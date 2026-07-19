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Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: partido por la primera fecha del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘íntimos’ están de vuelta. Saltarán al campo del estadio Alejandro Villanueva con la convicción de ganar y convencer frente a su exigente público. Al frente aparecerá un ‘rojo matador’ en estado crítico. Sigue las incidencias del cotejo

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00:30 hsHoy

¡Noche de partido! Alianza Lima vuelve al ruedo. Enfrenta a Sport Huancayo, en Matute, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Las acciones de la contienda empiezan a las 19:00 horas.

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Así llega Alianza Lima a la fecha 1 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima retorna al circuito nacional tras un receso, luego de adjudicarse el Apertura 2026 con un rendimiento destacado. El equipo afronta el inicio del Torneo Clausura con expectativas altas, buscando mantener la senda ganadora.

La institución ‘íntima’ considera fundamental iniciar esta nueva etapa con resultados positivos, especialmente en el estadio Matute, donde se espera una demostración de apoyo masivo por parte de la hinchada en las cuatro tribunas.

Durante las semanas previas al reinicio del campeonato, Alianza Lima reincorporó a Cristian Neira al plantel profesional. Además, el conjunto disputó un amistoso frente a Deportivo Cali, encuentro que culminó en derrota para los locales.

Alianza Lima – Sport Huancayo – Liga 1 – Perú – deportes – 6 julio
Alianza Lima reaparece en Matute enfrentando a Sport Huancayo. - Crédito: Difusión
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Así llega Sport Huancayo a la fecha 1 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sport Huancayo cayó a los últimos lugares de la clasificación en la primera parte del año, por lo que su principal objetivo será corregir el rumbo en el Torneo Clausura 2026.

El regreso de Richard Pellejero a la dirección técnica alimenta las esperanzas de recuperación. Además, el club sumó a Daniel Porozo como refuerzo para fortalecer el plantel.

Previo a su retorno a la Liga 1, el rojo matador avanzó a los cuartos de final de la Copa Caliente, tras vencer a Los Chankas, mostrando una nueva versión.

Juan Martínez se gana un lugar en Sport Huancayo tras descollar en la reserva. - Crédito: Difusión
Juan Martínez se gana un lugar en Sport Huancayo tras descollar en la reserva. - Crédito: Difusión
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Alianza Lima vs Sport Huancayo: alineaciones probables del partido por fecha 1 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavez; Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo; Federico Girotti.

- Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jean Falconi, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Piero Magallanes, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján, Rick Campodónico; Franco Caballero.

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026.
Alianza Lima enfrenta a Sport Huancayo. - Crédito: VisualesIA ScribNews.
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Alianza Lima vs Sport Huancayo: horarios del partido por fecha 1 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

La Liga Profesional de Fútbol ha programado el Alianza Lima vs Sport Huancayo, que corresponde a la primera jornada del Torneo Clausura 2026, para HOY, domingo 19 de julio. El horario fijado del cotejo es a las 19:00 horas de Perú.

Con respecto a otros países comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 21:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Alianza Lima vs Sport Huancayo: canales de transmisión del partido por fecha 1 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El medio televisivo que ha adquirido los derechos de transmisión del campeonato peruano ha sido L1MAX. A través de sus pantallas se puede seguir con detenimiento las acciones de todos los equipos que integran la Liga 1. Del mismo modo, L1 Play difundirá las imágenes de los lances a través de streaming.

Además, todos aquellos aficionados del balompié nacional podrán seguir en directo el minuto a minuto mediante la website Infobae Perú, que publicará los clips más destacados para que los cibernautas tengan una mayor comodidad en la transmisión digital en sus respectivos dispositivos.

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Alianza Lima vs Sport Huancayo: antecedentes del partido en Liga 1

• Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Torneo Apertura 2026)

• Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Torneo Clausura 2026)

• Alianza Lima 0-0 Sport Huancayo (Torneo Apertura 2025)

• Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo (Torneo Clausura 2024)

• Sport Huancayo 0-2 Alianza Lima (Torneo Apertura 2024)

• Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo (Torneo Clausura 2023)

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