Día del Pollo a la Brasa: ¿cuál es la mejor pollería para disfrutar este plato peruano?, según los Premios Summum

Este domingo 19 de julio, el Perú celebra el Día del Pollo a la Brasa, uno de los platos más representativos de la gastronomía nacional y favorito en las reuniones familiares, por lo que millones de peruanos lo disfrutarán en su fecha. Los Premios Summum 2025 —el galardón gastronómico más prestigioso del país— ya definieron cuáles son las diez pollerías que mejor representan esta tradición, con Primos Chicken Bar al frente del ranking.
La conmemoración fue instituida mediante la Resolución Ministerial 0441-2010-AG del Ministerio de Agricultura y se celebra cada tercer domingo de julio. El plato había sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2004 por el Instituto Nacional de Cultura (INC), un reconocimiento que antecedió a su incorporación en el cálculo oficial de la canasta de mercado peruana.
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Las 10 mejores pollerías del Perú, según los Premios Summum
Los Premios Summum, entregados desde 2007, determinan sus ganadores a través de una encuesta de Ipsos aplicada a más de 1.000 comensales calificados, especialistas y conocedores del sector. La edición 2025 se realizó el 30 de septiembre de ese año bajo el concepto “Gastronomía con Propósito”. Este es el top 10 en la categoría de pollo a la brasa:
- Primos Chicken Bar
- La Granja Azul
- Tori
- Don Tito
- Pardos Chicken
- Villa Chicken
- La Leña
- Mediterráneo
- Pollos Hilton
- La Panka
Primos Chicken Bar defendió su corona
Primos Chicken Bar abrió su primer local en febrero de 2016 en la avenida Conquistadores 201, en San Isidro, impulsado por la familia Madueño: Marilú, Arturo, Luis y Rafael. El proyecto nació en 2014 de reuniones familiares donde se buscaba trasladar la experiencia del almuerzo dominical a un restaurante.
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El galardón de 2025 convierte a Primos Chicken Bar en el único restaurante del país en ganar tres veces este reconocimiento en la categoría de pollo a la brasa, tras los títulos obtenidos en 2019 y 2023. La crítica gastronómica Paola Miglio describió en El Comercio su preparación como “tierna y jugosa, la piel dorada y crujiente y el ala tan crocante que la punta se desmoronaba ni bien tocaba los dientes”.
El origen del plato: de Ate a todo el Perú
El pollo a la brasa tiene sus raíces en el distrito limeño de Ate Vitarte, donde a inicios de la década de 1950 el inmigrante suizo Roger Schuler comenzó a asar pollos al carbón en una vara de hierro giratoria frente a su casa, en el kilómetro 11 de la Carretera Central. Tras la quiebra de su granja avícola, Schuler convirtió ese método en un negocio y fundó La Granja Azul, cuya fecha de creación se registra el 19 de diciembre de 1949.
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El avance técnico llegó de la mano del ingeniero mecánico Franz Ulrich, quien diseñó el “rotombo”, un horno rotatorio capaz de cocinar hasta 60 pollos de forma simultánea y uniforme. Ese invento transformó la preparación artesanal en una industria. En sus inicios el consumo del plato estaba restringido a las clases altas; a partir de la década de 1970 se extendió a todos los sectores de la población.
Un plato que mueve una industria
El Perú es el mayor consumidor de pollo per cápita de América Latina, con 47 kilos por persona al año, según datos de la industria avícola. En Lima operan aproximadamente 8.000 pollerías, de un total estimado de 13.000 en todo el país, de acuerdo con cifras de la Asociación Peruana de Avicultura (APA).
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La receta original —pollo marinado solo con sal, cocido al carbón y servido con papas fritas— fue evolucionando con el tiempo. A los acompañamientos clásicos se sumaron el arroz chaufa, los tallarines verdes, la salsa huancaína y los frijoles con seco, en un mestizaje gastronómico que atraviesa estratos sociales y se reconoce dentro y fuera del Perú.
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