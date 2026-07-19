Perú

Balean a bus de la empresa Cruz del Sur en la Panamericana Norte y chofer queda herido

Una motocicleta sorprendió a la unidad rumbo a Huaraz, los atacantes escaparon tras dejar una carta. El hecho sucedió a la altura del paradero Cementerio de Puente Piedra

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Un vehículo de transporte interprovincial fue blanco de disparos en la Panamericana Norte mientras se dirigía a Huaraz, el conductor sufrió lesiones y los pasajeros fueron evacuados sin daño
Un vehículo de transporte interprovincial fue blanco de disparos en la Panamericana Norte mientras se dirigía a Huaraz, el conductor sufrió lesiones y los pasajeros fueron evacuados sin daño| Foto: Roger García

La madrugada de este domingo, un bus de la empresa Cruz del Sur fue atacado a balazos mientras circulaba por la Panamericana Norte, a la altura del distrito limeño de Puente Piedra. El incidente dejó como saldo a su conductor herido, según informó RPP Noticias.

El ataque ocurrió cuando el vehículo se dirigía hacia Huaraz con pasajeros a bordo. Los agresores, que se desplazaban en motocicleta, dispararon directamente contra la cabina y arrojaron un sobre con un mensaje extorsivo.

Dejan carta extorsiva

El hecho se produjo cerca del paradero Cementerio del Buen Retiro, en sentido de sur a norte. El auxiliar de conducción que acompañaba al herido relató que la agresión sorprendió a quienes iban en la unidad: “Fueron dos impactos directos a la cabina del conductor”, agregó.

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Ataque armado a bus de Cruz del Sur en Puente Piedra, el conductor resultó herido
Ataque armado a bus de Cruz del Sur en Puente Piedra, el conductor resultó herido| Foto: Roger García

Tras el ataque, las esquirlas del parabrisas impactaron en el brazo del conductor, quien fue trasladado al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz con heridas superficiales. Un patrullero de la Policía brindó los primeros auxilios en el lugar.

De acuerdo con el testimonio de un conductor de reemplazo, la víctima sufrió lesiones en el cuello y en los brazos, aunque después fue dada de alta. Ningún pasajero resultó afectado, y todos continuaron su trayecto en otra unidad de la misma empresa.

Durante el ataque, los agresores dejaron un sobre color amarillo en la cabina del bus, que contenía un número telefónico y exigía comunicarse con ellos. Según los conductores, no existía conocimiento previo de amenazas o extorsión hacia la empresa Cruz del Sur.

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Además, mostraron temor por ser las siguientes víctimas de los sicarios que cada día toman poder de las calles.

El personal de Criminalística del Departamento de Investigación Criminal se presentó en la escena para realizar las diligencias correspondientes. El ataque ocurrió apenas diez minutos después de otro incidente similar contra un bus de la empresa Cruz del Norte.

Hasta el momento, la empresa Cruz del Sur no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el origen y los responsables de este acto de violencia.

Ataque armado a bus de Cruz del Sur en Lima deja un conductor herido y un mensaje extorsivo| Difusión
Ataque armado a bus de Cruz del Sur en Lima deja un conductor herido y un mensaje extorsivo| Difusión

Canales de emergencia gratuitos

Ante situaciones de emergencia en carreteras o incidentes similares al ocurrido en la Panamericana Norte, la población puede comunicarse de inmediato con los principales servicios de auxilio.

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende reportes y emergencias a través del número 105, operando las 24 horas para responder a delitos, accidentes o cualquier hecho que requiera intervención policial.
  • El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ofrece asistencia médica prehospitalaria y traslados de emergencia a hospitales, disponible en todo el territorio nacional. Para solicitar la atención de una ambulancia o recibir orientación médica ante una urgencia, el número habilitado es el 106.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias relacionadas con incendios, rescates y accidentes de tránsito. Su central opera mediante la línea 116, brindando apoyo inmediato en todo tipo de incidentes que requieran intervención especializada.

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