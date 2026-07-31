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Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 31 de julio de 2026

Tres sismos de magnitudes entre 4.0 y 5.7 se registraron en distintas regiones del Perú el 30 de julio de 2026, según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP)

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó la ocurrencia de tres sismos durante la jornada del 30 de julio de 2026. El primero, de magnitud 4.0 y a una profundidad de 14 kilómetros, tuvo como epicentro una zona ubicada 55 kilómetros al noroeste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Este movimiento alcanzó una intensidad III en Santa María de Nieva.

Horas más tarde, se registró un segundo sismo de magnitud 4.0 a 205 kilómetros de profundidad, con epicentro 27 kilómetros al norte de Santa Lucía, en Lampa, región Puno. Finalmente, un tercer evento, de magnitud 5.7 y profundidad de 116 kilómetros, se localizó 42 kilómetros al noreste de Pucallpa, en Coronel Portillo, Ucayali, alcanzando una intensidad IV en esa ciudad.

11:35 hsHoy

Sismo en Junín

Un nuevo sismo de magnitud 3.5 se registró durante la madrugada del 31 de julio de 2026 en la región de Junín, según informó el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 04:53 horas (hora local), con un epicentro localizado a 14 kilómetros al suroeste de Chupaca, en la provincia del mismo nombre, y una profundidad de 12 kilómetros.

El temblor en Junín se percibió con una intensidad de nivel III en Chupaca, lo que equivale a un sacudimiento leve pero claramente perceptible por los pobladores dentro de sus viviendas y en pisos superiores. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas personales en la zona.

11:34 hsHoy

Sismo en Arequipa

Un sismo de magnitud 3.5 se registró durante la madrugada del 31 de julio de 2026 en la región de Arequipa, según el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 02:35 horas (hora local), con un epicentro ubicado a solo 2 kilómetros al norte de Chala, en la provincia de Caravelí, y una profundidad de 17 kilómetros.

Debido a su origen poco profundo, el temblor en Arequipa se sintió con una intensidad de nivel II-III en Chala. Esta escala equivale a un sacudimiento leve a moderado, perceptible por la población en reposo o dentro de edificios altos, sin que se hayan registrado daños materiales ni personas afectadas en la zona.

11:29 hsHoy

El Cinturón de Fuego y la frecuencia sísmica en el territorio peruano

La ubicación geográfica de Perú determina su alta exposición a movimientos telúricos. El choque de la placa de Nazca contra la placa Sudamericana genera una acumulación de energía que se libera de manera repentina, provocando sismos de diferentes magnitudes. Esta interacción tectónica convierte a Perú en uno de los países con mayor actividad sísmica en América del Sur.

Mapa editorial de Perú con epicentro sísmico en Lima, mostrando el Océano Pacífico, el Cinturón de Fuego y zonas con incendios y humo.
Un mapa dramático muestra el epicentro de un sismo cerca de Lima, Perú, con incendios y daños extensos a lo largo de su costa pacífica y zonas interiores, destacando su ubicación en el Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos del IGP, en las últimas 24 horas se reportaron tres sismos en distintas regiones, con magnitudes que oscilaron entre 3.4 y 5.5. En los últimos 30 días, el país ha experimentado más de 30 movimientos de mediana y baja intensidad, mientras que los grandes terremotos (magnitud 8 o más) ocurren en promedio cada 17 años. El más reciente de esta magnitud se registró en Loreto en 2019.

11:29 hsHoy

Zonas de mayor riesgo y distribución de epicentros

El análisis del IGP indica que la mayor concentración de sismos ocurre en la costa y la sierra central, aunque la Amazonía también ha registrado eventos significativos. Chimbote, Huancavelica y Ucayali figuran entre las regiones más activas en los últimos meses, con movimientos sentidos por la población y profundidades variables que influyen en la percepción del temblor.

La frecuencia e intensidad de los sismos en Perú dependen de la profundidad del epicentro. Casi dos de cada tres sismos ocurren cerca de la superficie, lo que incrementa la sensación de movimiento y el potencial daño. Un sismo de magnitud 7 o más se presenta aproximadamente cada dos años en el país.

11:29 hsHoy

Impacto social: prevención, educación y vulnerabilidad

La recurrencia de movimientos telúricos ha impulsado a las autoridades nacionales a fortalecer los sistemas de alerta y la capacitación ciudadana para reducir el impacto de futuros desastres. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el propio IGP promueven campañas educativas y simulacros en escuelas, barrios y centros de trabajo.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La informalidad en las viviendas, la escasa preparación institucional y la baja prevención en los hogares aumentan el riesgo ante un sismo de gran magnitud. Las estrategias de mitigación se enfocan en la construcción segura, la identificación de rutas de evacuación y la sensibilización comunitaria.

06:51 hsHoy

Protocolos y recomendaciones de emergencia

La respuesta ante un sismo exige preparación y conocimiento de los protocolos básicos. Las autoridades recomiendan contar con una mochila de emergencia y tener identificados los números de contacto de los servicios de emergencia.

Mochila de emergencia:

Mochila de emergencia abierta con linterna, radio portátil, botiquín rojo, bidón de agua, alimentos, dinero, juguetes y mapa de Perú de fondo en mesa.
Una mochila de emergencia para sismos en Perú ilustra los artículos esenciales para la preparación ciudadana desplegados sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:05 hsHoy

Teléfonos útiles en caso de sismo:

05:55 hsHoy

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

Las recomendaciones para la ciudadanía buscan minimizar riesgos y daños personales. El IGP y el INDECI insisten en la importancia de la preparación familiar y la práctica constante de simulacros.

Antes de un sismo:

Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un sismo:

Varias personas agachadas en una calle urbana de Perú, protegidas junto a edificios y bajo un banco, con carteles del IGP y "SIMULACRO" en una pared.
Residentes de una zona urbana en Perú se agachan para protegerse durante un simulacro de sismo, con carteles del IGP y “SIMULACRO” visibles en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de un sismo:

Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:28 hsHoy

Herramientas tecnológicas y alertas tempranas

El desarrollo tecnológico ha permitido la implementación de aplicaciones móviles y sistemas de alerta que notifican a la población sobre la ocurrencia de sismos. El IGP mantiene una red de monitoreo en tiempo real y difunde reportes periódicos a través de sus plataformas digitales.

Un iPhone con pantalla roja que muestra un signo de exclamación y un gráfico de ondas, sobre una mesa de noche junto a un reloj y auriculares.
Un iPhone en una mesa de noche muestra una alerta de terremoto con el símbolo de exclamación y una gráfica de ondas sísmicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de alerta permiten recibir avisos en tiempo real sobre movimientos sísmicos y orientaciones sobre cómo actuar en cada etapa de la emergencia. Estos sistemas han demostrado ser útiles para reducir la exposición y mejorar la capacidad de respuesta ciudadana.

05:05 hsHoy

Retos para la reconstrucción y el futuro sísmico del país

La reconstrucción tras un sismo fuerte representa uno de los mayores desafíos para las autoridades peruanas. El proceso exige coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como la colaboración de la sociedad civil y el sector privado.

El fortalecimiento de la infraestructura, la educación continua y la inversión en nuevas tecnologías de monitoreo aparecen como prioridades para disminuir el impacto de los sismos en el futuro inmediato. La vigilancia permanente y la preparación comunitaria resultan fundamentales en un país con alta sismicidad.

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