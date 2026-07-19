A qué hora juega Argentina vs España HOY en Perú: partido por final del Mundial 2026

Argentina y España se enfrentan en la final del Mundial 2026. Créditos: FIFA.

España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026 hoy, domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. A continuación, los horarios del encuentro que consagrará al nuevo campeón del mundo.

A qué hora juega Argentina vs España por final del Mundial 2026

La final comenzará a las 14:00 horas de Perú, a las 16:00 horas de Argentina y a las 21:00 horas de España. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 13:00 horas de México; a las 14:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 15:00 horas de Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile; y a las 16:00 horas de Uruguay, Brasil y Paraguay.

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Dónde ver Argentina vs España: canal TV

La final del Mundial entre Argentina y España podrá verse en Perú a través de América TV en señal abierta, DSports en televisión por cable y la plataforma de streaming DGO, que ofrecerá la cobertura completa del partido.

En Argentina, la transmisión estará disponible en Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, y también mediante streaming en DGO, TyC Sports Play y MiTelefe. En España, la señal estará a cargo de DAZN y, de manera gratuita, por La 1 de RTVE.

Infobae realizará una cobertura en tiempo real desde su sitio web, con información previa, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas relevantes y declaraciones de los protagonistas tras el encuentro. Los aficionados dispondrán así de diversas opciones para seguir la definición del título mundial.

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El canal llevará la final a todas las pantallas peruanas. Créditos: América TV / Instagram.

Argentina eliminó a Inglaterra en partido histórico

Argentina consiguió la clasificación a la final del Mundial tras vencer 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta. El equipo dirigido por Lionel Scaloni revirtió el marcador después de comenzar en desventaja por el gol de Anthony Gordon. Enzo Fernández y Lautaro Martínez anotaron para la ‘albiceleste’, ambos tras asistencias de Lionel Messi.

El partido, disputado en Estados Unidos, se caracterizó por la intensidad y la paridad en el primer tiempo, con escasas llegadas claras y una lucha constante en el mediocampo. Inglaterra generó peligro con un cabezazo de John Stones, mientras que Argentina respondió con un remate de Enzo Fernández.

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Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

España superó a Francia con autoridad

España aseguró su clasificación a la final del Mundial tras superar 2-0 a Francia en el Estadio Dallas. El equipo dirigido por Luis de la Fuente se impuso en un partido equilibrado, capitalizando un penal cometido sobre Lamine Yamal a los 21 minutos, que Mikel Oyarzabal transformó en gol para abrir el marcador.

Francia, que había mostrado solidez en instancias previas, no logró generar peligro sobre el arco de Unai Simón y dependió de las acciones individuales de Bradley Barcola y Kylian Mbappé, sin éxito en la definición. La lesión de William Saliba obligó a modificar la defensa y España mantuvo el control del juego, incluso generando una oportunidad clara a través de Fabián Ruiz tras una recuperación en campo rival.

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Con este triunfo, España avanzó a la final, donde buscará conquistar su segundo título mundial el próximo domingo frente a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

Posibles alineaciones

- España: Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzábal.

- Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Lisandro Paredes,Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez.