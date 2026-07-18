Origen e historia del pollo a la brasa: de un patio en Santa Clara al plato que unió al Perú alrededor de una mesa

El pollo a la brasa es uno de los mayores símbolos de la gastronomía y cultura peruana. Foto: Diario Uno

El pollo a la brasa ocupa hoy un lugar central en la identidad gastronómica del Perú y en sus costumbres familiares y sociales. Con 76 años de historia, este plato, símbolo de la cocina contemporánea peruana, resume una evolución marcada por el ingenio, el mestizaje y la adaptación constante. Cada tercer domingo de julio, el país celebra su día oficial, pero detrás de su popularidad existe una historia de emprendimiento y tecnología que comenzó en el patio de una vivienda de Santa Clara, en el distrito limeño de Ate Vitarte.

Convertido en una presencia fija de domingos, cumpleaños, reuniones y celebraciones, el pollo a la brasa trascendió el formato de “comida de salida” para consolidarse como ritual. A su alrededor se instaló un modo de compartir: porciones al centro, salsas en la mesa, papas fritas que se disputan y una conversación que, muchas veces, arranca antes de que llegue el primer plato. Esa dimensión social explica parte de su fuerza: no es solo una preparación, sino un hábito.

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A diferencia del pollo a la brasa, cuyo consumo tiende a concentrarse en una frecuencia mensual, las hamburguesas muestran una regularidad más sostenida. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El orígen del Pollo a la Brasa

La historia de este plato encuentra sus raíces en 1950, cuando el suizo Roger Schuler, entonces dedicado a la crianza de pollos, atravesó una crisis. La granja donde trabajaba quebró y quedó con un excedente de aves sin destino claro. Frente a la adversidad, apostó por una salida directa: instaló un letrero en el kilómetro 11 de la Carretera Central y empezó a vender “todo el pollo que puedas comer por cinco soles”, asando las aves enteras en una vara de hierro al carbón en el patio de su casa.

Este experimento marcó el inicio de La Granja Azul, el primer restaurante de pollo a la brasa. “Mi mamá era la cajera y preparaba postres. Abelardo Peña era el barman y mozo. Saúl era cocinero. O sea, era un equipito de cuatro o cinco personas y tres mesas”, recordó Johnny Schuller. Lo que nació como una alternativa desesperada se transformó en una tradición que pronto atrajo a familias y curiosos, interesados en una preparación distinta por el método, por el sabor y por la novedad de ver el pollo entero cocinarse al carbón.

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El crecimiento de la demanda obligó a Schuler a buscar formas más eficientes de preparación. Surgió entonces la colaboración con el ingeniero mecánico suizo Franz Ulrich, quien ideó un horno giratorio a carbón capaz de asar hasta 60 aves simultáneamente. Este sistema imitaba el movimiento de rotación y traslación del sistema solar, asegurando una cocción uniforme y multiplicando la capacidad de producción.

El horno original de Ulrich, todavía en funcionamiento, quedó como una cápsula del tiempo y como prueba de que el salto del pollo a la brasa no fue solo culinario: también fue tecnológico. Su diseño y mecanismo se expandieron a otras pollerías, llevando el plato fuera de Santa Clara y multiplicando su presencia en Lima. Con el horno giratorio, el pollo a la brasa dejó de depender de la escala doméstica y pasó a un formato replicable, capaz de atender flujos de público cada vez más grandes.

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Una infografía detalla la evolución del pollo a la brasa en Perú, desde el emprendimiento de Roger Schuler en 1950 hasta la invención del horno giratorio por Franz Ulrich que lo masificó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De un aderezo básico a una identidad reconocible

Uno de los factores decisivos en el éxito del pollo a la brasa fue su receta sencilla pero eficaz. Sal, pimienta, comino y ajo molido aparecen como base de un aderezo que realza el sabor de la carne y define el contraste central del plato: piel dorada y crujiente por fuera; interior jugoso y suave por dentro. Esa combinación, repetida durante décadas, se volvió una marca reconocible para el comensal.

Con el tiempo, el relato del origen sumó también el componente del misterio. En distintas versiones, la “fórmula exacta” de la condimentación quedó asociada a una leyenda interna del restaurante: se sostuvo que los pollos “bebé” solo se aderezaban con sal. Entre la sencillez del inicio y el secreto posterior, el pollo a la brasa construyó su mito sin perder su carácter de comida directa, popular y compartible.

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En paralelo, el plato se asentó en un trío que terminó por fijar expectativas: pollo, papas fritas y ensalada. Esa base permitió que el pollo fuera protagonista, pero también abrió una puerta a la creatividad posterior. El Perú, con su capacidad de mezclar tradiciones en una misma mesa, llevó esa lógica a las pollerías: el pollo a la brasa no se cerró sobre sí mismo; se expandió.

Pollo a la brasa posiciona a Perú entre los líderes del ranking global de TasteAtlas. (Foto: Difusión)

El “mostrito” y la lógica de la fusión cotidiana

A lo largo de los años, la creatividad local sumó variantes al formato tradicional. Los acompañamientos típicos —papas fritas, ensaladas y cremas— dieron paso a combinaciones que reflejan el mestizaje gastronómico del país. En esa evolución, el cruce con el chifa abrió uno de los caminos más visibles: el “mostrito”, que combina cuarto de pollo con arroz chaufa.

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El arroz chaufa, con cebolla china, huevo y salsa de soya, se instaló como opción de alta demanda, sobre todo en Lima, y convirtió el pollo a la brasa en un plato todavía más contundente. No es un reemplazo del clásico, sino un desvío que responde a preferencias familiares y a la lógica del “plato completo” que caracteriza al consumo cotidiano: más porción, más contraste de texturas, más sabor, más saciedad. De esa suma nació un nuevo hábito, y con él, una palabra que ya forma parte del menú.

La lista de variantes no terminó allí. Otras combinaciones se volvieron habituales en las cartas: pollo a la brasa con tallarines verdes, con huancaína o con la mezcla de frijoles y seco. En algunos casos, el pollo se apoya sobre una base de pasta; en otros, convive con salsas que cambian por completo el registro del bocado. Lo central, sin embargo, se conserva: el método de cocción, la piel dorada y el perfil del aderezo funcionan como columna vertebral; alrededor, el plato se permite mutar.

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Un pollo a la brasa se sirve con papas fritas, ensalada y salsas en una mesa de madera, teniendo la ciudad de Lima y su costa como telón de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un motor económico con miles de pollerías

La importancia del pollo a la brasa trascendió lo culinario y se convirtió en un dinamizador económico. Actualmente, existen más de 14.000 pollerías registradas a nivel nacional, según el Ministerio de la Producción. La cifra refleja no solo la popularidad del plato, sino la dimensión de su cadena de servicios: cocinas, atención al público, reparto, abastecimiento y una logística constante de insumos.

En el mismo sentido, se consumen más de 158 millones de pollos a la brasa al año en el Perú, con operaciones que generan alrededor de 12 mil millones de soles anuales y aportan el 2% del PBI nacional en su cadena productiva. En esa red se movilizan actividades como la avicultura, la agricultura —con especial presencia de la papa nativa y amarilla— y los servicios de atención en restaurantes.

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Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, las pollerías del país demandan cerca de tres toneladas diarias de papa, un dato que refuerza la conexión entre el plato bandera y uno de los insumos más representativos de la mesa peruana. En la práctica, el pollo a la brasa sostiene empleo y consumo diario, pero también sostiene una relación cultural con productos que forman parte del imaginario nacional.

Una infografía detalla el impacto económico y cultural del pollo a la brasa en Perú, mostrando datos sobre pollerías, consumo, ingresos, aporte al PBI, y la cadena productiva con la papa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una celebración oficial y una expansión que cruzó fronteras

Cada tercer domingo de julio se conmemora el Día del Pollo a la Brasa en el Perú, un recordatorio de su relevancia cultural y de su presencia en la mesa nacional. Desde el 2010, mediante Resolución Ministerial, se declaró esta fecha como día oficial, en un reconocimiento basado en su permanencia en la gastronomía peruana y en su lugar como uno de los platos favoritos del público.

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Además, el pollo a la brasa traspasó fronteras y hoy se puede encontrar en países como Estados Unidos, Venezuela, Chile, Brasil, Canadá, España, Japón, China y Emiratos Árabes Unidos, entre otros, impulsado por cocineros peruanos encargados de su preparación. En ciudades de América del Norte, Europa y Asia, el plato se adaptó en estilos y presentaciones, pero mantuvo elementos identificables: el horno giratorio y el aderezo básico como sello.

La historia del pollo a la brasa, en esa línea, también es una historia de exportación cultural. Nació como respuesta a una crisis, se consolidó por una innovación mecánica, se masificó como costumbre urbana y terminó convertido en una referencia que acompaña a los peruanos fuera del país, con la fuerza de lo reconocible y lo compartido.

El pollo a la brasa no solo conquistó mesas y celebraciones; se convirtió en motivo de orgullo y en un motor clave de la industria gastronómica peruana. Entre la versión clásica y las fusiones que lo rodean —del mostrito a los tallarines verdes—, el plato siguió reinventándose sin perder su base. Y, como en sus primeros días en Santa Clara, continúa cumpliendo una función simple y poderosa: reunir a la gente alrededor de una mesa.