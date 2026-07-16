Día del Pollo a la Brasa: ¿Cuándo es y por qué se celebra?

El Día del Pollo a la Brasa 2026 volverá a concentrar la atención de restaurantes y comensales en una preparación que se instaló como hábito de fin de semana y también como industria. Con décadas de expansión en Lima y regiones, el plato se convirtió en una referencia para reuniones familiares, salidas en grupo y celebraciones, impulsado por una técnica de cocción particular y un aderezo que se mantuvo como base, con variantes según cada cocina.
En esa jornada, muchas pollerías refuerzan su atención por el aumento de pedidos, mientras el público aprovecha promociones y menús especiales. Más allá del consumo, la fecha suele funcionar como recordatorio de un recorrido que comenzó en un patio de Santa Clara y luego se expandió con un horno giratorio que multiplicó la capacidad de producción. Esa evolución acompaña un fenómeno cultural que atraviesa estratos sociales y se reconoce dentro y fuera del país.
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¿Cuándo es el Día del Pollo a la Brasa 2026?
En el Perú, el Día del Pollo a la Brasa se celebra cada tercer domingo de julio, fecha considerada su día oficial. En 2026, la conmemoración caerá en ese mismo criterio de calendario, asociado al almuerzo dominical y a un incremento de demanda en locales y servicios de reparto. Es decir, en esta oportunidad cae este 18 de julio.
¿Por qué se celebra el Día del Pollo a la Brasa?
La celebración está ligada a una historia de 75 años y a un proceso de expansión que convirtió la preparación en una de las más consumidas por los peruanos. El relato de origen se ubica en 1950, cuando el suizo Roger Schuler, dedicado a la crianza de pollos, atravesó una crisis: la granja donde trabajaba quebró y quedó con un excedente de aves.
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Schuler instaló un letrero en el kilómetro 11 de la Carretera Central y empezó a vender “todo el pollo que puedas comer por cinco soles”, asando las piezas enteras en una vara de hierro al carbón en el patio de su casa, en Santa Clara, en el distrito limeño de Ate Vitarte. Con ese inicio nació La Granja Azul, considerada el primer restaurante de pollo a la brasa.
Con el tiempo, el plato sumó acompañamientos y combinaciones habituales. A las papas fritas, ensaladas y cremas se añadieron opciones que reflejan el mestizaje gastronómico, como el cuarto de pollo con arroz chaufa (mostrito), tallarines verdes, huancaína o frijoles con seco.
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Pollerías famosas
Entre las pollerías más famosas se encuentran La Granja Azul, Don Tito, Pardos Chicken, Norky’s, Roky’s, La Leña, Mediterráneo Chicken, Las Canastas, Villa Chicken, Primos Chicken Bar, Tori, Caravana, Timbó, Hikari, Donde Walter, Pikalo y Begui’s.
¿Por qué el pollo a la brasa se ha convertido en uno de los platos favoritos y más representativos del Perú?
Daniel Rodríguez, gerente de Marketing de Donde Walter, destacó que el pollo a la brasa mantiene su popularidad porque “combina un sabor único con una tradición que ha pasado de generación en generación”.
Añadió que su preparación, el aroma de la leña o el carbón, la piel crocante y el acompañamiento de papas y cremas “lo han convertido en un clásico para cualquier ocasión”. Asimismo, afirmó que se trata de “un plato que une a los peruanos y que hoy representa con orgullo la riqueza de la gastronomía peruana dentro y fuera del país”.
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