El costoso paso de José María Balcázar por Palacio: viajes por más de S/1 millón, S/5.500 diarios en comida y pensión vitalicia

Este reportaje de noticias muestra a una presentadora en estudio y tomas del Palacio de Gobierno. Se observa la bandera peruana y un hombre en un estrado y al aire libre, con un micrófono. Los textos en pantalla hacen referencia a "Balcázar" en "el ojo de la tormenta por sus gastos" y a un "festín de privilegios en Palacio de Gobierno". El video cubre una situación de escrutinio público sobre la administración de recursos.

A pocos días de concluir su mandato, el presidente José María Balcázar vuelve a estar en el centro de la controversia. El reporte de ATV hace una mención a una serie de gastos millonarios y decisiones relacionadas con el uso de recursos públicos, en medio de un contexto de dificultades económicas para el país.

Uno de los principales cuestionamientos es el pedido de una pensión vitalicia. En su solicitud dirigida al Congreso, Balcázar sostiene que le corresponde el beneficio de S/15.600 mensuales, contemplado en la interpretación vigente de la Ley N.º 26519, además de otros beneficios aplicables a los expresidentes. Argumenta que tiene derecho a ellos por haber ejercido la Presidencia de la República en cumplimiento del orden constitucional, pese a no haber sido elegido por voto popular.

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A ello se suma el nivel de gasto registrado en el Despacho Presidencial, que durante su administración habría destinado S/5.500 diarios en alimentación, incluyendo la compra de carnes, frutas y verduras, según información difundida en un reportaje televisivo.

El tipo de cambio sí ha reaccionado a la designación de José María Balcázar, aunque el alza aún es ligera. - Crédito Presidencia

Contrato por internet de S/1,7 millones

Otro de los puntos observados corresponde a la adjudicación de una buena pro por S/1,7 millones para el servicio de internet en Palacio de Gobierno, equivalente a cerca de S/48.000 mensuales.

La controversia surge debido a que la empresa ganadora mantenía, hasta mayo de este año, una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado por incumplimientos en un contrato con el Ministerio de Trabajo, con una multa cercana a los S/8.000.

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Viajes a Lambayeque superan el millón de soles

Las críticas también alcanzan los constantes desplazamientos del jefe de Estado a Lambayeque, región de la que fue elegido congresista y donde concentró gran parte de su agenda oficial. Según un reportaje de Cuarto Poder, 11 de los 19 vuelos oficiales realizados por Balcázar durante sus primeros cuatro meses de gestión tuvieron como destino esa región, lo que representó un gasto superior a S/1,1 millones en viáticos y logística para el Despacho Presidencial y otras entidades del Ejecutivo.

Durante algunas de estas actividades públicas, Balcázar destacó su cercanía con la población y afirmó sentirse identificado con sus paisanos.

Discursos y entorno de seguridad también fueron cuestionados

Además de los gastos, la gestión presidencial también estuvo marcada por las controversias generadas por algunos pronunciamientos de Balcázar. En distintas intervenciones públicas expresó su respaldo al expresidente Pedro Castillo e incluso pidió su libertad, pese a que el exjefe de Estado permanece en prisión preventiva mientras es procesado por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

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El anillo de seguridad presidencial también quedó envuelto en la controversia luego de que seis agentes asignados a la protección de Balcázar fueran captados consumiendo bebidas alcohólicas y bailando en una discoteca durante una comisión de servicio en Lambayeque. Tras la difusión del caso, la Policía Nacional los retiró de la escolta presidencial e inició un proceso disciplinario para determinar responsabilidades.