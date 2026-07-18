Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del sábado 18 de julio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú publica un reporte con datos sísmicos junto a un mapa de Perú con marcadores que señalan las regiones de Ica, Arequipa, Huancavelica y Pasco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la jornada del 17 de julio se reportaron al menos siete sismos en el territorio peruano, con epicentros localizados en Ica, Arequipa, Huancavelica y Pasco. Los movimientos sísmicos presentaron magnitudes entre 3.4 y 4.3, generando distintas intensidades en las zonas cercanas a los epicentros.

Los eventos sísmicos ocurrieron en diferentes horarios y profundidades, afectando tanto áreas urbanas como rurales. Hasta el momento, no se han informado daños materiales ni víctimas, aunque las autoridades mantienen la vigilancia y reiteran las recomendaciones de prevención ante posibles réplicas.