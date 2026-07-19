¿Por qué un sismo de 5.1 causó tanto impacto en Junín con muertos y heridos? Esta es la explicación del IGP

Aunque el sismo en la localidad de Chupaca, en Junín, alcanzó -según el Instituto Geofísico del Perú (IGP)- una magnitud de 5.1 la noche del último sábado, lo reportes oficiales señalan que hubo al menos cinco fallecidos, decenas de heridos y cientos de daminificados.
Pese a la magnitud, el temblor fue catalogado como destructivo y mortal por los expertos. Ante esto, surgió la interrogante de por qué impactó tanto en Junín.
Para Hernando Tavera, presidente del IGP, tiene mucho que ver con la profundidad del movimiento telúrico y la estructura precaria de las viviendas de esta zona, que son construidas principalmente de adobe y quincha.
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“Es un evento sísmico que ha ocurrido a una profundidad menor a 20 kilómetros y el daño, tras las evaluaciones primarias, ha sido basicamente en viviendas precarias que son construidas con el material típico de la zona y que han colapsado total o parcialmente y eso ha generado en personas heridas o afectadas físicamente”, indicó Tavera.
Además, el funcionario recordó que siempre debemos tener presente que “vivimos en un país dinámicamente activo, construido su territorio por sismos y en la zona andina de la región Junín prevalece el sistema de fallas del Huaytapallana, que ya en el pasado, en el año 1969, por ejemplo, dio origen a dos eventos sísmicos de magnitud cercanos a 6.0″.
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“Lo que ha ocurrido ayer es que un ramallo, una parte de este sistema de fallas se ha reactivado y ha generado un evento de magnitud 5.1, cuyo epicentro fue muy cerca de la localidad de Chupaca, cercano al área de Chongos Bajo, donde se ha generado el mayor tipo de daño”, agregó.
También remarcó: “Hay algo que siempre debemos tener bien claro y eso para cualquier evento sísmico que ocurre en el Perú y el mundo. Las ondas sísmicas siempre van a sacudir el suelo, lo que sí es cierto que si el suelo no es compacto se va a sacudir con más intensidad y por más tiempo. Ese es un factor y el otro es la calidad de las construcciones”.
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Fallecidos y heridos
Al menos cinco personas perdieron la vida luego de un sismo de magnitud 5.1 registrado la noche del sábado en la provincia de Chupaca y áreas cercanas de la región Junín, en el centro del Perú. Las víctimas se encontraban en el sector de Pumpunya, correspondiente al distrito de Chongos Bajo.
Autoridades locales informaron que hay personas atrapadas bajo los escombros tras el colapso de viviendas en una de las zonas impactadas. Equipos de rescate, emergencia y salud acudieron al lugar para brindar asistencia a los heridos y continuar con las operaciones.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que la Dirección Regional de Salud envió dos ambulancias del SAMU para la atención de la emergencia. Además, las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de los gobiernos locales mantienen el monitoreo en sus respectivos ámbitos.
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De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, un reporte de la empresa Electrocentro señala que se produjo un corte de energía eléctrica que afecta a los distritos de Sapallanga, Chilca, Chongos Bajo, Cullhuas, Acostambo, Pazos y Huaribamba. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que no hay afectaciones en la Red Vial Nacional ni en los servicios de telecomunicaciones.
Luis Vásquez, jefe de Indeci, señaló que, hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de cinco personas. Además, mencionó que existen viviendas destruidas y otras dañadas que están siendo evaluadas, así como familias damnificadas. Añadió que en la zona trabajan el gobierno regional, equipos de primera respuesta y la Dirección Desconcentrada de Indeci en Junín.
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