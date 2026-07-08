MTC no pagará gratificaciones CAS sin autorización del MEF y deslinda de responsabilidad

El Ministerio de Economía y Finanzas no habría respondido al pedido de distintas entidades del Estado de dar opinión favorable a sus modificaciones presupuestarias para pagar las gratificaciones a los trabajadores CAS.
Como se recuerda, en marzo el Ejecutivo promulgó la Ley 32563, que da por primera vez gratificación y CTS a los trabajadores CAS (estos solo recibían aguinaldo de S/300). Y para su aplicación ministerios y entidades estatales han movido sus presupuestos para ver si pueden cumplir con este pago.
Varias ya lo han hecho, pero para que el dinero llegue a los trabajadores CAS primero el MEF necesita autorizar estos cambios presupuestales. Ojo, no es dinero que el MEF esté dando a las entidades, sino son modificaciones que estas mismas hacen de su presupuesto. Y ya una está deslizando que no pagará la ‘grati’ CAS si el MEF no lo aprueba: se trata del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que además ha deslindado de responsabilidad por no cumplir con la Ley.
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MTC no pagaría gratificación CAS
El MTC tendría el dinero para pagar las gratificaciones de julio a los trabajadores CAS, pero no lo hará si el MEF no da su opinión favorable a las modificaciones presupuestales que ha planteado para cumplir con la Ley 32563.
El documento enviado inclusive se llama “reiterativo sobre la opinión correspondiente para la implementación de lo establecido en la Ley N° 32563″, dado que el MTC ya ha emplazado a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF a responder.
La controversia por el pago de la gratificación a los trabajadores CAS continúa. El presidente Balcázar afirma que será la nueva administración la que deba asumir el tema, incluyendo las críticas del Consejo Fiscal, mientras los trabajadores afectados realizan protestas para asegurar el 100% de su beneficio.
Pero no sería la única entidad. En esta situación estarían otros ministerios que también no pagarían la gratificación de julio mientras que el MEF no emita opinión favorable.
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“Esta Oficina General de Planeamiento y Presupuesto deja expresa constancia del deslinde de responsabilidades respecto de cualquier efecto, contingencia o incumplimiento que pudiera producirse como consecuencia de la demora o falta de emisión del pronunciamiento por parte de su Despacho, toda vez que este constituye un requisito legal indispensable para efectuar las modificaciones presupuestarias autorizadas por la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32563″, aclara el MTC al MEF.
Las entidades que estarían lista, pero no pagarían
Infobae Perú ha recopilado en los últimos meses las entidades que sí tendrían el presupuesto para pagar las gratificaciones de julio a los trabajadores CAS, y además solo estarían esperando el visto bueno del MEF para destinar los montos necesarios con las modificaciones presupuestarias propuestas.
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Pero el MEF a la fecha no da respuesta. Estas son las 17 entidades que Infobae Perú pudo contar que piden opinión favorable del MEF para aplicar la Ley y dar el pago este mes de julio:
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Ministerio de Energía y Minas
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: MEF dio opinión favorable a sus modificaciones presupuestarias para hacer cumplir la Ley
- Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)
- Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú
- Universidad Nacional de Huancavelica
- Municipalidad de San Luis
- Instituto Geofísico del Perú
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): MEF dio opinión favorable a sus modificaciones presupuestarias para hacer cumplir la Ley.
- Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)
- Autoridad Nacional Portuaria
- Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.
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