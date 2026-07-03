Fenómeno El Niño: qué es, por qué preocupa al Perú y cuáles serían los efectos sobre el clima, la pesca y la agricultura

Un mapa conceptual ilustra el fenómeno El Niño en Perú, mostrando franjas de calor oceánico, tormentas, sequías, flujos de viento y sus efectos geográficos en las regiones costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento de la temperatura del océano Pacífico vuelve a concentrar la atención de las autoridades y de la comunidad científica debido a los efectos que puede generar sobre el clima y las actividades económicas del Perú. El comportamiento del mar frente al litoral peruano constituye uno de los principales indicadores para anticipar cambios en las lluvias, las temperaturas y las condiciones ambientales durante los próximos meses.

El seguimiento permanente de este fenómeno permite evaluar posibles impactos sobre la pesca, la agricultura, el abastecimiento de agua y la infraestructura. Organismos nacionales e internacionales mantienen un monitoreo constante del océano y de la atmósfera con el propósito de emitir pronósticos y alertas para los sectores más expuestos.

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La preocupación responde a que este evento climático modifica el equilibrio natural del sistema océano-atmósfera. Su evolución depende de diversos factores físicos que influyen tanto en el territorio peruano como en otras regiones del planeta.

¿Qué es el Fenómeno de El Niño?

El Fenómeno de El Niño corresponde a un evento climático caracterizado por el calentamiento de las aguas del mar frente a la costa peruana y por las alteraciones atmosféricas que este proceso genera a escala regional y mundial. Según información del Ministerio del Ambiente y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), constituye una de las expresiones más importantes de la variabilidad climática del planeta.

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Su denominación proviene de una observación realizada por pescadores del norte del Perú durante el siglo XIX. Ellos identificaron que, cerca de la Navidad, la temperatura del mar aumentaba debido al ingreso de una corriente cálida, motivo por el cual recibió el nombre de “El Niño”.

Los estudios científicos posteriores determinaron que este calentamiento costero forma parte de un proceso mucho más amplio, relacionado con cambios en las capas superficiales y subsuperficiales del océano Pacífico ecuatorial y con complejas interacciones entre el océano y la atmósfera.

El monitoreo científico permite anticipar su evolución

Vista aérea de la costa peruana con una franja roja que simboliza El Niño, mostrando un barco pesquero y campos agrícolas vulnerables ante el cambio climático y condiciones meteorológicas adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senamhi desarrolla investigaciones para mejorar el conocimiento sobre este fenómeno y fortalecer la capacidad de anticipación frente a sus efectos. La institución señala que todavía existen aspectos pendientes de estudio, razón por la cual mantiene programas de investigación orientados a perfeccionar los pronósticos climáticos.

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Dentro del sistema nacional de vigilancia participa también el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), entidad responsable del Índice Costero El Niño (ICEN). Este indicador permite establecer la ocurrencia y magnitud del fenómeno en la costa peruana mediante el análisis de las anomalías de la temperatura superficial del mar en la región denominada Niño 1+2 durante tres meses consecutivos.

El Enfen precisa que sus declaraciones pueden diferir de los diagnósticos elaborados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), debido a que esta última utiliza como referencia las condiciones térmicas del Pacífico ecuatorial central, conocidas como Región Niño 3.4.

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¿Por qué preocupa al Perú?

La principal preocupación radica en las alteraciones climáticas que este fenómeno puede provocar sobre distintas regiones del país. Durante un episodio de El Niño, las lluvias y las temperaturas suelen presentar comportamientos fuera de lo habitual, especialmente en la costa occidental y el Altiplano.

La NOAA, el Senamhi y especialistas climáticos advirtieron que existe una probabilidad del 63 % de que el episodio alcance una intensidad fuerte o muy fuerte. Estas condiciones incrementan el riesgo de temperaturas elevadas, sequías, déficit de lluvias y afectaciones sobre actividades económicas estratégicas.

El Senamhi informó que la costa peruana registra temperaturas superiores a las habituales incluso durante el otoño y el invierno. Un especialista citado en el informe oficial indicó que el país enfrenta al mismo tiempo el desarrollo de El Niño costero y del fenómeno a escala global. Además, señaló que estas condiciones “podrían ser también comparadas con algún niño extraordinario”.

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Impactos sobre la pesca, la agricultura y el clima

Una ilustración conceptual muestra a El Niño Costero como un gigante de agua y nubes que extiende sus brazos sobre la costa peruana, causando calor extremo en un lado y frío con neblina en el otro, junto a un termómetro rojo y el logo del SENAMHI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento del océano modifica la distribución de especies marinas. El informe señala que la anchoveta busca aguas más frías y mayores profundidades, situación que afecta las capturas y prolonga los periodos de veda.

Los cultivos agrícolas también muestran efectos tempranos. Entre ellos figura el mango en el norte del país, mientras especialistas advierten posibles repercusiones sobre otros productos agrícolas si las condiciones cálidas persisten.

Según la NOAA, el calentamiento del Pacífico central altera los patrones de viento y precipitación en diferentes partes del mundo. Este proceso puede provocar sequías y calor intenso en algunas regiones, mientras otras enfrentan tormentas, inundaciones o ciclones.

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Las mediciones citadas por el Senamhi también identifican anomalías térmicas de hasta cinco o seis grados Celsius por encima de los valores habituales en capas subsuperficiales del mar, situación que influye directamente sobre el ecosistema marino.

Millones de personas permanecen expuestas a los riesgos

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), según información difundida por Andina Noticias, estima que más de 9,3 millones de personas viven en zonas con riesgo muy alto de inundaciones y deslizamientos.

El análisis identifica 209 distritos distribuidos en 22 departamentos con alta exposición a inundaciones. Además de la población, el estudio considera vulnerables más de 2,3 millones de viviendas, establecimientos de salud, instituciones educativas, miles de kilómetros de carreteras y extensas áreas agrícolas.

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El informe también identifica 185 distritos con riesgo elevado de huaicos y deslizamientos. En estas zonas residen cerca de 1,38 millones de personas y más de 308 mil viviendas se ubican en áreas consideradas de muy alto riesgo.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente

La Marina de Guerra del Perú informó que el periodo de mayor intensidad podría presentarse entre diciembre y marzo. El capitán de Fragata Giacomo Morote indicó que la temperatura del mar supera los valores normales en diversos puntos del litoral, con diferencias de hasta seis grados Celsius en Paita y entre tres y cuatro grados en ciudades como Chimbote, Callao, San Juan de Marcona e Ilo.

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La Dirección de Hidrografía y Navegación también alertó sobre oleajes anómalos provenientes del suroeste, condición que afecta las actividades portuarias y pesqueras. Como medida preventiva, varios puertos permanecen cerrados ante el incremento del tamaño de las olas.

La Organización Meteorológica Mundial (WMO) y el Servicio de Cambio Climático de Copernicus también reportaron temperaturas récord en los océanos a nivel global, fenómeno asociado al desarrollo de El Niño. Estas entidades mantienen el seguimiento de las condiciones oceánicas mientras los organismos técnicos del Perú continúan con la vigilancia climática para emitir nuevos reportes conforme evolucione el comportamiento del Pacífico.