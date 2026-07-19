Shakira, BTS, Madonna y más artistas: el show de medio tiempo de la final del Mundial Argentina vs España y cómo verlo en Perú

La final del Mundial 2026 enfrenta a Argentina y España en uno de los escenarios más esperados por los fanáticos del fútbol. El partido se juega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, un recinto con capacidad para más de 80.000 personas y tecnología de última generación. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Perú y reunirá a millones de espectadores en todo el mundo, atentos tanto al desenlace deportivo como a las novedades que trae esta edición del torneo.
El duelo entre argentinos y españoles marca el cierre de un campeonato que mantuvo en vilo a aficionados de todos los continentes. Ambos equipos muestran planteles con figuras de renombre y trayectorias destacadas, lo que eleva la expectativa de una final intensa y disputada. El evento adquiere una relevancia especial no solo por lo que sucede en la cancha, sino también por la innovación en el espectáculo para el público global.
PUBLICIDAD
Quiénes son los artistas del show de medio tiempo de la final
Por primera vez en la historia de los mundiales, la final contará con un show de medio tiempo similar al formato de la NFL, pensado para cautivar tanto a los asistentes en el estadio como a quienes siguen la transmisión desde sus hogares. El cartel de artistas incluye a algunas de las estrellas más influyentes de la música actual y de las últimas décadas.
Shakira regresa al escenario mundialista, consolidando su vínculo con los eventos deportivos tras sus actuaciones en ediciones anteriores y su reconocimiento global. La cantante colombiana compartirá el escenario con el grupo surcoreano BTS, fenómeno del pop internacional que ha logrado trascender fronteras y culturas gracias a su impacto en la música y las redes sociales.
PUBLICIDAD
El canadiense Justin Bieber suma su presencia como uno de los artistas más populares de la última década, aportando su repertorio de éxitos y su gran capacidad de convocatoria. A este elenco se une Madonna, figura icónica del pop que ha sido referente en la industria musical durante más de cuarenta años y que aporta una cuota histórica y vanguardista a la puesta en escena.
El espectáculo también contará con la actuación de Burna Boy, artista africano reconocido por su fusión de ritmos y su proyección internacional, además del director de orquesta Gustavo Dudamel, quien dirigirá a músicos de la Filarmónica de Nueva York y de la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela. La propuesta coral estará representada por el PS22 Chorus, que actuará junto a Coldplay, mientras que los Ghetto Kids, el cantante Emmanuel Kelly y personajes emblemáticos de los Muppets aportarán diversidad y atractivo para públicos de todas las edades.
PUBLICIDAD
La curaduría del show quedó en manos de Chris Martin, líder de Coldplay, quien diseñó una experiencia que integra géneros, culturas y estilos para ofrecer un espectáculo único.
El entretiempo de la final fue especialmente extendido a 17 minutos para permitir el desarrollo de esta producción, con 11 minutos dedicados exclusivamente a las presentaciones musicales y el resto destinado a tareas técnicas y de logística en el campo de juego.
Dónde ver la final y el show de medio tiempo en Perú
El evento será transmitido en vivo para Perú a través de América TV, que ofrece señal abierta para todo el país, asegurando acceso gratuito a la final y al espectáculo. La plataforma digital DGO es otra alternativa para quienes prefieren seguir la transmisión desde dispositivos móviles, televisores inteligentes o computadoras, brindando flexibilidad y alcance a diferentes tipos de audiencia.
PUBLICIDAD
A quienes cuentan con televisión por cable, la cobertura por DirecTV Sports permitirá disfrutar del partido y del show con una señal dedicada al deporte internacional. Estas opciones garantizan que los espectadores en Perú puedan vivir la experiencia completa de la final del Mundial 2026, desde la previa hasta el cierre, sin perder ningún detalle del fútbol ni del espectáculo musical.
Más Noticias
Feminicidio en Ate: principal sospechoso del asesinato de Laura Huere se encuentra prófugo
El Poder Judicial dictó detención preliminar contra Christian Francis Cruz Eusebio, expareja de la víctima, mientras la familia denuncia la falta de diligencia de las autoridades en la búsqueda del presunto feminicida
Dónde ver Argentina vs España HOY en Perú: canal tv online del partido por final del Mundial 2026
En el Metlife Stadium de Nueva Jersey se decidirá si la ‘albiceleste’ suma su cuarto título mundial o si la ‘furia roja’ obtiene su segunda estrella. Conoce los detalles de la contienda
A qué hora juega Argentina vs España HOY en Perú: partido por final del Mundial 2026
Lamine Yamal y Lionel Messi protagonizarán un enfrentamiento considerado histórico para el fútbol. A continuación, se detallan los horarios del partido decisivo de la cita mundialista
Balean a bus de la empresa Cruz del Sur en la Panamericana Norte y chofer queda herido
Una motocicleta sorprendió a la unidad rumbo a Huaraz, los atacantes escaparon tras dejar una carta. El hecho sucedió a la altura del paradero Cementerio de Puente Piedra
Sismo de 5.1 en Junin deja 5 fallecidos 21 heridos y más de 300 damnificados, según reporte de Indeci
Según el COEN, al menos dos ambulancias fueron enviadas al lugar de la emergencia para atender a los ciudadanos heridos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD