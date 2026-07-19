Perú

Feminicidio en Ate: principal sospechoso del asesinato de Laura Huere se encuentra prófugo

El Poder Judicial dictó detención preliminar contra Christian Francis Cruz Eusebio, expareja de la víctima, mientras la familia denuncia la falta de diligencia de las autoridades en la búsqueda del presunto feminicida

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La evidencia reunida por la familia de Laura Huere Guerra refuerza la hipótesis de que el hecho no corresponde a un robo, sino a un feminicidio ocurrido en Ate. La noche del 2 de julio, la joven de 31 años, fue hallada sin vida a escasa distancia de su domicilio, víctima de una agresión brutal.

El principal sospechoso, Christiam Francis Cruz Eusebio, permanece prófugo, pese a que el Poder Judicial dictó una orden de detención preliminar en su contra. Ante ello, la familia pide mayor celeridad en la invetsigación y puedan capturar a la expareja de la víctima.

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Según Domingo Al Día, Laura Huere salió de su vivienda para encontrarse con Cruz Eusebio, su expareja. Testimonios familiares y registros de cámaras de seguridad confirmaron que la joven se dirigía a devolver una computadora, aparentemente bajo el pretexto de finalizar un intercambio de pertenencias tras la ruptura de la relación. Minutos después del encuentro, vecinos encontraron a Laura degollada sobre la vereda, mientras la computadora permanecía abandonada en el lugar.

El caso de Laura Güere pone en evidencia falencias policiales, familia exige justicia
El caso de Laura Güere pone en evidencia falencias policiales, familia exige justicia | Foto: Domingo Al DÍa

Según allegados y familiares, Cruz Eusebio ejercía conductas de control, celos y vigilancia hacia la joven. Personas cercanas afirmaron que él llegó a inscribirse en el mismo gimnasio solo para acompañarla y limitar sus interacciones con otras personas.

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Familiares exigen justicia y denuncian falencias

La familia de Laura Huere tomó un papel activo en la recolección de pruebas, tras considerar insuficiente la actuación de las autoridades.

“Por favor, ayúdenme a encontrarlo, porque la policía no me está ayudando. Me siento sola”. La familia logró acceder a la laptop de Laura, donde encontraron conversaciones y evidencia que vincularían a Cruz Eusebio con el crimen. En los mensajes de WhatsApp, él insistía en reunirse para recuperar su computadora, lo que derivó en la cita del 2 de julio.

A pesar de que la familia entregó estas pruebas a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público, la respuesta institucional ha resultado insuficiente para los deudos. El día en que la orden de detención preliminar fue emitida, las autoridades acudieron al domicilio registrado de Cruz Eusebio, pero este ya no se encontraba en el lugar. Según la familia, la diligencia se realizó con un solo agente y sin el despliegue adecuado de recursos, lo que permitió la fuga del principal sospechoso.

Feminicidio en Ate: principal sospechoso del asesinato de Laura Güere se encuentra prófugo
Feminicidio en Ate: principal sospechoso del asesinato de Laura Güere se encuentra prófugo | Foto: Domingo Al Día

Prófugo de la justicia

Christian Francis Cruz Eusebio, natural de La Oroya y de 40 años, trabajaba como mototaxista y mantenía una relación sentimental con Laura Huere. Según testigos y conocidos, presentaba conductas posesivas y episodios de celos frecuentes.

La investigación también reveló que, el mismo día del crimen, Cruz Eusebio relató a un conocido haber sido víctima de un asalto en el que resultó herido en una mano, versión que ahora es parte de la pesquisa.

Su perfil en redes sociales permanece activo y Cruz Eusebio actualizó su foto de perfil el 15 de julio. Sus publicaciones giran en torno a temas de cosmología, música y relaciones de pareja.

El citado medio acudió a la su vivienda, pero informaron que ya no vive ahí hace tres años. Ahora, su paradero es desconocido.

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