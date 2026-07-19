Perú

Beneficios corporativos: 6 de cada 10 trabajadores en Perú destina tarjetas de alimentación a gastos esenciales

Las empresas ajustan sus beneficios laborales con soluciones más flexibles para fortalecer el bienestar financiero, el compromiso, la productividad y la permanencia

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Las gift cards se usan mayoritariamente en tiendas por departamento y establecimientos de retail, según ONURA.

El uso de beneficios corporativos en Perú está experimentando una transformación significativa, con un claro enfoque en el apoyo a la economía familiar.

Un análisis reciente de ONURA revela que el 65% de los trabajadores que recibe una tarjeta de alimentación la destina a la compra de alimentos para el hogar, mientras que el 35% restante la utiliza en restaurantes y establecimientos de comida.

De incentivo a herramienta para la economía familiar

La investigación de ONURA muestra que los beneficios laborales han dejado de ser percibidos únicamente como incentivos. En la actualidad, cumplen un papel estratégico en la administración del presupuesto familiar y la cobertura de necesidades esenciales.

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Rodrigo Gutiérrez, country manager de ONURA LATAM, destaca que “el comportamiento de los colaboradores nos muestra que hoy los beneficios corporativos cumplen un rol mucho más estratégico que hace algunos años”.

Ya no son percibidos solo como un incentivo, sino como una herramienta que ayuda a mejorar la economía familiar y brinda mayor tranquilidad financiera”, explicó.

El estudio evidencia que las tarjetas de alimentación han evolucionado hacia un mecanismo de apoyo directo a la canasta básica, favoreciendo a los trabajadores en un contexto económico desafiante. Este cambio responde a la necesidad de optimizar los recursos disponibles, priorizando el bienestar del núcleo familiar.

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Pasillo de supermercado con estantes metálicos llenos de envases de vidrio, plástico y paquetes de especias, condimentos y productos alimenticios secos.
Los beneficios corporativos hoy cumplen un rol más estratégico para los colaboradores.

Las gift cards y el consumo en tiendas por departamento

El análisis de ONURA también revela que las gift cards se utilizan principalmente en tiendas por departamento y establecimientos de retail. Los trabajadores emplean estos beneficios en la compra de ropa, tecnología, electrodomésticos y otros productos para el hogar.

Esta tendencia marca una diferencia clara respecto al uso de las tarjetas de alimentación, que se destinan mayoritariamente a compras esenciales. La flexibilidad de las gift cards permite que cada colaborador elija cómo utilizar su beneficio, adaptándolo a sus necesidades y preferencias.

Para Gutiérrez, “los datos muestran que no existe un beneficio único para todos los colaboradores. Las personas valoran poder decidir cómo utilizarlo según sus propias necesidades".

Esa flexibilidad es la que hoy genera mayor bienestar, compromiso y una mejor experiencia dentro de las organizaciones”, agregó.

El 35% de los trabajadores peruanos destina la tarjeta de alimentación a restaurantes y establecimientos de comida.
El 35% de los trabajadores peruanos destina la tarjeta de alimentación a restaurantes y establecimientos de comida.

Un enfoque flexible y personalizado en los beneficios corporativos

La información recopilada por ONURA evidencia un cambio en la gestión de los beneficios laborales. Las empresas peruanas están apostando por esquemas más flexibles y personalizados, que buscan responder a las demandas reales de sus equipos.

Este nuevo enfoque no solo fortalece el bienestar financiero de los trabajadores, sino que también contribuye al aumento del compromiso, la productividad y la permanencia del talento en la organización.

El modelo tradicional de beneficios uniformes pierde terreno frente a propuestas que reconocen la diversidad de necesidades y contextos familiares de los empleados.

El acceso a opciones flexibles, como tarjetas de alimentación y gift cards, permite a los colaboradores tomar decisiones informadas sobre el uso de sus recursos.

Implicancias para el futuro del trabajo en Perú

Así, el análisis de ONURA sugiere que la tendencia hacia la flexibilidad y la personalización de los beneficios corporativos podría afianzarse en los próximos años. Las organizaciones que logren adaptar sus políticas a esta nueva realidad estarán mejor posicionadas para atraer y retener talento, creando entornos laborales más equitativos y satisfactorios.

En un contexto donde la economía familiar y la estabilidad financiera cobran protagonismo, los beneficios corporativos se consolidan como una herramienta clave para el bienestar y el desarrollo de los trabajadores peruanos.

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