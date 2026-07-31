Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 31 de julio de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó la ocurrencia de tres sismos durante la jornada del 30 de julio de 2026. El primero, de magnitud 4.0 y a una profundidad de 14 kilómetros, tuvo como epicentro una zona ubicada 55 kilómetros al noroeste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Este movimiento alcanzó una intensidad III en Santa María de Nieva.

Horas más tarde, se registró un segundo sismo de magnitud 4.0 a 205 kilómetros de profundidad, con epicentro 27 kilómetros al norte de Santa Lucía, en Lampa, región Puno. Finalmente, un tercer evento, de magnitud 5.7 y profundidad de 116 kilómetros, se localizó 42 kilómetros al noreste de Pucallpa, en Coronel Portillo, Ucayali, alcanzando una intensidad IV en esa ciudad.