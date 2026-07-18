‘Orquesta Candela’ y ‘La Bella Luz’ unen sus voces por Fiestas Patrias y lanzan “Mi Orgullo”, un feat que resalta la unión en la cumbia

Las agrupaciones unen sus voces en un homenaje musical que apuesta por la unidad y celebra la identidad nacional durante las Fiestas Patrias. YouTube

‘La Orquesta Candela’ y ‘La Bella Luz’ estrenan “Mi Orgullo”, una colaboración inédita que une por primera vez a dos de las agrupaciones más emblemáticas de la cumbia nacional, en un tributo musical al Perú en el marco de las Fiestas Patrias. El lanzamiento ha despertado el entusiasmo de los seguidores del género y marca un hito en la historia reciente de la música popular peruana.

La expectativa por este encuentro se refleja en la respuesta del público, que anhelaba ver a 'Orquesta Candela’ y 'La Bella Luz’ compartir un mismo escenario musical. La unión representa un paso significativo para la cumbia nacional, género que en los últimos años ha experimentado un crecimiento sostenido tanto en audiencia como en presencia internacional.

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En el último tiempo, 'Orquesta Candela’, originaria de Monsefú, ha consolidado su popularidad con lanzamientos como “Sin Testigos”, colaboración junto a Elvis Crespo que ha superado los 3,1 millones de reproducciones en YouTube. Este éxito internacional sirvió de antesala para la nueva apuesta, enfocada ahora en una alianza completamente peruana.

La elección de “Mi Orgullo” como tema principal de la colaboración tiene un valor simbólico para ambas agrupaciones. La canción busca transmitir un mensaje de identidad y unidad nacional, aprovechando la suma de estilos y trayectorias de dos referentes indiscutibles de la cumbia peruana. La producción fusiona voces con personalidad propia y un sonido capaz de emocionar tanto a los seguidores de Candela como a los fanáticos de La Bella Luz.

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El lanzamiento de “Mi Orgullo” reúne a dos referentes del género tropical en una colaboración inédita que apuesta por la unidad musical durante las celebraciones patrias. Víctor Jr. Yaipén y Mackeily Luján lideran la interpretación de “Mi Orgullo”, canción que refleja el espíritu colaborativo y la fortaleza de la cumbia peruana.

Víctor Jr. Yaipén, integrante de Orquesta Candela, y Mackeily Luján, conocida como la “Muñequita de Porcelana”, son los encargados de dar vida a la interpretación central. El resultado refleja la química entre ambos grupos y una visión compartida sobre el impacto social de la música popular.

Una unión que busca integrar

Óscar Custodio Jr., líder de 'La Bella Luz‘, remarcó el origen común de ambas agrupaciones en el norte del Perú, región reconocida por su aporte a la tradición musical y por ser semillero de las principales orquestas del país. El artista destacó que la colaboración surgió de manera natural, impulsada por la afinidad personal y el respeto mutuo entre los músicos.

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Según explicó, más allá de la competencia artística, existe un profundo respeto entre los músicos y el deseo de seguir fortaleciendo un género que continúa conquistando generaciones.

Por su parte, Víctor Jr. Donald y Billy Yaipén expresaron su satisfacción por concretar esta colaboración con La Bella Luz. Ellos recordaron que existe una amistad de muchos años entre Óscar Custodio papa y su padre Víctor yaipen Uypan y la familia Yaipén Senador.

Los integrantes de Orquesta Candela y La Bella Luz comparten escenario por primera vez para interpretar “Mi Orgullo”, en homenaje al Perú y a la hermandad en la cumbia.

”Hay un vínculo que nació desde los primeros años de la Orquesta Candela y hoy se transforma en un proyecto musical que une historia, amistad y pasión por la cumbia”, revelaron los integrantes de ambas empresas musicales, quienes coincidieron en que esta colaboración representa mucho más que un lanzamiento.

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El lanzamiento de “Mi Orgullo” adquiere un carácter especial al coincidir con las celebraciones patrias de julio. La canción y el videoclip, ya disponibles en YouTube, buscan convertirse en un himno del mes y en un símbolo de la capacidad de la música peruana para unir generaciones y territorios. Según los propios artistas, esta colaboración representa mucho más que un estreno: refleja una apuesta por el crecimiento colectivo de la cumbia y por la proyección internacional del género.

Con el estreno de “Mi Orgullo”, Orquesta Candela y La Bella Luz reafirman su compromiso con la música nacional y demuestran que la amistad, la tradición y el talento colectivo pueden convertirse en motor de innovación y orgullo para el Perú.

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El lanzamiento de “Mi Orgullo” reúne a dos referentes del género tropical en una colaboración inédita que apuesta por la unidad musical durante las celebraciones patrias.