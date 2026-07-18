Día del Pollo a la Brasa: ofertas, promociones y todo lo que debes saber sobre la gran celebración del domingo

Lima, Arequipa y Trujillo son las ciudades en las que más se consume pollo a la brasa en el Perú - crédito composición Infobae Perú / Andina

Cada tercer domingo de julio se celebra en Perú el Día del Pollo a la Brasa, un platillo que ya se ha coronado como el más vendido y el preferido de los peruanos al momento de salir a comer fuera de la rutina.

Así, esta celebración cae este año el 19 de julio, y coinciden con la fecha final del Mundial de fútbol 2026, cuyo partido entre Argentina y España tendrá lugar a las 2:00 p. m. (hora peruana). Por esto, la celebración se juntara con las reuniones familiares para ver la final del Mundial, lo que hará que los restaurantes estén más llenos inclusive. También la espera en cola podría llevar a los comensales a no necesariamente ir a una pollería, en tanto no quieran esperar para ver el partido y estas estén con mucha cola.

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Pero, ¿en estas fecha estarán dando las pollerías ofertas y promociones para los usuarios o aprovecharán la celebración para cobrar los montos usuales? Infobae Perú recopiló las principales ofertas promocionales que han dado las pollerías y que aplicarán para este día.

Cada tercer domingo de julio, los peruanos celebran una de sus delicias gastronómicas más queridas, el pollo a la brasa. (Video: Carlos Díaz)

Ofertas de pollo a la brasa

Yape, Plin, BCP y BBVA ofrecen algunas ofertas de pollo a la brasa vigente para este domingo 19 de julio. Ordenadas por pollería, primero para Roky’s y Norky’s están las siguientes ofertas:

Norky’s

Un cuarto de pollo a la brasa a S/10,90 con cuenta sueldo BCP

Un cuarto de pollo a la brasa a S/16,90 con Plin

Un cuarto de pollo a la brasa a S/17,90 con Yape

Medio pollo a la brasa a S/29,90 con Yape

Medio pollo a la brasa a S/32,90 con Plin

Un pollo a la brasa a S/54,90 con BCP

Un pollo a la brasa con tequeños a S/62,90 con Yape

Roky’s

Medio pollo a la brasa, con ensalada mediana, gaseosa personal y dos porciones de torta a S/57,90 con Plin

Un pollo a la brasa con arroz oriental familiar a S/64,90 con Plin

Un pollo a la brasa con ensalada familiar y limonada de 2 litros a S/79,90 con Plin.

El pollo a la brasa, al igual que el ceviche, es un platillo emblemático del Perú. (Composición Infobae: Andina)

Más ofertas en otros restauranets

Asimismo, otras pollerías también tienen ofertas con Yape y tarjeta BCP.

Don Belisario

Un cuarto de pollo a la brasa con ensalada a S/14,90 con Yape

Un cuarto de pollo a la brasa más vaso de gaseosa a S/19,90 con Yape

Un pollo a la brasa a S/49,90 con Yape

Un pollo a la brasa con cuatro vasos de gaseosa a S/69,90 con Yape

Un pollo a la brasa más un cuarto, con ensalada familiar y cinco vasos de gaseosa a S/99,90 con Yape.

Pollo a la brasa queda en segundo lugar del ranking global de platos de pollo 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/TasteAtlas)

Asimismo, hay otras ofertas en pollerías no tan masivas como las anteriores:

El Tablón: 40% de descuento con BCP

Fuego y Brasa: 30% de descuento con BCP

Píkalo: 25% de descuento con Plin

Rasson: 50% de descuento con cuenta sueldo BCP

Villa Chicken: Un cuarto de pollo a la brasa más tres Rolls a S/26,90 con Yape.

Recuerda siempre revisar los términos y condiciones de cada una en las aplicaciones y entidades que ofrecen estos descuentos. Si no ves incluida una aquí y sí en estos aplicativos, es porque hay varias que son válidas solo de lunes a viernes o que limitan la fecha en que se pueden usar y no consideran el domingo 19 de julio válido para aplicarse.

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