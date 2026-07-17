Cochinola regresa con Nicky Jam, Wisin y Ángel & Khriz: fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas

“Cochi: El Regreso a la Tierra Prometida”: Cochinola vuelve el 22 de agosto con tres pesos pesados del reguetón

Cochinola está de regreso con una edición 2026 que busca recuperar su lugar como una de las fiestas urbanas más esperadas del año. El evento, titulado “Cochi: El Regreso a la Tierra Prometida”, llega con un cartel encabezado por Nicky Jam, Wisin y el dúo Angel & Khriz.

La producción promete una experiencia renovada, pero con la misma esencia que convirtió a Cochinola en un fenómeno entre los amantes del reguetón: una noche para revivir clásicos, reunir generaciones y sostener la energía de principio a fin con una puesta en escena de gran escala.

¿Cuándo y dónde será Cochinola 2026?

La edición “Cochi: El Regreso a la Tierra Prometida” está programada para el 22 de agosto en el Centro Cultural Deportivo Lima de Chorrillos.

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Cartel confirmado: quiénes cantarán

El evento reunirá a tres nombres que apuntan directo a la nostalgia y a la historia del reguetón:

Nicky Jam

Wisin

Angel & Khriz

La propuesta del show no se plantea como un concierto aislado, sino como una experiencia que busca “revivir la época dorada del reguetón” con una producción de alcance internacional, efectos visuales y una atmósfera diseñada para miles de asistentes.

El gran protagonista del cartel es Nicky Jam, uno de los artistas más reconocidos del género urbano. En la convocatoria se mencionan éxitos como “Yo no soy tu Marido”, “Donde están las gatas”, “Hasta el Amanecer”, “X”, “Travesuras” y “Voy a Beber”, canciones que forman parte del repertorio que el público espera escuchar en una noche cargada de clásicos.

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A la fecha se suma Wisin, descrito como uno de los nombres influyentes de la música urbana. Su presencia en el line up refuerza el concepto de evento “de época” y con canciones que marcaron a una generación, tanto por su historia en dúo como por su carrera como solista.

La noche también tendrá el bloque de Angel & Khriz, dúo puertorriqueño asociado a temas que se mantienen vigentes en fiestas y playlists. En la promoción se menciona que celebran 25 años de carrera y que sonarán canciones como “Ven Báilalo”, “Na de Na” y “Carita de Ángel”.

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Cochinola regresa con Nicky Jam, Wisin y Angel & Khriz: fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas

Entradas: dónde comprar y descuentos disponibles

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus en el canal oficial indicado: www.cochinola.pe, con un 10% de descuento pagando con tarjetas BCP.

La organización remarca que no existen canales alternativos de venta y que no habrá opción a reclamo si las entradas no fueron compradas por el canal oficial. También advierten sobre reventas y posibles estafas.

Precios por zonas: cuánto cuesta ir a Cochinola

Estos son los precios informados:

Zona Bombo Preventa 1: S/. 215.00

Zona Bombo Preventa 2: S/. 250.00

Zona Templaria Preventa 1: S/. 335.00

Zona Templaria Preventa 2: S/. 365.00

Zona Front Stage Venta: S/. 590.00

Regresa Cochinola: el festival urbano confirma cartel y detalla precios desde S/. 215. Joinnus

Reglas de ingreso y nominación: entradas personales e intransferibles

La organización indicó que la nominación es obligatoria desde el lunes 17 de agosto. Además, precisó que:

Todas las entradas se registrarán con nombre completo y DNI de forma obligatoria.

Para ingresar, se debe presentar DNI físico junto a la entrada.

El QR está asociado necesariamente al DNI , y el control en puerta detectará si la persona no es dueña de la entrada.

No se aceptarán cambios ni transferencias.

Una vez compradas, no se podrá realizar cambios ni cancelaciones.

El evento es exclusivo para mayores de edad.

Una edición enfocada en la “época dorada” del reguetón

El concepto “El Regreso a la Tierra Prometida” se presenta como una declaración: Cochinola busca volver con una edición de gran escala, con escenarios, sonido de alta calidad y un despliegue visual pensado para convertir la noche del 22 de agosto en una de las citas urbanas centrales del 2026.

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Con Nicky Jam, Wisin y Angel & Khriz en un mismo evento, la promesa es clara: clásicos, coro masivo y una producción que apunte a festival, no a show de formato simple.