Laura Spoya no descarta entrevista frente a Magaly Medina tras recientes polémicas: “Yo no tendría problema”

Laura Spoya dejó en claro que no tiene problemas en sentarse con la 'Urraca', pero dejó en claro que espera que ella también esté a su altura | Al Sexto Día

Laura Spoya abrió la posibilidad de sentarse frente a Magaly Medina en televisión siempre que el encuentro se desarrolle bajo condiciones de respeto mutuo. En una reciente edición de ‘Al Sexto Día’, la exMiss Perú analizó junto a Kurt Villavicencio ‘Metiche’ la entrevista que Medina realizó a Ethel Pozo, y dejó en claro que no tendría inconveniente en aceptar una invitación, siempre que ambas partes mantengan una actitud alturada.

Durante el programa, Spoya subrayó que nunca recurre al insulto y que espera el mismo trato si se concreta una conversación en vivo con Medina.

“Yo soy bien alturada para responder y si es que va a estar en las condiciones de responder de una manera alturada, yo no tendría problema”, aseguró. Para Spoya, el respeto es fundamental y representa la única condición para considerar una aparición en el set de ‘Magaly TV La Firme’.

Laura Spoya y Magaly Medina aparecen juntas en una pantalla dividida, lo que señala la posibilidad de un futuro encuentro mediático.

La conductora recalcó que su estilo siempre ha sido evitar los enfrentamientos y priorizar el diálogo, incluso en situaciones de alta exposición mediática.

Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, intervino para advertirle que, de aceptar la invitación, tendría que exponer su versión de los hechos, tal como lo hizo Ethel Pozo. Recordó que Medina suele abordar temas personales y familiares de sus invitados, y que la reciente presencia de Pozo en el programa generó un clima de respeto poco habitual, a pesar de la rivalidad histórica entre la periodista y la familia Valcárcel.

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Spoya también resaltó la sorpresa que generó la entrevista en la audiencia. Señaló que, aunque muchos cuestionaron la decisión de Pozo de sentarse frente a Medina, la charla se desarrolló con respeto y hasta con momentos emotivos, especialmente por los testimonios sobre su padre. Para Spoya, este tipo de diálogo demuestra que es posible tratar temas delicados sin caer en el ataque personal, siempre que ambas partes mantengan una actitud profesional.

La exreina de belleza Laura Spoya dialoga en el programa televisivo 'Al Sexto Día', acompañada por dos panelistas en un estudio de televisión.

La conductora enfatizó que su disposición a acudir al set de Medina depende exclusivamente de que la periodista también opte por un trato de igual altura.

“Para pelearme, yo nunca insulto”, afirmó, y reiteró que su deseo es que cualquier encuentro se base en el respeto y la cordialidad. Esta postura busca marcar distancia de los escándalos y priorizar la posibilidad de explicar su versión en un contexto donde prime el entendimiento y no el conflicto.

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Las críticas de Magaly Medina a Laura Spoya tras el accidente

El historial de tensiones entre Laura Spoya y Magaly Medina se remonta a los últimos meses, especialmente tras el accidente de tránsito en el que la modelo estuvo involucrada. Medina ha sido enfática al señalar que Spoya debe asumir una serie de pagos que superan los 20.000 dólares, derivados de deducibles de seguro, penalidades contractuales y multas por el siniestro.

Medina sostuvo en su programa que las empresas involucradas en el caso han exigido el cumplimiento de los compromisos asumidos por Spoya, sin importar su condición de figura pública. También recalcó que la modelo intentó restar importancia al caso, pero que las consecuencias económicas y contractuales se mantienen vigentes.

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La conductora de televisión cuestionó la forma en que Laura Spoya manejó públicamente el accidente y consideró que ahora deberá afrontar las responsabilidades derivadas del siniestro, entre ellas pagos que, según señaló, superarían los US$ 20 mil. Captura: Magaly TV La Firme.

En ese contexto, la expectativa sobre un potencial encuentro televisivo entre ambas figuras sigue en aumento, ante la posibilidad de que Spoya exponga su versión y Medina mantenga el tono respetuoso que la conductora exige como condición. La audiencia permanece atenta a cualquier novedad que pueda surgir en torno a este posible diálogo en pantalla.