Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del sábado 18 de julio de 2026

En la jornada del 17 de julio se reportaron al menos siete sismos en el territorio peruano, con epicentros localizados en Ica, Arequipa, Huancavelica y Pasco. Los movimientos sísmicos presentaron magnitudes entre 3.4 y 4.3, generando distintas intensidades en las zonas cercanas a los epicentros.
Los eventos sísmicos ocurrieron en diferentes horarios y profundidades, afectando tanto áreas urbanas como rurales. Hasta el momento, no se han informado daños materiales ni víctimas, aunque las autoridades mantienen la vigilancia y reiteran las recomendaciones de prevención ante posibles réplicas.
Factores tectónicos y localización de la actividad sísmica reciente
El Instituto Geofísico del Perú señala que la presencia de sismos en el país está vinculada al movimiento de placas tectónicas bajo el territorio nacional. El desplazamiento de la placa de Nazca bajo la Sudamericana provoca liberación de energía de manera constante, lo que origina eventos sísmicos en diferentes regiones. Los epicentros de los recientes movimientos se han ubicado tanto en la franja costera como en sectores de la sierra y la selva, con magnitudes variables que determinan la percepción en cada localidad.
Perú: una nación expuesta a la dinámica del Pacífico
El territorio peruano se encuentra dentro de una de las zonas sísmicas más activas del planeta, lo que genera una recurrencia de eventos telúricos de diversa magnitud. La ubicación sobre el eje del Pacífico implica que gran parte del país se vea afectada periódicamente por sismos de baja, moderada o alta intensidad. Esta realidad obliga a mantener planes de contingencia y acciones preventivas en todo momento, reforzando la capacidad de respuesta ante emergencias naturales.
Acciones esenciales para reducir riesgos ante un sismo
Las instituciones de gestión de riesgos recomiendan adoptar medidas de preparación que mejoran la seguridad familiar y comunitaria. Entre las acciones sugeridas se encuentran:
- Identificar las áreas seguras dentro y fuera del hogar.
- Mantener una mochila de emergencia con insumos básicos.
- Participar en simulacros y capacitaciones organizados por autoridades locales.
- Instruir a todos los integrantes del hogar sobre las rutas de evacuación y el uso de los recursos de emergencia.
- Solicitar la revisión de la infraestructura de la vivienda para detectar posibles vulnerabilidades.
Suministros recomendados para la mochila de emergencia
La mochila de emergencia debe estar equipada para cubrir las necesidades básicas durante las primeras horas posteriores a un sismo. Se aconseja incluir:
- Agua embotellada y alimentos no perecibles.
- Artículos de higiene personal (toallas, jabón, cepillo dental).
- Botiquín de primeros auxilios con medicamentos habituales.
- Linterna, radio portátil y pilas de repuesto.
- Documentos personales y dinero en efectivo.
- Ropa de abrigo, manta y calzado resistente.
- Elementos específicos para bebés, adultos mayores o mascotas, según corresponda.
Conviene revisar el contenido de la mochila de forma periódica para renovar insumos vencidos o desgastados.
Procedimientos durante y después de un sismo
Al momento de un sismo, las recomendaciones básicas incluyen:
- Alejarse de ventanas y objetos que puedan desprenderse.
- Refugiarse bajo una mesa sólida o en un espacio seguro identificado previamente.
- No utilizar ascensores ni escaleras eléctricas.
- Evitar hacer llamadas telefónicas y priorizar mensajes de texto para comunicar la situación.
Tras el evento, se sugiere:
- Verificar posibles daños en la vivienda y asegurar la estabilidad del entorno.
- Revisar si existen fugas de gas o problemas eléctricos antes de usar instalaciones.
- Auxiliar a personas heridas siempre que no implique un riesgo personal.
- Mantenerse informado a través de canales institucionales sobre alertas de réplicas o tsunamis, especialmente si se reside cerca de la costa.
- Contactar los servicios de emergencia en caso de ser necesario.
Planificación para personas vulnerables y animales de compañía
Los hogares que incluyen niños, adultos mayores, personas con discapacidad o mascotas deben establecer procedimientos especiales para su seguridad. Se aconseja:
- Asignar responsables para la evacuación y el cuidado de cada integrante vulnerable.
- Incluir alimento, agua y protección adecuada para las mascotas en la mochila de emergencia.
- Practicar rutas de evacuación y simulacros adaptados a las capacidades de cada persona.
Formación preventiva y cultura de seguridad
El fortalecimiento de la cultura de prevención es una herramienta clave para reducir los riesgos ante los sismos. Las campañas educativas, talleres y ejercicios de simulacro permiten que la población adquiera conocimientos y habilidades para actuar de forma adecuada en situaciones de emergencia. La organización familiar y comunitaria, junto con la educación continua, contribuyen a una respuesta más eficaz ante los desafíos que plantea la actividad sísmica en el país.
Actividad sísmica reciente en Perú
La región de Ica registró varios movimientos sísmicos durante el 17 de julio, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El primer evento ocurrió a las 00:36 horas, con una magnitud de 3.6 y una profundidad de 42 kilómetros. El epicentro se ubicó a 33 kilómetros al sur de Ica, con una intensidad de II-III en la ciudad. Posteriormente, a las 17:26 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.2 a 97 kilómetros al suroeste de Ica, con una profundidad de 29 kilómetros y la misma intensidad percibida en la zona urbana.
Ambos movimientos fueron percibidos principalmente por habitantes de Ica y localidades cercanas, aunque no ocasionaron daños materiales ni víctimas. La intensidad II-III registrada indica que los sismos se sintieron levemente por la población, especialmente en edificaciones de varios pisos, sin provocar alarma generalizada. El monitoreo continuo del IGP permitió confirmar que la actividad sísmica en la región mantiene un comportamiento dentro de los parámetros habituales para esta zona del país.
El IGP recomienda a la población de Ica permanecer atenta a los comunicados oficiales y seguir las medidas de prevención. Las autoridades locales coordinan acciones para reforzar la cultura de prevención ante eventuales movimientos de mayor magnitud. La actividad sísmica en Ica responde a la dinámica natural de la región, considerada una de las zonas sísmicas más activas del Perú.
Sismo en Ica de 4 grados
Un sismo de magnitud 4.0 se registró a las 23:36 horas del 17 de julio de 2026, con epicentro localizado a 99 kilómetros al suroeste de Ica, en la región Ica.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 27 kilómetros, en las coordenadas -14.76 de latitud y -76.30 de longitud. Hasta el momento, no se reportaron daños personales ni materiales en la zona.