyaba. Esa era su característica. Ayudaba a cantantes, cómicos, bailarines... apoyaba de verdad. Ya después nosotras lo molestábamos diciéndole: ‘¿Qué estás apoyando?’”, explicó divertida.

Luego recordó con emoción el regalo que nunca olvidará. “Él me compró mi vestuario dorado con el que debuté como vedette. Yo no tenía ni pantis, nada. Literalmente no tenía nada”, confesó.

Magaly resumió esa etapa diciendo: “Tú llegaste con una mano atrás y otra adelante”.

Lejos de lamentarse, Mónica aseguró que había algo que sí poseía en abundancia. “Pero tenía algo muy importante: la actitud”, respondió convencida.

“No tenía ni pantis”: Mónica Cabrejos revela cómo debutó como vedette gracias a Manolo Rojas. Captura: Magaly TV La Firme.

“Si había que hacerlo, yo lo hacía”

La psicóloga explicó que siempre estuvo dispuesta a asumir cualquier reto con tal de conservar su oportunidad en televisión. “A mí me decían: ‘Tienes que hacer esto’. Y yo respondía: ‘Yo lo hago’”, recordó.

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Magaly aprovechó para destacar que esa disposición suele marcar la diferencia entre quienes logran crecer profesionalmente y quienes no. “Es la diferencia entre alguien que quiere progresar y alguien que no. Es decir: ‘No sé hacerlo, pero aprendo’”, comentó.

Mónica aseguró que esa filosofía la acompañó desde el inicio de su carrera. “Yo era la primera en maquillarme porque quería trabajar, quería quedarme. Así me fui quedando en la televisión y acá estoy”, afirmó.

“No tenía ni pantis”: Mónica Cabrejos revela cómo debutó como vedette gracias a Manolo Rojas. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly bromea sobre su presente como psicóloga

La entrevista también dejó espacio para las bromas. Magaly comentó entre risas que Mónica ya estaba cerca de convertirse en una “jubilada de la televisión”. “Ya casi eres una jubilada de la tele”, dijo.

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“No tenía ni pantis”: Mónica Cabrejos revela cómo debutó como vedette gracias a Manolo Rojas. Captura: Magaly TV La Firme.

La comunicadora respondió inmediatamente con un divertido “Excuse me?”. “Ahora vienes como psicóloga. Una invitada sexy, pero psicóloga”, comentó.

Mónica explicó que su experiencia en el espectáculo le permite analizar mejor los casos de la farándula. “Conozco ese mundo al revés y al derecho”, señaló.

“No tenía ni pantis”: Mónica Cabrejos revela cómo debutó como vedette gracias a Manolo Rojas. Captura: Magaly TV La Firme.