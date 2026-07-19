Mininter despliega 250 agentes de la PNP para asistir a damnificados del sismo en Junín

Más de 250 policías de la Policía Nacional del Perú fueron movilizados para tareas de búsqueda, rescate y seguridad tras el sismo de magnitud 5.1 que se registró la noche del viernes con epicentro en Chongos Bajo, en la región Junín, según informó el Ministerio del Interior del Perú.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó sobre cinco personas fallecidas como consecuencia del movimiento telúrico, mientras que se han registrado aproximadamente a 300 familias damnificadas debido al derrumbe de sus casas, varias de las cuales han quedado inhabitables.
De acuerdo con el comunicado del Mininter, también el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó más de 50 efectivos, además de diez unidades para atender la emergencia en las zonas afectadas.
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El ministerio indicó que los equipos de primera respuesta realizan remoción de escombros, evacuación de personas afectadas, atención prehospitalaria y apoyo a la población en las áreas de mayor impacto, en coordinación con las autoridades competentes.
Ciudadanos fueron enterrados por escombros
En la localidad de Chongos Bajo, uno de los damnificados, aún con la pierna herida, contó los momentos que pasó durante el sismo que terminó derribando su casa. Según su versión difundida en Latina, logró evitar que los escombros caigan directamente sobre su cabeza, pero no pudo escapar de su vivienda a tiempo.
“Todo me ha aplastado. Me ha enterrado. Había una parte donde pude respirar y pedir auxilio. Mis vecinos me ayudaron, mi padre y mi cuñado. Me dijeron que no tengo nada, que tengo contusiones y golpes. Me recetaron pastillas y ampollas para el dolor (...)”, indicó uno de los ciudadanos al medio televisivo.
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Jefe de Indeci confirma atención a damnificados
Luis Vásquez, titular de Indeci, indicó enAméricaque “a la fecha se ha confirmado el fallecimiento de cinco personas. Tenemos también viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas. En tanto, está trabajando ahí el gobierno regional, los elementos de primera respuesta, como la Dirección Desconcentrada también de Junín de Indeci se encuentran en la zona”.
El funcionario tambiénconfirmó la presencia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional del Perú y las compañías de División Rápida del Ejército en la zona con el objetivo de trabajar en la atención de los ciudadanos afectados, reportar incidencias y con la finalidad de levantar también la data y poder reportar”.
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Sobre la atención a los damnificados, Vásquez afirmó que “hay damnificados que se encuentran en la Plaza de Armas, en el centro poblado de Pumpuya (...) Se les ha entregado carpas, el gobierno regional, frazadas. Son más o menos 300 personas que también en un área común a los cuales se les está asistiendo porque están en tiempo de helada ahorita ahí en Huancayo”.
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