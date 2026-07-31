Senamhi alerta lloviznas dispersas en la costa peruana desde este viernes

Lima Metropolitana registrará precipitaciones; los mayores acumulados se presentarían en la zona sur, con valores cercanos a 2.0 milímetros - Créditos: Andina.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que entre el 31 de julio y el 2 de agosto se prevé la presencia de lloviznas dispersas en distintos sectores de la costa peruana, desde Piura hasta Tacna. La entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente, indicó que estas condiciones responden a la intensificación de los vientos del sur frente al litoral, situación contemplada en el aviso meteorológico N.° 297.

De acuerdo con el pronóstico oficial, Lima Metropolitana también registrará precipitaciones durante ese periodo. Los mayores acumulados se presentarían en los distritos ubicados en la zona sur de la capital, donde alcanzarían alrededor de 2.0 mm. En el resto de la ciudad, los valores previstos llegarían hasta 0.5 mm, según el reporte difundido por la institución.

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Los especialistas explicaron que este escenario está asociado al fortalecimiento de los vientos del sur frente a la costa. Como consecuencia, se espera un incremento de la humedad y una mayor cobertura nubosa en diferentes localidades del litoral peruano. El organismo señaló que estas condiciones favorecerán la presencia de niebla y neblina, principalmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Se prevé un incremento de la humedad, mayor cobertura nubosa y la presencia de niebla y neblina durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana - Créditos: Andina/Melina Mejía.

El informe precisa que estos fenómenos tendrán una mayor incidencia en las zonas cercanas al mar, donde la cobertura nubosa será más persistente durante las horas de menor temperatura. La proyección comprende todo el tramo costero desde el norte hasta el extremo sur del país, por lo que el comportamiento atmosférico será monitoreado de manera continua conforme avance el periodo señalado en el aviso.

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Pese al predominio de cielos cubiertos en varios momentos del día, el Senamhi indicó que durante las tardes podrían presentarse intervalos de brillo solar en algunos sectores de la costa. La entidad explicó que esta posibilidad dependerá de que las condiciones atmosféricas resulten favorables en cada localidad, por lo que la presencia del sol no será uniforme en todas las regiones comprendidas en el pronóstico.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales, donde publica de manera constante los pronósticos y avisos meteorológicos actualizados. La institución señaló que estos reportes permiten conocer el comportamiento previsto de las condiciones atmosféricas en las diferentes regiones del país y acceder a información oficial sobre los eventos que puedan presentarse durante los próximos días.

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Las zonas cercanas al litoral concentrarán la mayor persistencia de nubosidad, de acuerdo con el reporte del organismo - Créditos: /Melina Mejía.

Funciones del Senamhi

Monitorea de forma permanente las condiciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas en todo el territorio nacional.

Elabora pronósticos del tiempo y del clima para informar a la población y a las autoridades.

Emite avisos y alertas sobre fenómenos como lluvias intensas, heladas, friajes, sequías, vientos fuertes y altas temperaturas.

Administra una red de estaciones de observación para recopilar datos meteorológicos e hidrológicos.

Analiza la información obtenida para elaborar reportes técnicos y estudios especializados.

Desarrolla investigaciones sobre el clima, el tiempo y los recursos hídricos del país.

Brinda información técnica a entidades públicas, privadas y a la ciudadanía.

Contribuye a la gestión del riesgo de desastres mediante el monitoreo y la difusión oportuna de información oficial.