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Shakira, BTS, Madonna y más artistas: el show de medio tiempo de la final del Mundial Argentina vs España y cómo verlo en Perú

Este domingo 19 de julio, llegó la última fecha de la fiesta más grande del fútbol internacional. Conoce todos los detalles del show de medio tiempo

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Shakira, Madonna y siete hombres asiáticos posan frente a un estadio difuminado con las banderas de Argentina y España y el texto "FINAL 2026".
Shakira, Madonna y los integrantes de BTS posan juntos en un estadio que simula la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La final del Mundial 2026 enfrenta a Argentina y España en uno de los escenarios más esperados por los fanáticos del fútbol. El partido se juega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, un recinto con capacidad para más de 80.000 personas y tecnología de última generación. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Perú y reunirá a millones de espectadores en todo el mundo, atentos tanto al desenlace deportivo como a las novedades que trae esta edición del torneo.

El duelo entre argentinos y españoles marca el cierre de un campeonato que mantuvo en vilo a aficionados de todos los continentes. Ambos equipos muestran planteles con figuras de renombre y trayectorias destacadas, lo que eleva la expectativa de una final intensa y disputada. El evento adquiere una relevancia especial no solo por lo que sucede en la cancha, sino también por la innovación en el espectáculo para el público global.

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Quiénes son los artistas del show de medio tiempo de la final

Por primera vez en la historia de los mundiales, la final contará con un show de medio tiempo similar al formato de la NFL, pensado para cautivar tanto a los asistentes en el estadio como a quienes siguen la transmisión desde sus hogares. El cartel de artistas incluye a algunas de las estrellas más influyentes de la música actual y de las últimas décadas.

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Shakira regresa al escenario mundialista, consolidando su vínculo con los eventos deportivos tras sus actuaciones en ediciones anteriores y su reconocimiento global. La cantante colombiana compartirá el escenario con el grupo surcoreano BTS, fenómeno del pop internacional que ha logrado trascender fronteras y culturas gracias a su impacto en la música y las redes sociales.

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El canadiense Justin Bieber suma su presencia como uno de los artistas más populares de la última década, aportando su repertorio de éxitos y su gran capacidad de convocatoria. A este elenco se une Madonna, figura icónica del pop que ha sido referente en la industria musical durante más de cuarenta años y que aporta una cuota histórica y vanguardista a la puesta en escena.

El espectáculo también contará con la actuación de Burna Boy, artista africano reconocido por su fusión de ritmos y su proyección internacional, además del director de orquesta Gustavo Dudamel, quien dirigirá a músicos de la Filarmónica de Nueva York y de la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela. La propuesta coral estará representada por el PS22 Chorus, que actuará junto a Coldplay, mientras que los Ghetto Kids, el cantante Emmanuel Kelly y personajes emblemáticos de los Muppets aportarán diversidad y atractivo para públicos de todas las edades.

BTS, Madonna y Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial
BTS, Madonna y Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial

La curaduría del show quedó en manos de Chris Martin, líder de Coldplay, quien diseñó una experiencia que integra géneros, culturas y estilos para ofrecer un espectáculo único.

El entretiempo de la final fue especialmente extendido a 17 minutos para permitir el desarrollo de esta producción, con 11 minutos dedicados exclusivamente a las presentaciones musicales y el resto destinado a tareas técnicas y de logística en el campo de juego.

Dónde ver la final y el show de medio tiempo en Perú

El evento será transmitido en vivo para Perú a través de América TV, que ofrece señal abierta para todo el país, asegurando acceso gratuito a la final y al espectáculo. La plataforma digital DGO es otra alternativa para quienes prefieren seguir la transmisión desde dispositivos móviles, televisores inteligentes o computadoras, brindando flexibilidad y alcance a diferentes tipos de audiencia.

Argentina vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por la gran final del del Mundial 2026
Argentina vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por la gran final del del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

A quienes cuentan con televisión por cable, la cobertura por DirecTV Sports permitirá disfrutar del partido y del show con una señal dedicada al deporte internacional. Estas opciones garantizan que los espectadores en Perú puedan vivir la experiencia completa de la final del Mundial 2026, desde la previa hasta el cierre, sin perder ningún detalle del fútbol ni del espectáculo musical.

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