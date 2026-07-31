Hernando Tavera ante silencio sísmico en Lima: “Sismo de 5.7 en Ucayali obliga a hacer simulacros de sismos en nuestras viviendas”

Hernando Tavera, presidente del IGP. | Andina

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Un sismo de magnitud 5,7 sacudió este martes por la noche la provincia de Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali, Perú. El evento, que ocurrió a una profundidad de 116 kilómetros, fue percibido de manera amplia en edificaciones altas y generó preocupación en la población local. Según informó el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hasta el momento no se reportaron daños personales ni estructurales, aunque la alerta inicial llevó a un estado de alarma transitoria en la ciudad de Pucallpa.

De acuerdo con declaraciones dadas para Latina Noticias Edición Central, el movimiento telúrico se produjo a las 19:58, poco antes de las 20:00 horas. Tavera explicó que se trató de un sismo de profundidad intermedia, una característica que favorece la percepción del fenómeno en zonas alejadas del epicentro. “La profundidad contribuye a que el sacudimiento se sienta en un área extensa y cause oscilación en edificios altos”, detalló el titular del IGP. Esta particularidad se reflejó en los testimonios de quienes habitan en los pisos superiores de viviendas y oficinas, donde la sensación de movimiento fue más prolongada.

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El impacto inmediato del sismo se tradujo en minutos de inquietud entre los habitantes de la región. La población de Pucallpa experimentó momentos de alarma, aunque la situación se estabilizó poco después. Autoridades locales y equipos de emergencia activaron protocolos de monitoreo y atención, pero no se registraron personas damnificadas ni afectaciones en viviendas o infraestructuras, según los reportes oficiales difundidos durante las primeras horas posteriores al evento.

Un grupo de vecinos de Lima permanece reunido en la calle durante una evacuación nocturna después de un sismo, frente a un edificio residencial iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sismicidad recurrente en Ucayali y Pucallpa

El presidente del Instituto Geofísico del Perú subrayó que la actividad sísmica en la zona de Pucallpa presenta una frecuencia particular a profundidades intermedias, entre 110 y 130 kilómetros. “Estos eventos forman parte de la historia sísmica de la región oriental del país”, señaló Tavera en una entrevista televisiva. La base de datos del IGP consigna antecedentes de movimientos por encima de 7,0 de magnitud en el área, algunos de los cuales provocaron daños en superficie.

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El boletín sísmico del IGP y COEN detalla un temblor de magnitud 5.7 con epicentro en Coronel Portillo, Ucayali, el 30 de julio de 2026. (COEN)

La explicación de este patrón se encuentra en las condiciones tectónicas propias del sector. El comportamiento recurrente de la sismicidad responde a la dinámica de las placas que interactúan en la región. “Es un fenómeno conocido para la comunidad científica y se monitorea de manera constante”, aseguró Tavera. Aunque en esta ocasión no se confirmaron afectaciones, las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de réplicas o movimientos adicionales.

En el contexto de la cobertura mediática, el titular del IGP también respondió a versiones que circularon en redes sociales acerca de una magnitud menor. Ratificó que el valor preliminar correcto era 5,7, con base en la información técnica disponible, y pidió cautela frente a publicaciones que pueden inducir a la desinformación.

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Un mapa satelital muestra el epicentro de un sismo de magnitud 5.7 cerca de Pucallpa, Ucayali, según el Instituto Geofísico del Perú.

El proceso tectónico detrás del sismo

Para explicar el origen del movimiento, Tavera detalló que la actividad sísmica en el Perú se produce por la convergencia entre la placa de Nazca y la placa continental sudamericana. Este proceso genera una deformación paulatina de la corteza terrestre y origina fracturas que pueden desencadenar sismos a distintas profundidades. “La superficie se arruga y esas fracturas se manifiestan como fallas tectónicas”, explicó el presidente del IGP.

El fenómeno afecta no solo a la zona de Ucayali, sino también a otras regiones del país. Ejemplo de esto es el sismo superficial ocurrido en la zona de Chupaca, vinculado a la falla geológica Altos del Mantaro. Ambos eventos, aunque de características diferentes, forman parte de un mismo proceso geodinámico relacionado con la interacción de las placas tectónicas.

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El mapa sísmico nacional elaborado por el IGP muestra que el riesgo sísmico se distribuye en todo el territorio peruano. “No existe una sola área urbana que históricamente no haya sido afectada por un sismo”, advirtió Tavera, resaltando la importancia de mantener la vigilancia y la preparación en la población, especialmente en ciudades ubicadas en zonas de actividad tectónica.

Un mapa físico-político conceptual resalta la costa peruana, la Placa de Nazca y el Cinturón de Fuego del Pacífico, con el logo del IGP y la fecha 25 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para la población y prevención

A partir del análisis técnico, el presidente del IGP recomendó a la ciudadanía revisar las condiciones del suelo donde se construyen viviendas y prestar atención a los materiales empleados en las edificaciones. “La respuesta de las estructuras frente al sacudimiento del suelo es determinante para evitar daños mayores”, sostuvo Tavera durante la transmisión televisiva.

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Entre las recomendaciones, el funcionario sugirió realizar simulacros domiciliarios cada fin de semana, con el objetivo de fortalecer los hábitos de reacción ante un posible sismo de mayor magnitud en el futuro. “La preparación es fundamental para reducir riesgos y proteger la vida”, enfatizó.

En eventos recientes, se han observado daños en infraestructuras que no cumplen con los estándares de construcción adecuados, lo que incrementa el peligro en zonas densamente pobladas. La experiencia acumulada por el IGP en el monitoreo de sismos evidencia la necesidad de actualizar regulaciones urbanas y fomentar la cultura de prevención en todos los niveles de la sociedad.

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Una zona urbana de Perú enfrenta la posibilidad de un movimiento telúrico, con ondas sísmicas rojas superpuestas que ilustran el riesgo, junto al logo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo de la actividad sísmica continúa a cargo del Instituto Geofísico del Perú, que mantiene un sistema de alerta y comunicación con las autoridades locales. Hasta el cierre de esta nota, no se habían registrado réplicas significativas ni emergencias asociadas al evento principal.