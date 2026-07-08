Sporting Cristal presentó reclamo por polémica celebración de Pierina Núñez previo a la final ante Universitario por Liga Femenina 2026. Créditos: Colectivo World.

Las quejas alcanzan también al fútbol femenino. Sporting Cristal presentó una denuncia por la controvertida celebración de Pierina Núñez durante la semifinal de vuelta entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. El cuadro rimense solicita que la goleadora ‘crema’ sea sancionada antes de la final de ida del Torneo Apertura 2026.

La periodista deportiva Luccina Aparicio informó en su cuenta de X (antes Twitter): “Sporting Cristal ha presentado una denuncia a la Comisión Disciplinaria en contra de la jugadora Pierina Núñez de Universitario, por el gesto en la celebración de su gol ante Alianza Lima en la semifinal de la Liga Femenina. Consideran esta acción contra la moral y buena conducta”.

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La presentación de este reclamo se produce a pocos días de la final de ida entre Universitario y Sporting Cristal. El club ‘celeste’ espera una respuesta de la Comisión Disciplinaria antes del primer duelo, lo que podría dejar a Pierina Núñez fuera del encuentro y restar una pieza importante a la ofensiva ‘crema’.

Hasta ahora, ni la ‘U’ ni Pierina Núñez han emitido declaraciones sobre el reclamo presentado por Cristal. En Ate, el plantel mantiene la concentración y continúa su preparación de cara al primer partido por el título del Torneo Apertura.

Sporting Cristal reclamó por polémica celebración de Pierina Núñez en Universitario vs Alianza Lima.

¿Qué hizo Pierina Núñez?

El reclamo está relacionado con la celebración de Pierina Núñez tras anotar su segundo gol y sentenciar el 3-0 de Universitario frente a Alianza Lima en el estadio Monumental.

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Después de convertir, la delantera corrió con euforia hacia el córner cercano a la tribuna occidente, agitando los brazos durante el trayecto. Al llegar a la zona, realizó gestos con las manos que, según Sporting Cristal, constituyen una acción vulgar y ofensiva.

La delantera peruana marcó un doblete en la semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026. Créditos: Bicolor / Youtube.

Programación del Universitario vs Cristal: final ida

Sporting Cristal y Universitario de Deportes disputarán la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en una serie de dos partidos que definirá al primer campeón de la temporada en el fútbol femenino peruano.

El partido de ida está programado para el domingo 12 de julio a las 15:15 horas locales (20:15 GMT) en el Estadio Alberto Gallardo, con Sporting Cristal como local. Las entradas ya se pusieron a la venta a través de la plataforma Joinnus.

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Esta final se jugará a 180 minutos y enfrenta a dos equipos que llegan con méritos: Universitario terminó la fase regular como líder e invicto, mientras que Sporting Cristal mostró regularidad y superó sus eliminatorias con resultados favorables.

La serie determinará al campeón del Torneo Apertura. Según el formato del campeonato, el ganador clasificará a la gran final de la Liga Femenina, donde se medirá con el campeón del Torneo Clausura. Si un mismo club gana ambos torneos, será proclamado campeón nacional automáticamente.

Sporting Cristal recibirá a Universitario este 12 de julio en el Alberto Gallardo por la ida de la final del Apertura femenino 2026. Las celestes buscarán tomar ventaja ante el líder invicto del torneo. (Liga Femenina)

Canal TV del Universitario vs Cristal

La ida de la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se podrá ver en directo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta transmisión permitirá que los aficionados accedan al partido en tiempo real y sin costo, desde cualquier ubicación.

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Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial en su página web, con información previa al encuentro, seguimiento minuto a minuto, videos de los goles, jugadas destacadas y todos los detalles relevantes, para mantener informados a los seguidores durante toda la jornada.