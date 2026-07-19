Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: partido por la primera fecha del Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡ Noche de partido ! Alianza Lima vuelve al ruedo. Enfrenta a Sport Huancayo, en Matute, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Las acciones de la contienda empiezan a las 19:00 horas.

Durante las semanas previas al reinicio del campeonato, Alianza Lima reincorporó a Cristian Neira al plantel profesional. Además, el conjunto disputó un amistoso frente a Deportivo Cali , encuentro que culminó en derrota para los locales.

La institución ‘ íntima ’ considera fundamental iniciar esta nueva etapa con resultados positivos, especialmente en el estadio Matute, donde se espera una demostración de apoyo masivo por parte de la hinchada en las cuatro tribunas.

Alianza Lima retorna al circuito nacional tras un receso, luego de adjudicarse el Apertura 2026 con un rendimiento destacado. El equipo afronta el inicio del Torneo Clausura con expectativas altas, buscando mantener la senda ganadora.

Previo a su retorno a la Liga 1 , el ‘ rojo matador ’ avanzó a los cuartos de final de la Copa Caliente , tras vencer a Los Chankas , mostrando una nueva versión.

El regreso de Richard Pellejero a la dirección técnica alimenta las esperanzas de recuperación. Además, el club sumó a Daniel Porozo como refuerzo para fortalecer el plantel.

Sport Huancayo cayó a los últimos lugares de la clasificación en la primera parte del año, por lo que su principal objetivo será corregir el rumbo en el Torneo Clausura 2026 .

Con respecto a otros países comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 21:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

La Liga Profesional de Fútbol ha programado el Alianza Lima vs Sport Huancayo, que corresponde a la primera jornada del Torneo Clausura 2026, para HOY , domingo 19 de julio. El horario fijado del cotejo es a las 19:00 horas de Perú .

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Alianza Lima vs Sport Huancayo: canales de transmisión del partido por fecha 1 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El medio televisivo que ha adquirido los derechos de transmisión del campeonato peruano ha sido L1MAX. A través de sus pantallas se puede seguir con detenimiento las acciones de todos los equipos que integran la Liga 1. Del mismo modo, L1 Play difundirá las imágenes de los lances a través de streaming.