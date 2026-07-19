Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Alianza Lima inicia hoy, domingo 19 de julio, un nuevo desafío en la Liga 1 2026. Luego de conquistar el Torneo Apertura y quedar a solo un paso del título nacional, el equipo dirigido por Pablo Guede recibirá a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva con el objetivo de comenzar el Torneo Clausura con una victoria que lo acerque al gran objetivo de la temporada.

El conjunto ‘blanquiazul’ sabe que el panorama es inmejorable. Haber terminado en lo más alto del Apertura le permite depender únicamente de sí mismo: si también consigue el Clausura, se proclamará campeón nacional de manera directa, sin necesidad de disputar los ‘play-offs’. Por ello, cada partido del segundo semestre adquiere una importancia especial y el debut en Matute aparece como una oportunidad ideal para enviar un mensaje al resto de sus rivales.

PUBLICIDAD

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

Los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten de manera exclusiva a través de L1MAX y la plataforma de streaming Liga 1 Play, señales operadas por la Federación Peruana de Fútbol en conjunto con 1190 Sports.

Los aficionados podrán acceder a la transmisión mediante los operadores DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Win y Best Cable, además de seguir el compromiso desde celulares, tablets o computadoras utilizando la aplicación de Liga 1 Play.

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)

Asimismo, el choque entre Alianza Lima y Sport Huancayo también estará disponible para los suscriptores de Fanatiz en los territorios donde la plataforma cuenta con los derechos de emisión.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa de la jornada con la previa, incidencias, goles, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas y el resumen del partido una vez finalizado el encuentro.

Horario de Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo este domingo 19 de julio desde las 19:00 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva.

Estos son los horarios del compromiso en distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 19:00 horas

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 21:00 horas

España: 02:00 horas del lunes 20 de julio

Miami (Estados Unidos): 20:00 horas

Nueva Jersey (Estados Unidos): 20:00 horas

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)

¿Cómo quedó el Alianza Lima vs Sport Huancayo del Torneo Apertura?

El antecedente más reciente entre ambos equipos dejó un resultado muy favorable para Alianza Lima. En la primera fecha del Torneo Apertura, los dirigidos por Pablo Guede visitaron Huancayo y consiguieron un triunfo por 2-1 que terminaría siendo determinante en la conquista de ese primer certamen del año.

PUBLICIDAD

La cuenta la abrió Paolo Guerrero desde el punto de penal, dándole tranquilidad a los íntimos en el arranque del compromiso. Sin embargo, Sport Huancayo reaccionó antes del descanso y encontró la igualdad gracias a Nahuel Luján, quien devolvió la incertidumbre al encuentro.

Cuando todo parecía encaminado a un empate, apareció Alan Cantero para convertirse en el héroe de la noche. El mediocampista argentino ejecutó un preciso tiro libre que venció al guardameta rival y selló una valiosa victoria en una de las plazas más complicadas del campeonato. Esos tres puntos terminaron siendo fundamentales para que Alianza Lima construyera el camino hacia el título del Apertura.

PUBLICIDAD

Captado desde la tribuna, este video muestra un golazo impresionante de tiro libre. Escucha la reacción apasionada de la multitud y siente la increíble atmósfera de un partido de fútbol en vivo.

¿Cómo quedó el último Alianza Lima vs Sport Huancayo en Matute?

El último enfrentamiento entre ambos en Matute se disputó durante la temporada 2025, por la fecha 15 del Torneo Apertura. Aquella noche, el equipo dirigido entonces por Néstor Gorosito no logró romper la resistencia del conjunto huancaíno y debió conformarse con un empate sin goles.

El resultado fue un duro golpe para las aspiraciones de Alianza Lima en aquel campeonato, ya que dejó escapar dos puntos importantes en condición de local durante la pelea por el primer lugar. Un año después, el contexto es distinto, pero el objetivo sigue siendo el mismo: comenzar el Torneo Clausura con una victoria que mantenga intacto el sueño de conquistar el título nacional y, con ello, asegurar el campeonato nacional sin necesidad de disputar una final.

PUBLICIDAD

El elenco 'íntimo' empató 0-0 con el 'rojo matador' en Matute por la fecha 15 del Torneo Apertura. (Video: L1 MAX)