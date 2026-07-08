¿Eliminarán gratificación, CTS y feriados? El panorama laboral en el gobierno de Keiko Fujimori

¿Keiko Fujimori mantendrán los beneficios laborales de los trabajadores? Crecen los pedidos a recortar derechos desde la esfera pública. - Crédito Difusión

Keiko Fujimori asumirá la presidencia en menos de tres semanas, el próximo martes 28 de julio, tras haber salido victoriosa en las elecciones presidenciales 2026 —tras haber perdido tres veces y con aún un fuerte antivoto—.

Pero ya desde la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, diferentes discursos relacionados a los derechos laborales se han difundido en la redes sociales: el periodista Jaime de Althaus ha pedido a la presidenta eliminar 8 de los 16 feriados que tiene el Perú, y el exalcalde de Barranco y periodista Martín del Pomar en el programa Mostritos y Pirañas de GV Play señaló su rechazo al pago de la gratificación y CTS.

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Estas declaraciones se han difundido en redes tan rápido, que han causa no solo una desazón, sino una alerta por la posibilidad de que estos pedidos puedan tomarse en cuenta en un gobierno de Fujimori. ¿Está la preocupación justificada? En parte.

Infobae Perú conversó con Fernando Cuadros Luque, economista de la Universidad Pacífico especializado en economía laboral y exviceministro de Empleo. Este recordó que la política laboral de Alberto Fujimori, padre de Keiko, de quien esta no ha deslindado y ha usado para su campaña, ha sido siempre “contraria a los intereses de los trabajadores”. “Sí creo que hay un riesgo significativo de que se retome el enfoque”, apunta, pero esto no necesariamente vendría por aplicar una eliminación de las gratificaciones y la CTS.

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Fujimori ha llevado una campaña diferente a la de su padre este 2026, pero el legado en derechos laborales podría repetirse. - Crédito Keiko Fujimori/Facebook

Los intentos por eliminar feriados

Tal vez ha sido solo un pedido abierto de eliminación de feriados en la esfera pública, pero lo que señaló el periodista Jaime de Althaus en Lampadia, no es una propuesta sin antecedentes.

Su columna de opinión sugiere al gobierno de Keiko Fujimori el eliminar, al menos ocho de los 16 feriados que rigen en el calendario nacional. Esto es algo que ya ha intentado el Congreso de la República: diferentes propuesta buscan aún eliminar al menos seis feriados, los que aprobó el Congreso en los últimos años.

mover feriados que caigan en la semana laboral al viernes . Presentado por la Defensoría del Puebl o el 5 de marzo PL-10424 que regula feriados y días no laborables, y. Presentado por lao el 5 de marzo

eliminar seis feriados del calendario nacional para aumentar la productividad. Presentado por Wilson Soto (Acción Popular) el 5 de febrero PL-10133 quedel calendario nacional para aumentar la productividad. Presentado por Wilson Soto (Acción Popular) el 5 de febrero

cambia seis feriados a no laborables y mover feriados que caigan en martes, miécoles y jueves a los lunes siguiente. Presentado por el presidente del Congreso Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso) el 11 de febrero. PL-10177 queque caigan en martes, miécoles y jueves a los lunes siguiente. Presentado por el presidente del Congreso Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso) el 11 de febrero.

Si bien estos proyectos fueron recogido en un dictamen, este lleva estancado ya más de nueves meses en el Congreso de la República (no ha pasado al Pleno ni está en agenda), y todo indica que no se priorizará para aprobarse en este periodo unicameral. Además, no plantea ya la eliminación.

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La controversia por el pago de la gratificación a los trabajadores CAS continúa. El presidente Balcázar afirma que será la nueva administración la que deba asumir el tema, incluyendo las críticas del Consejo Fiscal, mientras los trabajadores afectados realizan protestas para asegurar el 100% de su beneficio.

Pero ha sido un pedido formulado, que en su momento inclusive el Ministro de Trabajo (entonces Daniel Maurate) señaló que se llevaría al Consejo Nacional de Trabajo (tampoco se concretó). La eliminación de feriados era un pedido también de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Todo indica también que desde estas entidades se busca que Fujimori considere la propuesta. Pero Fernando Cuadros no cree que prospere, al menos del lado del nuevo Gobierno, por ser impopular. Como se recuerda, la justificación detrás de este pedido es para aumentar la “productividad” de los trabajadores.

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“Reducir feriados es absurdo. La productividad no se mejora eliminando feriados, sino con mayor inversión en educación pública, en salud pública, en la mejora del capital humano; con políticas que faciliten el acceso a las MYPES a crédito barato, a mejor tecnología, mejores procesos de producción; promoviendo la inversión privada, pero una que se traduzca en un desarrollo equitativo de la población, no solamente de grupos minoritarios”, opina el exviceministro.

Sin embargo, el riesgo existe. La medida ya ha avanzado a nivel de dictamen, y si hay presión e interés del Congreso, se podría agendar y votar, no solo en este Congreso, sino en el siguiente. Sin embargo, esta ahora solo involucraría mover el descanso de feriados que caen en medio de la semana a los lunes.

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La discusión en la esfera pública pone en duda derechos laborales y feriados. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

¿Y la gratificación y la CTS?

El tema de la gratificación y la CTS supone una mayor complejidad. Hay hasta tres escenarios diferentes.

Primero, el más claro: si bien no ha habido una medida para eliminar la CTS (Compensación por Tiempo de Servicio), desde el Congreso se buscó promover la creación del seguro de desempleo, un nuevo beneficio de los trabajadores donde los empleadores deberían pagar un seguro de empleo real, dada la desnaturalización de la CTS como un aporte que los trabajadores pueden sacar cuando deseen (motivado por leyes que se aprobaron) —es más, desde 2027, según la Ley vigente, se podrá acceder siempre al 50% del monto, sin condiciones—.

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Pero como opinión ante esta medida, el Ministerio de Economía y Finanzas consideró que si se aprobaba la creación de un seguro así, esto implicaría tener que derogar la Ley que creó la CTS; es decir, eliminar el pago.

Finalmente, ante esto, el Congreso aprobó la Ley de seguro de desempleo solo como una declaratoria de interés. Pero sí incluyó una medida que movería al Ejecutivo a realizar una mesa técnica para idear la fórmula de este nuevo seguro de desempleo.

La 'grati' y CTS son dos beneficios del sector privado, pero han cambiado con el pasar de los años. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Ahora, con las declaraciones del exalcalde de Barranco, Martín del Pomar, también el pago de gratificaciones ha sido puestos en la esfera pública.

Pero para Cuadros, si son motivadas por el Ejecutivo están medidas no serían popular. Sí recuerda, sin embargo, que la política laboral del fujimorismo, al menos en el gobierno de Alberto Fujimori, suele ir en contra de los intereses de los trabajadores. Apunta que habría un “riesgo significativo”.

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“No sé si sea directamente una eliminación de la CTS o las gratificaciones, porque eso sería antipopular. Y no sé qué tan dispuestos estén a los reclamos, a las protestas de los trabajadores organizados. Pero seguramente van a buscar algún camino para poder ir en esa línea”, acota Cuadros.

¿Una posibilidad? El exviministro recuerda una propuesta de Macroconsult, del economista Elmer Cuba, quien ha elaborado anteriormente el plan económico del partido de Keiko Fujimori. Esta medida involucraba hacer que los beneficios laborales (gratificaciones, CTS, etc.) sean proporcional al tamaño de la empresa.

Es decir, que “a mayor tamaño, en esencia, se adherirían al pago completo de los beneficios; y si la empresa es más pequeña, sería solo una proporción”.

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Y el caso de los trabajadores CAS es uno aparte: sus gratificaciones están pendiente y no tiene seguridad sobre este pago. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Este apunte enlaza con otro de los escenarios de la gratificación y la CTS, pero el pago que se ha aprobado para los trabajadores CAS del sector público (régimen del decreto legislativo 1057). Para estos el actual Ministerio de Economía y Finanzas justamente planteaba que se empezara a pagar solo el 10% de la gratificación, para que el 100% se cumpliera en 2030.

Esto, sin embargo, fue descartado y la aplicación y autorización del MEF a cambios presupuestales de ministerios y entidades estatales que tienen ya listo el dinero para destinar al pago de los CAS, está pendiente. Pero ya el actual mandatario, José María Balcázar, deslizó que esto ya sería tomado por el nuevo gobierno, el de Keiko.

En resumen, si bien no hay nada confirmado, sí, además de Fernando Cuadros, la opinión pública, trabajadores y sindicatos están alerta de las medidas que podría promover el nuevo gobierno de Keiko Fujimori.

Pero el futuro de los pagos de gratificaciones, CTS y la eliminación de feriados, sin duda estará atravesado por cómo se configure las fuerzas opositoras finalmente en el nuevo parlamento bicameral.