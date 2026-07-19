Sismo de 5.1 en Junin deja 5 fallecidos 21 heridos y más de 300 damnificados, según reporte de Indeci

Al menos cinco personas murieron tras un sismo de magnitud 5.1 que se registró la noche del sábado en la provincia de Chupaca y zonas aledañas de la región Junín, en la zona centro del Perú. Los fallecidos corresponden al sector de Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo.
Las autoridades locales indicaron al medio que habría personas atrapadas bajo los escombros, luego del colapso de viviendas en una de las áreas afectadas. Hasta el lugar se desplazó personal de rescate, emergencia y salud para auxiliar a los heridos y continuar con las diligencias.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló que la Dirección Regional de Salud movilizó dos ambulancias del SAMU para atender la emergencia, mientras las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de los gobiernos locales mantienen el monitoreo en sus jurisdicciones.
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El Ministerio de Energía y Minas informó, según un informe de la empresa Electrocentro, sobre un corte del servicio eléctrico que afecta los distritos de Sapallanga, Chilca, Chongos Bajo, Cullhuas, Acostambo, Pazos y Huaribamba. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones comunicó que no se registran afectaciones en la Red Vial Nacional ni en los servicios de telecomunicaciones.
Luis Vásquez, titular de Indeci, indicó en América que “a la fecha se ha confirmado el fallecimiento de cinco personas. Tenemos también viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas. En tanto, está trabajando ahí el gobierno regional, los elementos de primera respuesta, como la Dirección Desconcentrada también de Junín de Indeci se encuentran en la zona”.
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El funcionario tambiénconfirmó la presencia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional del Perú y las compañías de División Rápida del Ejército en la zona con el objetivo de trabajar en la atención de los ciudadanos afectados, reportar incidencias y con la finalidad de levantar también la data y poder reportar”.
Sobre la atención a los damnificados, Vásquez afirmó que “hay damnificados que se encuentran en la Plaza de Armas, en el centro poblado de Pumpuya (...) Se les ha entregado carpas, el gobierno regional, frazadas. Son más o menos 300 personas que también en un área común a los cuales se les está asistiendo porque están en tiempo de helada ahorita ahí en Huancayo”.
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¿Qué hacer en caso de sismos?
El Gobierno del Perú recomienda que, en caso de sismos, los ciudadanos tengan en consideración estas medidas:
Antes del sismo
- Ubica las zonas seguras y estructuras firmes para protegerte.
- Ten preparada una mochila de emergencia.
- Participa en los simulacros de sismo de tu barrio.
- Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución.
- Contrata un ingeniero para reforzar tu vivienda.
Durante el sismo
- Mantén la calma. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores.
- Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.
- Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.
- No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.
- No uses ascensor.
Después del sismo
- Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.
- Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.
- Auxilia a los heridos.
- Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca a casas que han sido afectadas por el sismo.
- Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.
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