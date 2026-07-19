Perú

“Mi Pollito Fiu Fiu”, “El Pollosaurio” y “El Pollo de Tres Piernas”: los nombres más alucinantes de pollerías registrados en Perú

En Perú, el Día del Pollo a la Brasa pone el foco en más de 500 pollerías que registraron sus marcas ante Indecopi. ¿Cuántos millones pueden mover a diario?

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Pollo a la brasa
El sector de pollerías en Perú reúne unos 14.000 locales y consume 159 millones de pollos al año, según el Ministerio de la Producción.

El Día del Pollo a la Brasa se ha consolidado en Perú como una de las celebraciones gastronómicas más populares, pero este año el foco está en la creatividad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), más de 500 pollerías en todo el país han registrado oficialmente sus marcas, apostando por nombres que van desde lo ingenioso hasta lo insólito para destacar en un mercado cada vez más competitivo.

Nombres originales que buscan diferenciarse

Marcas como “Mi Pollito Fiu Fiu”, “El Pollosaurio”, “El Pollo de Tres Piernas”, “El Gallinazo” y “Se Salió el Pollo” figuran entre los registros más llamativos ante Indecopi. Los emprendedores han encontrado en el humor, las expresiones populares y la cultura pop una fuente inagotable de inspiración para nombrar sus negocios.

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Otros ejemplos que resaltan esta tendencia son “San Poyo La Buena Brasa”, “Habla Pollo”, “Los Pollitos Dicen” y “Con P de Pollo”. Según la entidad, estas denominaciones no solo atraen la atención de los clientes, sino que refuerzan la identidad de cada local y permiten diferenciarse en una industria donde la competencia es intensa.

Plato rústico con un cuarto de pollo a la brasa, papas fritas, ensalada y tres recipientes con salsas diferentes.
Las ventas del pollo a la brasa alcanzan su pico los domingos, cuando se comercializa cerca de un millón de unidades en un solo día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro de marca como herramienta de protección

Indecopi subraya la importancia del registro de marca para cualquier emprendimiento gastronómico. Obtener este reconocimiento otorga al titular el derecho exclusivo de uso y lo protege de posibles apropiaciones indebidas por parte de terceros.

La Dirección de Signos Distintivos de la institución detalla que el trámite puede realizarse de manera virtual o presencial, facilitando el acceso a emprendedores de todo el país. Esta protección legal es considerada un activo clave para el desarrollo y la consolidación de los negocios, sobre todo en fechas de alta demanda como el Día del Pollo a la Brasa.

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La entidad ha invitado a los emprendedores del sector a aprovechar las opciones de registro, recordando que una marca fuerte puede aumentar el valor comercial y la proyección de las pollerías, además de ofrecer seguridad jurídica a sus propietarios.

Logo de Indecopi con persona
Indecopi señaló que el registro de marca protege el nombre comercial de las pollerías y otorga el derecho exclusivo de uso.

El impacto económico del pollo a la brasa en Perú

El éxito del pollo a la brasa va mucho más allá de la creatividad en los nombres. Según datos recientes del Ministerio de la Producción (PRODUCE), el sector mueve más de S/12 000 millones al año y comprende unas 14 000 pollerías operando en todo el país. El consumo alcanza los 159 millones de pollos anuales, con un pico los domingos, cuando se venden cerca de un millón de pollos solo en un día.

Este plato aporta aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) y genera más de 540 000 empleos directos e indirectos, involucrando a productores avícolas, agricultores y personal de atención.

Además, impulsa la producción de insumos tradicionales como la papa, el maíz morado y diversas hortalizas, fortaleciendo los vínculos entre la industria alimentaria y el sector agrícola nacional.

Un fenómeno que cruza fronteras

El pollo a la brasa no solo es un ícono nacional, sino también una franquicia internacional con presencia en países como Argentina, Chile, España, Estados Unidos y Japón, entre otros.

Su expansión global y su arraigo en la cultura popular peruana encuentran eco en la originalidad de las marcas registradas por las pollerías, que reflejan tanto la identidad local como el ingenio de sus propietarios.

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