Dónde ver Argentina vs España HOY en Perú: canal tv online del partido por final del Mundial 2026

Dónde ver partido Argentina vs España en Perú: partido por gran final del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

La espera de tres años y medio llegó a su fin. Después de un mes de competencia y 103 partidos disputados, el Mundial 2026 conocerá a su nuevo campeón hoy, domingo 19 de julio, en Nueva Jersey, donde Argentina y España protagonizarán una final que promete quedar grabada en la historia del fútbol.

La vigente campeona del mundo buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo y confirmar una de las etapas más exitosas de su historia. Enfrente estará una España que quiere volver a la cima 16 años después de su única consagración mundial en Sudáfrica 2010. El encuentro, además, reunirá a dos de las mejores generaciones de la actualidad y tendrá como gran atractivo el posible último partido mundialista de Lionel Messi.

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Dónde ver Argentina vs España por final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 podrá verse en Perú a través de América TV en señal abierta, DSports por televisión por cable y la plataforma de DGO, que ofrecerá la cobertura completa del compromiso.

En Argentina, el encuentro será transmitido por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports. Además, estará disponible vía streaming mediante DGO, TyC Sports Play y MiTelefe.

Argentina vs. España, Final del Mundial 2026

En España, los aficionados podrán seguir la definición del campeonato por DAZN y también de forma gratuita mediante La 1 de RTVE.

Asimismo, Infobae realizará una cobertura en tiempo real desde su sitio web con la previa del encuentro, el minuto a minuto, los goles, las incidencias más importantes y las declaraciones de los protagonistas una vez concluido el partido.

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Horarios de Argentina vs España por final del Mundial 2026

El encuentro se disputará el domingo 19 de julio y estos son los horarios por país:

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 16:00 horas

España: 21:00 horas

Miami (EE. UU.): 15:00 horas

Nueva York (EE. UU.): 15:00 horas

Los equipos quieren alcanzar el máximo reconocimiento a nivel de selecciones en la edición 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Argentina aseguró su boleto a la final tras vencer 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró carácter para remontar un partido que comenzó cuesta arriba tras el gol de Anthony Gordon. Con Lionel Messi como principal conductor, la ‘albiceleste’ reaccionó gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos asistidos por el capitán argentino.

Con ese resultado, Argentina disputará su segunda final mundialista consecutiva y buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022, además de alcanzar su cuarta estrella tras las conquistadas en 1978, 1986 y la citada en 2022.

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Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

España, por su parte, llega en un gran momento futbolístico. El equipo de Luis de la Fuente derrotó por 2-0 a Francia en el Estadio Dallas para instalarse por segunda vez en una final de la Copa del Mundo. Mikel Oyarzabal abrió el marcador desde el punto de penal luego de una infracción sobre Lamine Yamal, mientras que Pedro Porro sentenció el encuentro con el segundo tanto de la noche.

La ‘roja’ intentará repetir la gesta conseguida en Sudáfrica 2010 y confirmar el dominio que ha mostrado durante todo el torneo, en el que se consolidó como uno de los equipos más sólidos tanto en defensa como en ataque.

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Mundial 2026 - España 2 - Francia 0

El monarca frente al heredero

Más allá del trofeo, la final podría simbolizar un cambio de era en el fútbol mundial. Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, disputará a los 39 años una nueva final con Argentina y buscará despedirse de los Mundiales con otra actuación memorable.

Del otro lado estará Lamine Yamal, la gran joya del fútbol español y uno de los candidatos a dominar el deporte durante la próxima década. Con apenas 19 años de diferencia respecto a Messi, el extremo representa el futuro del fútbol y llega a la final convertido en una de las máximas figuras del campeonato.

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El duelo también revive una de las imágenes más icónicas del fútbol reciente. Cuando Lamine era apenas un bebé, fue fotografiado junto a Messi durante una campaña solidaria de UNICEF en Barcelona. Dos décadas después, ambos podrían enfrentarse por la Copa del Mundo en un partido con aroma a relevo generacional y con un desenlace que promete quedar para la historia.

Fotografía realizada por Joan Monfort -colaborador gráfico de AP- de Lionel Messi en 2007 con Lamine Yamal bebé y su madre Sheila Ebana para un calendario benéfico. Messi estaba llevando en brazos a Lamine Yamal, el jugador de la selección de España que ha causado sensación en la EuroCopa de Fútbol. EFE/Joan Monfort

Posibles alineaciones

- España: Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzábal.

- Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Lisandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez.

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