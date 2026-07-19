Feminicidio en Ate: principal sospechoso del asesinato de Laura Huere se encuentra prófugo

La evidencia reunida por la familia de Laura Huere Guerra refuerza la hipótesis de que el hecho no corresponde a un robo, sino a un feminicidio ocurrido en Ate. La noche del 2 de julio, la joven de 31 años, fue hallada sin vida a escasa distancia de su domicilio, víctima de una agresión brutal.
El principal sospechoso, Christiam Francis Cruz Eusebio, permanece prófugo, pese a que el Poder Judicial dictó una orden de detención preliminar en su contra. Ante ello, la familia pide mayor celeridad en la invetsigación y puedan capturar a la expareja de la víctima.
PUBLICIDAD
Según Domingo Al Día, Laura Huere salió de su vivienda para encontrarse con Cruz Eusebio, su expareja. Testimonios familiares y registros de cámaras de seguridad confirmaron que la joven se dirigía a devolver una computadora, aparentemente bajo el pretexto de finalizar un intercambio de pertenencias tras la ruptura de la relación. Minutos después del encuentro, vecinos encontraron a Laura degollada sobre la vereda, mientras la computadora permanecía abandonada en el lugar.
Según allegados y familiares, Cruz Eusebio ejercía conductas de control, celos y vigilancia hacia la joven. Personas cercanas afirmaron que él llegó a inscribirse en el mismo gimnasio solo para acompañarla y limitar sus interacciones con otras personas.
PUBLICIDAD
Familiares exigen justicia y denuncian falencias
La familia de Laura Huere tomó un papel activo en la recolección de pruebas, tras considerar insuficiente la actuación de las autoridades.
“Por favor, ayúdenme a encontrarlo, porque la policía no me está ayudando. Me siento sola”. La familia logró acceder a la laptop de Laura, donde encontraron conversaciones y evidencia que vincularían a Cruz Eusebio con el crimen. En los mensajes de WhatsApp, él insistía en reunirse para recuperar su computadora, lo que derivó en la cita del 2 de julio.
A pesar de que la familia entregó estas pruebas a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público, la respuesta institucional ha resultado insuficiente para los deudos. El día en que la orden de detención preliminar fue emitida, las autoridades acudieron al domicilio registrado de Cruz Eusebio, pero este ya no se encontraba en el lugar. Según la familia, la diligencia se realizó con un solo agente y sin el despliegue adecuado de recursos, lo que permitió la fuga del principal sospechoso.
PUBLICIDAD
Prófugo de la justicia
Christian Francis Cruz Eusebio, natural de La Oroya y de 40 años, trabajaba como mototaxista y mantenía una relación sentimental con Laura Huere. Según testigos y conocidos, presentaba conductas posesivas y episodios de celos frecuentes.
La investigación también reveló que, el mismo día del crimen, Cruz Eusebio relató a un conocido haber sido víctima de un asalto en el que resultó herido en una mano, versión que ahora es parte de la pesquisa.
Su perfil en redes sociales permanece activo y Cruz Eusebio actualizó su foto de perfil el 15 de julio. Sus publicaciones giran en torno a temas de cosmología, música y relaciones de pareja.
PUBLICIDAD
El citado medio acudió a la su vivienda, pero informaron que ya no vive ahí hace tres años. Ahora, su paradero es desconocido.
Más Noticias
Shakira, BTS, Madonna y más artistas: el show de medio tiempo de la final del Mundial Argentina vs España y cómo verlo en Perú
Este domingo 19 de julio, llegó la última fecha de la fiesta más grande del fútbol internacional. Conoce todos los detalles del show de medio tiempo
Dónde ver Argentina vs España HOY en Perú: canal tv online del partido por final del Mundial 2026
En el Metlife Stadium de Nueva Jersey se decidirá si la ‘albiceleste’ suma su cuarto título mundial o si la ‘furia roja’ obtiene su segunda estrella. Conoce los detalles de la contienda
A qué hora juega Argentina vs España HOY en Perú: partido por final del Mundial 2026
Lamine Yamal y Lionel Messi protagonizarán un enfrentamiento considerado histórico para el fútbol. A continuación, se detallan los horarios del partido decisivo de la cita mundialista
Balean a bus de la empresa Cruz del Sur en la Panamericana Norte y chofer queda herido
Una motocicleta sorprendió a la unidad rumbo a Huaraz, los atacantes escaparon tras dejar una carta. El hecho sucedió a la altura del paradero Cementerio de Puente Piedra
Sismo de 5.1 en Junin deja 5 fallecidos 21 heridos y más de 300 damnificados, según reporte de Indeci
Según el COEN, al menos dos ambulancias fueron enviadas al lugar de la emergencia para atender a los ciudadanos heridos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD