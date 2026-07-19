Carol Reali y André Bankoff revelan que tendrán un niño: “Nuestro mundo se pintó de azul”

La pareja compartió un emotivo video en redes sociales donde mostraron todos los detalles de la ceremonia para conocer qué género será su primer bebé. Amigos y familiares estuvieron en el evento | Instagram /@carolreali
La espera por el primer hijo de Carol Reali y André Bankoff sumó un nuevo capítulo con una celebración emotiva. Ambos decidieron compartir con sus seguidores el momento en que descubrieron que su bebé será un niño. El anuncio tuvo lugar el sábado 18 de julio, en una reunión donde la felicidad y la expectativa se sintieron desde el inicio. El evento reunió a familiares y amigos cercanos, quienes acompañaron a la pareja en un ambiente cargado de entusiasmo y gestos de cariño.
La fiesta de revelación de género fue registrada en un video que la pareja publicó en sus redes sociales. El material comenzó en blanco y negro, detalle que incrementó el suspenso entre los asistentes y la audiencia digital. Todo se mantuvo en misterio hasta que Carol Reali y André Bankoff accionaron una palanca especialmente diseñada para el evento.
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En ese momento, el color celeste llenó el ambiente, confirmando que el primer hijo de la pareja será un varón. Las imágenes captaron abrazos, lágrimas y expresiones de alegría genuina tanto de los futuros padres como de quienes los acompañaron en la celebración.
Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión del acontecimiento. Los seguidores de Carol Reali y André Bankoff se sumaron a la ola de reacciones, enviando mensajes de felicitación y buenos deseos. El video alcanzó rápidamente una alta visibilidad, reflejando el interés que despierta la pareja en el entorno digital. El acontecimiento se convirtió en tendencia y reafirmó el vínculo de la pareja con su comunidad virtual.
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El emotivo mensaje de Carol Reali en su revelación de género
Después de la ceremonia, Carol Reali, conocida como Cachaza, utilizó Instagram para compartir sus sensaciones y agradecer la compañía recibida. “Hoy compartimos con ustedes uno de los capítulos más especiales de nuestra historia”, escribió la modelo, quien destacó la importancia de la salud y el bienestar durante la espera.
Desde el primer día, la pareja expresó que su único deseo era que el bebé llegara sano. “Desde el día que supimos que venías en camino, solo hubo un deseo en nuestro corazón: que llegaras sanito(a). Todo lo demás lo dejamos en las manos de Dios”, señaló Reali en su mensaje.
La publicación incluyó palabras de gratitud para quienes participaron en la organización del evento y para las familias que, aunque no estuvieron presentes físicamente, siguieron el momento a la distancia. “Gracias a cada persona que hizo parte de este momento tan especial, a todo el staff que lo hizo posible, a nuestras familias, que aunque estuvieran lejos lo vivieron con nosotros, y a todos ustedes, que nos han acompañado y celebrado cada etapa con tanto cariño”, expresó.
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La frase “Y así… nuestro mundo se pintó de azul” cerró el mensaje de Carol Reali, reflejando la emoción de la pareja. Los comentarios positivos y muestras de apoyo no tardaron en llegar, confirmando la cercanía que mantienen con su audiencia.
La revelación de género representa un punto de inflexión para Carol Reali y André Bankoff, quienes han compartido cada avance de la espera con su entorno digital. La celebración y las palabras de la modelo subrayan la importancia de la familia, la ilusión por la llegada de su primer hijo y el apoyo constante de quienes siguen su historia.
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