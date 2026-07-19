Damnificados del sismo en Junín sobreviven luego de haber sido enterrados por escombros: “pude respirar y pedir auxilio”

Sismo en Junin deja al menos a 5 personas fallecidas y a más de 300 familias damnificadas. (Foto: Latina)

El sismo de magnitud 5.1 en la región Junín dejó uns saldo de al menos cinco personas fallecidas y al menos 300 familias damnificadas que han perdido sus hogares. Entre ellas, varias personas fueron afectadas directamente pues tuvieron que sobrevivir enterrados por varios minutos entre los escombros,

En la localidad de Chongos Bajo, uno de los damnificados, aún con la pierna herida, contó los momentos que pasó durante el sismo que terminó derribando su casa. Según su versión difundida en Latina, logró evitar que los escombros caigan directamente sobre su cabeza, pero no pudo escapar de su vivienda a tiempo.

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“Todo me ha aplastado. Me ha enterrado. Había una parte donde pude respirar y pedir auxilio. Mis vecinos me ayudaron, mi padre y mi cuñado. Me dijeron que no tengo nada, que tengo contusiones y golpes. Me recetaron pastillas y ampollas para el dolor (...)”, indicó uno de los ciudadanos al medio televisivo.

Sismo en Junin deja al menos a 5 personas fallecidas y a más de 300 familias damnificadas. (Foto: Latina)

Criminales buscan saquear los escombros

Pese al desastre, los ciudadanos de Chongos Bajo intentan ayudar a sus vecinos a salir de entre los escombros, aunque en ocasiones, según contaron los pobladores, fueron testigos de cómo algunas personas que no son del lugar se acercan a las casas para intentar saquearlas.

“Es la casa de una familia. Estaban enterrados, estaban heridos. Están en el hospital y aquí toda la casita tenía segundo piso. Todo lo han perdido (...) dos personas heridas. Gracias a Dios los han sacado. Queremos un apoyo que vengan las autoridades para que se hagan presentes (...) Gracias a quienes están viniendo. Hay personas que han querido saquear, que están robando. Necesitamos a la policía para que apoye a este pueblo”, indicó uno de los damnificados a Latina.

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Jefe de Indeci confirma atención a damnificados

Luis Vásquez, titular de Indeci, indicó enAméricaque “a la fecha se ha confirmado el fallecimiento de cinco personas. Tenemos también viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas. En tanto, está trabajando ahí el gobierno regional, los elementos de primera respuesta, como la Dirección Desconcentrada también de Junín de Indeci se encuentran en la zona”.

El jefe de Indeci, Gral. Luis Vásquez, ofrece el último reporte sobre el sismo de 5.1 en Chupaca, Junín. Se confirma el fallecimiento de 5 personas y más de 200 familias damnificadas que ahora reciben ayuda en albergues temporales. - América Noticias

El funcionario tambiénconfirmó la presencia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional del Perú y las compañías de División Rápida del Ejército en la zona con el objetivo de trabajar en la atención de los ciudadanos afectados, reportar incidencias y con la finalidad de levantar también la data y poder reportar”.

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Sobre la atención a los damnificados, Vásquez afirmó que “hay damnificados que se encuentran en la Plaza de Armas, en el centro poblado de Pumpuya (...) Se les ha entregado carpas, el gobierno regional, frazadas. Son más o menos 300 personas que también en un área común a los cuales se les está asistiendo porque están en tiempo de helada ahorita ahí en Huancayo”.