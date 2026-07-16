Perú

Pollo a la brasa es el rey en Lima: capital peruana lidera el consumo por delivery en Latinoamérica

El cuarto de pollo con papas fritas y salsas es la opción más solicitada por los usuarios, mientras que el 62% prefiere la presa de pecho frente a la pierna

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Pollo entero asado en un plato blanco, papas fritas, ensalada de lechuga, tomate, aguacate y zanahoria, dos salsas en pocillos blancos, fondo con la ciudad costera de Lima.
Un pollo a la brasa se sirve con papas fritas, ensalada y salsas en una mesa de madera, teniendo la ciudad de Lima y su costa como telón de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo a la brasa reafirma su lugar como el plato favorito de los limeños. De acuerdo con datos de la plataforma PedidosYa, difundidos por Andina Noticias, Lima es la ciudad con el mayor consumo de pollo por delivery en Latinoamérica, superando a otras capitales de la región y consolidando el protagonismo de esta preparación en los pedidos de comida a domicilio.

Según la información publicada por Andina Noticias, el liderazgo de Lima también se refleja a nivel nacional. La capital concentra la mayor cantidad de pedidos de pollo a la brasa mediante aplicaciones de delivery, seguida por Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura. Para la empresa, este comportamiento demuestra que el pollo a la brasa continúa siendo uno de los principales impulsores de la categoría de reparto de comida en el país.

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Un repartidor en moto con caja y casco rojos, sobre una calle. Al frente, un plato con cuarto de pollo a la brasa, patatas fritas y ensalada.
Un repartidor en motocicleta roja transporta un pedido en una calle urbana, mientras un plato de pollo a la brasa con guarnición ocupa el primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Día del Pollo a la Brasa: pedidas crecerán un 30%

Con motivo del Día del Pollo a la Brasa, PedidosYa proyectó que las órdenes de este plato aumentarán hasta en un 30% respecto de un domingo promedio. Además, estimó un crecimiento de hasta 25% frente a la misma celebración del año pasado, impulsado por la tradición de compartir esta preparación en familia o con amigos y por las promociones disponibles en la plataforma.

La empresa indicó, según recoge Andina Noticias, que esta fecha representa uno de los momentos de mayor movimiento para el servicio de delivery. La expectativa de un incremento en la demanda responde a que miles de familias optan por celebrar con este plato, considerado uno de los favoritos de los peruanos y una de las alternativas más solicitadas para almuerzos y reuniones durante los fines de semana.

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El pollo a la brasa es uno de los mayores símbolos de la gastronomía y cultura peruana.
El pollo a la brasa es uno de los mayores símbolos de la gastronomía y cultura peruana. Foto: Diario Uno

Peruanos prefieren el pecho

Los datos compartidos por PedidosYa también muestran cuáles son las principales preferencias de los consumidores al momento de pedir pollo a la brasa. El 62% de los usuarios que solicitan un cuarto de pollo parte pecho, mientras que el 38% prefiere la pierna, manteniendo vigente el tradicional debate sobre cuál es la mejor parte del ave.

La directora de Marketing de PedidosYa en Perú, Melissa Tejada, señaló que la información recopilada también revela casos que reflejan el lugar que ocupa este plato en la vida cotidiana de los peruanos. Como ejemplo, mencionó que el usuario más frecuente de la plataforma realizó 355 pedidos de pollo a la brasa durante 2025, un promedio cercano a una orden diaria.

Plato rústico con un cuarto de pollo a la brasa, papas fritas, ensalada y tres recipientes con salsas diferentes.
Un cuarto de pollo a la brasa, papas fritas y ensalada se presenta en un plato rústico en una pollería peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Domingos impulsan demanda

La información difundida por Andina Noticias también revela que los domingos concentran la mayor cantidad de pedidos de pollo a la brasa por delivery, consolidándose como el día favorito para disfrutar de este plato. Asimismo, la 1:00 p. m. es el horario con el mayor volumen de órdenes, lo que evidencia que continúa siendo una de las opciones preferidas para los almuerzos familiares y las reuniones de fin de semana.

Respecto a los productos más solicitados, el 1/4 de pollo a la brasa con papas fritas y salsas encabeza las preferencias de los usuarios de la plataforma. Le siguen el mostrito, el ½ pollo con papas fritas y gaseosa, el ¼ de Pollo PeYa y otros combos diseñados para compartir, una tendencia que refuerza el protagonismo del pollo a la brasa como uno de los platos más consumidos por delivery en el Perú.

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