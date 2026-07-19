Alianza Lima fichó a exjugador de la selección chilena para luchar por el Torneo Clausura 2026: “Ocupará la plaza de Guillermo Viscarra”

El periodista José Varela dio detalles del chileno, quien será el flamante fichaje del cuadro 'blanquiazul'. (Video: José Varela)

En la antesala del enfrentamiento ante Sport Huancayo, la directiva de Alianza Lima ya conocía que Guillermo Viscarra no continuaría en el club tras perder la titularidad frente a Alejandro Duarte. Ante esta situación, la institución activó una búsqueda para reforzar el plantel, considerando no solo el regreso de Cristian Neira, sino también la necesidad de sumar jerarquía internacional con un nuevo fichaje extranjero. En ese sentido y a falta de la oficialización, Nicolás Díaz será el encargado de ocupar la plaza vacante y compartir vestuario con su compatriota Esteban Pavez.

La salida del arquero boliviano abrió de inmediato un cupo de extranjero fundamental para la planificación de la segunda parte del año. Por tal motivo, la cúpula ‘aliancista’ aseguró al futbolista de 27 años procedente de Xolos de Tijuana, que el primer semestre de este año lo tuvo cedido en Puebla de México.

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El periodista José Varela confirmó en una reciente transmisión en vivo que la llegada de Díaz se estableció en condición de préstamo por un año y representa una apuesta por experiencia y polifuncionalidad. Esto debido a que puede desempeñarse en varios sectores del campo, aportando versatilidad táctica para la escuadra dirigida por Pablo Guede.

Nicolas Díaz disputó 29 partidos en Puebla de México, donde anotó 1 gol. - créditos: REUTERS/Eloisa Sanchez

En palabras recogidas por el propio comunicador, Nicolás Díaz “puede jugar de central derecho, central izquierdo o lateral izquierdo”. Además, el periodista precisó que últimamente Díaz “está jugando de volante y que llega para ayudar en la volante, pero cuando se requiera también una ayuda de central lo va a hacer”. La polivalencia del jugador fue clave para la decisión.

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El nuevo refuerzo de Alianza Lima se suma con una hoja de vida que incluye pasos por la selección de Chile, donde disputó cinco partidos en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Su recorrido en el fútbol mexicano lo llevó a vestir las camisetas de Mazatlán, Puebla y los propios Xolos, sumando experiencia en distintas posiciones de la línea defensiva y del mediocampo.

Alianza Lima fichó a exjugador de la selección chilena para luchar por el Torneo Clausura 2026.

Pablo Guede ya había pedido a Nicolás Díaz para Alianza Lima

La llegada de Nicolás Díaz representa el cumplimiento de un deseo largamente postergado para el técnico argentino. Desde principios del 2026, Pablo Guede había solicitado a la directiva de Alianza Lima la incorporación del jugador chileno, a quien conoce bien desde sus primeros pasos en el balompié sudamericano.

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El entrenador argentino intentó ficharlo en etapas previas, tanto durante su paso por Monarcas Morelia como en Málaga de España, pero las circunstancias no permitieron concretar el traspaso. Ahora, con la salida de Guillermo Viscarra y la liberación de la plaza de extranjero, la dirigencia pudo satisfacer un viejo anhelo del estratega.

De esta manera, Nicolás Díaz estará en capacidad de pelear por un lugar en la volante con Esteban Pavez, así como con Jesús Castillo y otros elementos de corte defensivo. Asimismo, podría suplir a Marco Huamán como lateral izquierdo o incluso potenciar una zaga conformada por Renzo Garcés y Mateo Antoni.

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El periodista deportivo dio a conocer una información sobre el futuro fichaje del cuadro 'blanquiazul'. (Video: Madrugol)

Nicolás Díaz fue pretendido por Universidad de Chile

Antes de cerrar su llegada a Perú, Nicolás Díaz también estuvo en carpeta de Universidad de Chile durante el actual mercado de pases. El defensor esperó hasta el último momento una respuesta definitiva del club ‘azul’, que finalmente optó por contratar al uruguayo Valentín Gauthier para reforzar su zaga.

Según reportes de la prensa chilena, Díaz “aguardó un llamado del club desde La Cisterna”, pero las negociaciones más avanzadas de los ‘universitarios’ con otros jugadores y el alto costo de algunas opciones dejaron fuera al chileno, quien decidió aceptar la propuesta de Alianza Lima y buscar nuevos horizontes en el fútbol sudamericano.

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