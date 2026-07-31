Captan a Vladimir Cerrón bailando en fiesta de Huancayo mientras sigue sin ejecutarse el fallo que anuló su prisión

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue captado mientras bailaba en la Fiesta de Santiago, celebración que se realiza principalmente del 24 al 31 de julio en Huancayo, mientras sigue sin ejecutarse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la orden de prisión preventiva dictada en su contra.
El video, difundido este jueves por el medio local Huancayork Times, muestra a Cerrón sonriente, bailando e incluso silbando durante la festividad. En un momento, uno de sus acompañantes parece advertirle que está siendo grabado.
El medio no precisó la fecha en que fueron registradas las imágenes. Sin embargo, semanas atrás, la madre del político declaró que su hijo permanecía en la capital de Junín desde octubre de 2023, cuando pasó a la clandestinidad.
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“Esta es su tierra, aquí nació, no tiene por qué correr. Algunos dicen: se ha ido al extranjero, falso”, afirmó Bertha Rojas al mismo portal antes de cuestionar los operativos policiales desplegados para capturarlo.
La semana pasada, el máximo intérprete de la Constitución declaró fundada la demanda presentada por Cerrón, quien continúa con paradero desconocido y hasta ahora no ha sido capturado por las autoridades.
En su sentencia, el TC ordenó al Poder Judicial evaluar medidas menos restrictivas que garanticen su presencia en los procesos que afronta por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Junín entre 2011 y 2014.
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Cerrón tenía vigente una orden de prisión preventiva por 24 meses por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, una presunta red dedicada al cobro de sobornos para emitir licencias de conducir en Junín.
En 2025, ya había logrado que la Corte Suprema de Justicia anulara la sentencia de tres años y seis meses por el delito de colusión simple en el caso ‘Aeródromo Wanka’, que investigó las presuntas irregularidades en el contrato de construcción del terminal aéreo en la provincia de Concepción.
En los últimos años, que correspondieron al gobierno de Pedro Castillo, destituido por el fallido intento de golpe de Estado en 2022, y de su sucesora Dina Boluarte (2022-2025), Cerrón se mantuvo en la clandestinidad e incluso hubo una investigación por su supuesta fuga en un auto de la Presidencia hacia una localidad al sur de Lima.
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Pese a integrar la lista de los prófugos más buscados de la Policía Nacional, las autoridades nunca lograron ubicarlo y desde la clandestinidad, además, intentó postular en las últimas elecciones generales, que finalmente ganó Keiko Fujimori.
En su primera reacción tras conocerse la decisión del Constitucional, el exgobernador regional afirmó que fue “perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas”.
“Hoy culminan tres años de resistencia disciplinada en la clandestinidad, espacio no ajeno para los socialistas, una derrota a la injusticia y reafirmación de nuestras convicciones. ¡Hasta Más Allá de la Victoria!“, expresó.
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